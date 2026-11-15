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Una falsa email a nome di Douglas promette un calendario dell’Avvento YSL e conduce a un sondaggio creato per conquistare la fiducia degli utenti.

Il percorso termina con richieste di dati personali e bancari, mascherate da un piccolo pagamento di spedizione, che può esporre a furti e addebiti.

Mittenti e domini sospetti, urgenza artificiale e dettagli incoerenti aiutano a smascherare il raggiro; chi inserisce i dati deve contattare la banca.

Un calendario dell’avvento firmato YSL, un cofanetto di fascia alta, offerto in regalo come ringraziamento per la fedeltà: la mail arriva nelle settimane in cui i cofanetti natalizi sono tra i prodotti più cercati e porta il nome, conosciutissimo, di Douglas.

Un’occasione ghiotta, senza dubbio. Se non fosse che la né la catena di profumerie né il marchio di lusso YSL non ha nulla a che fare con quel messaggio: chi clicca entra in un percorso di schermate costruite una dopo l’altra per sembrare credibili, e alla fine la richiesta riguarda tutt’altro che un regalo, dato che può (più o meno rapidamente) prosciugare tutti i risparmi di chi ci casca.

La mail che promette il calendario di lusso

Tra le truffe via mail che sfruttano i marchi più noti, questa sceglie il momento con cura: il calendario dell’avvento è un acquisto tipico del periodo che precede il Natale, e chi lo sta cercando è più disposto a credere a un’occasione. Coinvolgere poi, senza che ne sappiano nulla e senza che possano averne né contezza né responsabilità due brand affidabili e seri, è la chicca che convince chi apre il messaggio.

Chiaramente, si tratta di un caso di phishing, cioè una comunicazione che imita un’azienda conosciuta (ripetiamolo: in modo subdolo e senza che le stesse aziende rischino di venirne a conoscenza) per spingere il destinatario a consegnare dati personali e bancari. Si presenta con un fondo nero, una fascia verde acqua con la scritta “Congratulazioni!” e l’invito a ottenere subito il calendario.

@LiberoTecnologia/Caterina Damiano

Il testo annuncia che il destinatario è stato selezionato tra i vincitori e che il regalo è, come accennavamo, un ringraziamento per la fedeltà a Douglas. Sotto c’è il pulsante “Ottieni il tuo premio”. In fondo, un link per annullare l’iscrizione dà al tutto l’aria affidabile di una newsletter.

Occhio però ai primi segnali (che poi vedremo meglio): l’oggetto parla di “posti limitati” e “risparmi esclusivi”, senza alcun riferimento al calendario, e in alto la dicitura “Sondaggio su” resta sospesa, senza un logo a completarla. L’inganno, come vedremo tra un attimo, richiama l’ormai classico schema del finto sondaggio, già visto in casi come MioDottore, Tim notifiche e Vodafone (con iPhone Duo).

Il finto sondaggio con il logo Douglas

Una truffa sondaggio, dunque, un po’ più “individuabile” di altri raggiri più subdoli come quello recentissimo di Klarna, ma non meno pericoloso per chi si fida del marchio e va avanti. Il pulsante della mail porta a una pagina che riprende il logo e il verde acqua della catena.

In cima scorre la scritta “Oltre 300.000 € in prodotti Douglas già assegnati”, la stessa cifra comparsa nella campagna a nome di MioDottore. Sotto il logo c’è la data del giorno, generata in automatico dalla pagina e accompagnata da una bandierina italiana.

@LiberoTecnologia/Caterina Damiano

Il messaggio si rivolge a un generico “gentile cliente Douglas” e offre l’opportunità di ricevere il cofanetto in cambio di un breve questionario sulle preferenze di acquisto. Una riga in rosso avverte che l’offerta scade in giornata.

In basso scorre un conto alla rovescia di pochi minuti. La fretta è lo strumento principale di questo schema, perché riduce il tempo a disposizione per controllare l’indirizzo della pagina, che con Douglas non ha alcun legame.

Otto domande sulle abitudini di acquisto

Il questionario conta otto domande a risposta chiusa: sono quesiti generici, simili a quelli di una vera indagine di mercato, e per questo abbassano la guardia. Una delle schermate chiede per quale categoria di bellezza si acquista più spesso da Douglas, con quattro opzioni: profumi e fragranze, trucco e cosmetici, skincare e cura del viso, cura dei capelli e del corpo.

@LiberoTecnologia/Caterina Damiano

Nessuna risposta, in nessun caso e per nessuna domanda, però, cambia l’esito. Il sondaggio serve soltanto a far sentire l’utente coinvolto in una selezione, e qualunque scelta conduce alla stessa schermata. C’è anche un effetto psicologico: dopo aver dedicato qualche minuto alle domande, si è più portati a completare il percorso e a considerare il premio come qualcosa di guadagnato.

La finta elaborazione delle risposte

Dopo l’ultima domanda compare una schermata di attesa. La scritta invita ad aspettare mentre le risposte vengono elaborate, con tre puntini animati al centro. Sotto compare un messaggio dal tono tecnico, la verifica degli indirizzi IP duplicati, formula che fa pensare a un controllo per impedire partecipazioni multiple.

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È una messa in scena: lo stesso passaggio era presente nella campagna a nome di TIM, dove una lista di verifiche veniva spuntata una voce dopo l’altra prima di annunciare la vincita. L’attesa, però, rende credibile l’idea di una selezione e prepara la schermata che segue, in cui il premio risulta già assegnato.

