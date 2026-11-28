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I criminali sfruttano falsi portali e pannelli interattivi per rubare le credenziali della CIE e accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione

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CERT-AGID ha individuato una campagna che imita l’accesso CIE e sfrutta il nome dell’Agenzia delle Entrate per sottrarre credenziali.

Un pannello gestito dai criminali permette di adattare le richieste e tentare di aggirare i controlli di autenticazione a più fattori.

La compromissione può esporre servizi pubblici e privati, oltre a dati personali e fiscali; si raccomanda di verificare i domini e proteggere i codici.

Le identità digitali sono diventate (e presto diventeranno ancor di più) le chiavi della nostra vita amministrativa e burocratica: con un solo accesso si consultano la dichiarazione dei redditi, il fascicolo sanitario e la posizione previdenziale, e si sbrigano pratiche che un tempo richiedevano lunghe code allo sportello.

Proprio per questo fanno gola a chi vive di truffe online, perché chi ruba una sola credenziale si ritrova con decine di porte aperte. Dopo tante campagne contro SPID, questa volta nel mirino dei criminali è finita l’identità digitale legata alla Carta d’Identità Elettronica.

Come funziona il phishing che prende di mira la CIE?

A segnalare la truffa è stato il Cert-AgID, la struttura dell’Agenzia per l’Italia Digitale che si occupa di sicurezza informatica, che ha descritto la campagna in un avviso pubblicato sul proprio sito. L’esca usa il nome dell’Agenzia delle Entrate, un pretesto fiscale credibile per chiunque, che spinge la vittima ad autenticarsi sulla pagina indicata nel messaggio.

Il Cert-AgID non specifica il canale di partenza, ma con ogni probabilità il link arriva tramite SMS truffa o mail malevole, i due veicoli più battuti da questo genere di raggiri. Cliccando si finisce su una pagina ospitata su un dominio compromesso, che riproduce la schermata di accesso alla CIE di livello 2 con tanto di loghi del Ministero dell’Interno.

È una tecnica ormai collaudata, fatta di portali dai colori e dall’aspetto simili a quelli originali (lo abbiamo visto anche con Tim, PagoPA, Booking e persino con un clone malevolo di Claude). La pagina chiede il numero della carta, oppure il codice fiscale o l’indirizzo email, insieme alla password. Sono le credenziali del primo passaggio dell’accesso di livello 2, che si completa con un secondo fattore: un codice via SMS oppure una notifica da approvare sull’app CieID.

Il pannello interattivo che guida i truffatori

L’aspetto più insidioso della campagna sta dietro le quinte. I criminali gestiscono ogni sessione da un pannello di controllo in italiano che permette di seguire la vittima passo dopo passo. Da lì possono chiederle altri dati personali, avviare verifiche via email, SMS o app, simulare errori per farle ripetere l’inserimento e perfino porle domande su misura. Le notifiche sulle nuove sessioni arrivano su Telegram, da dove gli operatori accedono ai pannelli.

Secondo il Cert-AgID, lo scopo va oltre il furto della password. Adattando le richieste alle risposte della vittima, i truffatori cercano di ottenere anche quanto serve a superare il secondo fattore di autenticazione. Con ogni probabilità lo fanno convincendola a comunicare il codice ricevuto o ad approvare una richiesta di accesso partita da loro.

Come dicevamo, a essere presa di mira è la CIE, presto obbligatoria e proprio per questo sempre più diffusa. Con le credenziali rubate si entra nei servizi della Pubblica Amministrazione e dei privati che aderiscono al sistema, e si aprono le porte a frodi che con il fisco hanno poco a che fare, oltre a esporre dati personali e fiscali della vittima.

Non è sicuramente il primo attacco alla carta d’identità elettronica, e difficilmente sarà l’ultimo. Phishing e furti di identità digitale continuano a crescere, e le credenziali che sbloccano molti servizi insieme restano il bottino più ambito.

Come difendersi e cosa fare se si è caduti nella trappola

La prima regola riguarda l’indirizzo della pagina. L’accesso con CIE passa dal dominio del Ministero dell’Interno (idserver.servizicie.interno.gov.it), e qualsiasi altro indirizzo va considerato sospetto, anche con loghi e grafica identici. Meglio ancora ignorare i link ricevuti via SMS o mail e raggiungere il sito dell’Agenzia delle Entrate digitando l’indirizzo a mano. I codici temporanei vanno tenuti per sé, sempre, e le notifiche sull’app CieID vanno approvate solo quando si è appena avviato un accesso.

Chi ha già inserito i propri dati deve cambiare subito la password dell’identità digitale dal portale ufficiale della CIE del Ministero dell’Interno. Conviene poi controllare gli accessi recenti ai servizi più sensibili e segnalare l’accaduto alla Polizia Postale, anche tramite il commissariato online. Se c’è il sospetto che le credenziali siano già state usate, è il caso di avvisare anche l’Agenzia delle Entrate e gli altri enti coinvolti.