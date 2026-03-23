Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Ecco come funziona e come difendersi dalla truffa dei like, un raggiro sempre più insidioso e che può comportare danni economici importanti

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Le truffe online sono sempre più frequenti e i social possono essere un canale utilizzato dai truffatori per raggiri di vario tipo. Un esempio in tal senso arriva dalla truffa dei like, un particolare meccanismo che può tradursi in perdite economiche significative. Ecco come funziona.

Una truffa insidiosa

A raccontare il meccanismo della truffa dei like, in corso sui social in questo periodo, è un articolo de Il Resto del Carlino che ha raccolto le dichiarazioni di Federico Pellegrini, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Jesi.

Questa truffa prevede una fase iniziale ben precisa in cui la vittima viene attirata con la promessa di piccoli guadagni. Il sistema è tanto semplice quanto efficace: mettendo like su una serie di pagine selezionate si possono ricevere dei piccoli compensi.

In questo modo, i truffatori possono “fidelizzare” l’utente che poi diventerà la vittima della truffa vera e propria, destinata a entrare in azione in una seconda fase. Inizialmente, non sembra esserci alcuna truffa in corso visto che la pratica di comprare like è molto diffusa per far aumentare la reputazione online di account social di varia natura. Ricordiamo che un’altra truffa in forte crescita vede i truffatori fingersi la Polizia Postale.

Cosa succede dopo

Le cose cambiano con la seconda fase della truffa. A questo punto, infatti, l’utente viene convinto a entrare in veri e propri gruppi adibiti alla gestione dei “mi piace”. L’attività diventerà sempre più impegnativa, ma la promessa di guadagno cresce in misura significativa. Si tratta di un sistema che può ricordare anche la truffa delle false proposte di lavoro.

Per “sbloccare” l’accesso a condizioni più vantaggiose, però, la vittima viene invitata ad effettuare versamenti di denaro, anche considerevoli, con la garanzia (inesistente) di un rientro economico importante nel breve periodo.

Tale rientro economico, però, non esiste e la truffa viene svelata nella sua completezza. L’utente, attirato dalla promessa di un guadagno online, viene così raggirato e i truffatori spariscono con il denaro accumulato.

Come difendersi

In questo caso, la difesa dalla truffa dei like non richiede il ricorso a particolari strumenti informatici ma al buon senso. Conoscere questo meccanismo permette di identificarlo e prevenire il tentativo di raggiro.

Truffe di questo tipo sono sempre più diffuse e puntano a target di utenti che potenzialmente possono cadere nell’inganno. Di conseguenza, per difendersi dal raggiro della truffa dei like è fondamentale diffidare dalle promesse di guadagni facili ed evitare di inviare denaro a soggetti terzi non identificati.

Con il buon senso e l’attenzione è possibile proteggersi dalle minacce legate a questo particolare tipo di raggiri che può facilmente trasformarsi in un danno economico considerevole per gli utenti.