Il premio a zero euro e le scorte limitate

La pagina successiva ringrazia per la partecipazione e invita a richiedere il “premio esclusivo”. Una frase avverte che, lasciando la pagina, il regalo sarà assegnato a un altro visitatore. Più in basso c’è la scheda del prodotto, con la foto del prodotto e una descrizione che parla di 24 sorprese tra make-up e fragranze.

I truffatori hanno usato la foto del reale calendario dell’avvento YSL di quest’anno, il cui valore si aggira intorno ai 400 euro: hanno sostanzialmente rubato la foto dal sito reale di Yves Saint Laurent, senza che il brand ne possa avere idea.

@LiberoTecnologia/Caterina Damiano

Il prezzo indicato è leggermente inferiore rispetto a quello reale, 350 euro, e per di più è barrato e sostituito da 0,00 euro in verde. Accanto compaiono il numero delle scorte rimanenti e la scritta “Solo spese di spedizione!”. In questa riga sta il passaggio chiave dell’inganno: un regalo di grande valore per il quale si chiede soltanto un piccolo contributo, una richiesta che appare ragionevole.

Il calendario “riservato” e i tre passaggi per riceverlo

A questo punto si apre una finestra in sovrimpressione con il logo della catena. Il testo si congratula ancora e comunica che un calendario è stato riservato in esclusiva all’utente. Seguono le istruzioni in tre punti: inserire l’indirizzo di consegna, pagare le spese di spedizione e attendere il pacco, promesso entro 5-7 giorni lavorativi.

@LiberoTecnologia/Caterina Damiano

I tempi di consegna e il linguaggio ricalcano quelli di un normale negozio online. Da qui la pagina smette di parlare di sondaggi e si comporta come un e-commerce. Il pulsante “Continua” porta fuori dalla pagina con il logo Douglas, verso il modulo in cui vengono raccolti i dati.

Il modulo con i dati personali e la carta

Il modulo è diviso in tre colonne. La prima riporta il prezzo, 2,85 euro, la seconda chiede nome, cognome, indirizzo, email e telefono, la terza i dati di pagamento. Il logo di Douglas è sparito e la foto del cofanetto è diversa da quella mostrata nelle schermate precedenti.

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Vengono richiesti il numero della carta, la scadenza e il codice di sicurezza. Sotto il pulsante di pagamento è allineata una serie di bollini che richiamano antivirus e certificazioni, da McAfee a Norton. Sembrano affidabili, ma no: sono semplici immagini, che chiunque può copiare. Tra queste c’è anche Google Trusted Store, un programma che Google ha chiuso nel 2017.

L’ultimo checkout e l’importo che cambia

La catena si chiude su un’altra pagina di pagamento, con una grafica diversa e uno sfondo color crema. I campi chiedono di nuovo nome, indirizzo, email e numero di telefono. Il totale indicato è di 2,99 euro, qualche centesimo in più rispetto alla schermata precedente.

@LiberoTecnologia/Caterina Damiano

Anche la lingua vacilla: accanto ai campi in italiano compaiono diciture in inglese come “Secure payment” e “In total”, e la voce sulle spese è scritta “Pese / Commissioni”. La cifra irrisoria è l’esca. I dati della carta, una volta inseriti, possono essere usati per svuotare il conto, per addebiti più alti o per attivare abbonamenti ricorrenti, mentre nome, indirizzo e telefono alimentano nuovi tentativi di truffa.

Come si riconosce la truffa?

Per un occhio poco esperto, la trappola è dietro l’angolo: come abbiamo già detto, ci sono molte truffe che traggono in inganno usando colori e font dei brand citati, ricordiamoci che anche Booking e PagoPA sono stati usati senza troppi complimenti.

Dunque, bisogna fare sempre attenzione ai dettagli, a partire dalla mail: il mittente si chiama “Sondaggio su Douglas”, l’indirizzo reale è una sequenza casuale di lettere su un dominio che termina in .biz.id, e la dicitura “inviato da Trusted Sender” è un’etichetta scelta per rassicurare.

Poi gli indirizzi dei siti: la pagina del sondaggio è ospitata su un dominio in .beauty composto da due parole inglesi accostate a caso, seguito da una lunga coda di parametri. Infine, notiamo le incongruenze interne: le spese di spedizione che cambiano da una pagina all’altra, la foto del prodotto che non è più la stessa, i timer e le scorte in esaurimento.

Vale poi la regola generale: nessuna azienda regala un cofanetto da centinaia di euro chiedendo in cambio i dati di una carta.

Cosa fare se si è caduti nella truffa?

Chi ha soltanto ricevuto la mail può segnalarla come phishing dal proprio programma di posta ed eliminarla. Aver risposto al sondaggio senza compilare il modulo espone poco, e basta chiudere la pagina.

Se invece sono stati inseriti i dati della carta, il primo passo è contattare la banca per bloccarla e controllare i movimenti nelle settimane successive, contestando eventuali addebiti ricorrenti.

La denuncia si presenta alla Polizia Postale, anche attraverso il portale del Commissariato di PS online, allegando gli screenshot della mail e delle pagine. Chi ha lasciato il numero di telefono farà bene a diffidare di SMS e chiamate che si presentano come assistenza o corrieri.