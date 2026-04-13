Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

Una campagna di phishing sfrutta finte e-mail iCloud per spingere gli utenti a inserire dati sensibili. Il meccanismo è credibile e punta sull’urgenza.

iStock

Una nuova campagna di phishing prende di mira gli utenti iCloud attraverso e-mail che simulano comunicazioni ufficiali. Il messaggio è diretto e costruito per generare urgenza: lo spazio di archiviazione risulterebbe esaurito e, senza un intervento immediato, foto e video verrebbero cancellati. In realtà si tratta di una truffa progettata per sottrarre dati personali e finanziari.

Come funziona la truffa iCloud?

Lo schema segue una dinamica riconoscibile. L’utente riceve una prima e-mail che segnala il raggiungimento del limite di spazio dell’account iCloud. Il testo insiste su un problema imminente, come il blocco dei backup o l’impossibilità di salvare nuovi contenuti.

A breve distanza può arrivare un secondo messaggio, più pressante. Qui compare una minaccia esplicita: l’account sarebbe stato bloccato e i contenuti verranno eliminati entro una certa data. In alcuni casi si fa riferimento anche a un metodo di pagamento scaduto o a un servizio disattivato.

Il meccanismo ruota sempre attorno allo stesso elemento. All’interno dell’e-mail compare un pulsante che invita ad aggiornare i dati o ad aumentare lo spazio disponibile. Il collegamento, però, non rimanda ai sistemi ufficiali, ma a una pagina contraffatta che imita l’interfaccia Apple.

Perché è credibile?

La truffa riesce a risultare efficace perché si inserisce in un contesto reale. Molti utenti ricevono notifiche legittime quando lo spazio iCloud è pieno. Questa somiglianza rende più difficile distinguere tra comunicazioni autentiche e messaggi fraudolenti.

È proprio questa capacità di replicare linguaggio e dinamiche delle notifiche ufficiali a rendere la campagna particolarmente insidiosa. Le varianti sono numerose e cambiano nel tono, ma mantengono sempre una forte pressione legata al rischio di perdere i propri dati.

I segnali da riconoscere per evitare la truffa

Nonostante l’apparente credibilità, alcuni dettagli possono aiutare a individuare il phishing. Gli indirizzi e-mail utilizzati non corrispondono ai domini ufficiali e includono spesso riferimenti insoliti o estensioni poco coerenti.

Anche il testo può tradire l’inganno. Errori grammaticali o formule poco naturali emergono in diversi esempi. In altri casi è il tono a risultare sospetto, con frasi costruite per spingere a un’azione immediata senza lasciare spazio a verifiche.

Un altro elemento ricorrente è l’insistenza, come spesso accade con queste truffe. Se il primo messaggio viene ignorato, ne può arrivare un secondo che si presenta come avviso finale, aumentando la pressione e riducendo il tempo percepito per reagire.

Cosa succede se si clicca un link?

Il rischio principale riguarda la raccolta di dati. Le pagine raggiunte tramite questi collegamenti imitano i servizi ufficiali e chiedono l’inserimento di credenziali o informazioni di pagamento.

Chi inserisce i propri dati può subire conseguenze dirette, come tentativi di prelievo di denaro, oppure indirette, con la possibile rivendita delle informazioni ad altri gruppi criminali. Si tratta di un meccanismo tipico delle campagne di phishing più strutturate.

“Le tue foto saranno eliminate”: evitare la truffa

La raccomandazione è di non interagire con questi messaggi. È importante non cliccare sui link né fornire dati personali. In caso di dubbio, si può verificare lo stato del proprio spazio iCloud direttamente dalle impostazioni del dispositivo. Meglio evitare qualsiasi accesso tramite e-mail sospette e collegarsi manualmente alla piattaforma.

Le comunicazioni dubbie possono essere segnalate agli indirizzi dedicati messi a disposizione da Apple. Se invece sono già state condivise informazioni sensibili, è opportuno contattare la propria banca non appena ci si accorge dell’errore.