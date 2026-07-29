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Un sito clone inganna gli utenti posizionandosi al secondo posto su Google: ruba codici fiscali e patenti. Ecco come riconoscere la truffa e proteggere i dati personali.

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Una campagna di phishing ha clonato il Portale dell'Automobilista e si è posizionata tra i primi risultati di Google per ingannare gli utenti.

Il sito falso, creato con typosquatting e estensione .org, richiede codice fiscale e numero di patente per rubare dati sensibili.

Il CERT-AGID ha segnalato l'attacco, chiesto la rimozione del dominio e raccomanda di verificare sempre la barra degli indirizzi e usare i siti ufficiali.

Una nuova campagna di phishing replica fedelmente il sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, posizionandosi ingannevolmente tra i primi risultati di Google. I criminali informatici sottraggono codici fiscali e numeri di patente promettendo una fittizia verifica dei documenti. L’allerta del CERT-AGID è massima.

Campagna phishing contro Il Portale dell’Automobilista

La prudenza digitale non è mai troppa, ma cosa succede quando l’inganno si nasconde proprio dove ci sentiamo più sicuri?

Una recente e insidiosa operazione di criminalità informatica sta prendendo di mira gli automobilisti italiani, sfruttando il nome e l’immagine istituzionale de Il Portale dell’Automobilista.

La minaccia, rilevata e analizzata dal CERT-AGID, è strutturata con una precisione tale da trarre in inganno anche gli utenti più scaltri.

Il vero elemento di pericolo risiede nella visibilità della truffa: il portale contraffatto è riuscito a posizionarsi al secondo posto assoluto nelle ricerche su Google, immediatamente sotto il link ufficiale.

Tale posizionamento inganna chiunque utilizzi i motori di ricerca in modo rapido e disattento.

Google

Come funziona la trappola del dominio clone

Gli autori di questo attacco hanno registrato un dominio che sfrutta il meccanismo del typosquatting, ovvero l’utilizzo di un nome simile a quello originale ma contenente piccoli errori di digitazione o cambi di estensione.

In questo caso specifico, i truffatori utilizzano l’estensione .org al posto del legittimo e ministeriale .it.

La clonazione visiva è quasi perfetta. Chi approda sul finto sito del Portale dell’Automobilista si trova davanti a un’interfaccia speculare a quella ufficiale, completa di loghi della Repubblica Italiana e menu di navigazione identici.

Per aumentare la credibilità del raggiro, quasi tutti i collegamenti ipertestuali reindirizzano effettivamente alle pagine reali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Esiste tuttavia un’unica eccezione malevola: un riquadro che invita a verificare le patenti rilasciate in un preciso arco temporale del 2021.

I dati personali nel mirino dei truffatori

Il modulo all’interno del box fraudolento richiede l’inserimento di dati sensibili: codice fiscale, numero della patente e data di scadenza del documento.

Una volta compilati i campi e inviato il form, il sistema mostra un messaggio di errore standard che recita “Dati non trovati”, invitando a verificare i campi.

In realtà, la schermata serve unicamente a non insospettire la vittima, mentre le informazioni personali sono già state trasmesse e archiviate nei server dei cybercriminali.

Il furto di questo specifico pacchetto di dati espone gli utenti a rischi severi. Il possesso combinato di codice fiscale e dettagli della patente consente ai malintenzionati di superare controlli di identità non troppo rigidi, avviando pratiche a nome della vittima.

Inoltre, queste informazioni pulite e verificate alimentano il mercato nero dei forum underground e aprono la strada ad attacchi mirati di spear-phishing, come finti SMS di rinnovo o sanzioni stradali inesistenti.

Le contromisure e i consigli per difendersi

Il CERT-AGID si è attivato per arginare la diffusione del raggiro. L’ente ha inviato le segnalazioni e gli Indicatori di Compromissione alle Pubbliche Amministrazioni, chiedendo contemporaneamente al registrar la dismissione del dominio fraudolento.

È stata inoltre inviata una segnalazione ufficiale a Google per richiedere l’immediata rimozione del link dai risultati di ricerca.

Per evitare di cadere nel phishing del Portale dell’Automobilista, l’attenzione deve concentrarsi sulla barra degli indirizzi del browser.

I siti della Pubblica Amministrazione italiana terminano tassativamente con l’estensione .gov.it o .it. Di fronte a estensioni diverse o a richieste anomale di dati per servizi datati, è fondamentale interrompere la navigazione e accedere al servizio esclusivamente digitando l’indirizzo ufficiale certificato o tramite l’applicazione ufficiale.