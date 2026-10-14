Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

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Sta nuovamente circolando su WhatsApp una delle truffe più insidiose dell’ultimo anno. Il fatto che sia nuovamente in giro dovrebbe generare meno preoccupazioni, perché ora in molti sono preparati. Questo varrebbe in teoria ma la realtà è diversa. Sono tante le truffe che tornano, magari con leggere sfumature differenti, e macinano comunque numerose vittime.

In questo caso è la truffa della ballerina. A mettere in guardia gli utenti è la Polizia Postale, che segnala una campagna di phishing in grado di svuotare letteralmente l’account di messaggistica della vittima. È molto efficace, perché il tema desta pochi sospetti e poi sembra arrivare effettivamente da un contatto conosciuto, presente in rubrica. Tutto ciò che ci viene chiesto di fare è votare una bambina impegnata in un presunto concorso di danza.

Cos’è la truffa della ballerina

Parliamo di una campagna di phishing molto insidiosa, che si diffonde su WhatsApp. È tornata a farsi largo tra molti utenti e probabilmente, come in passato, vi è capitato di ricevere questa catena da parte dei vostri genitori, che pensavano di diffondere un messaggio d’aiuto innocuo inviato da amici.

La vittima riceve questa richiesta di voto per una bambina che partecipa a una gara di danza. Il problema sta però nel link contenuto nel messaggio, che conduce a una pagina che chiede di inserire il proprio numero di telefono e un codice ricevuto subito dopo via Sms.

Quel codice è in realtà la chiave d’accesso all’account WhatsApp. Comunicarlo vuol dire consegnare le proprie credenziali ai truffatori. È lo stesso meccanismo con cui vengono sottratti molti profili di messaggistica, e sfrutta la fretta e la fiducia della vittima più che una vera falla tecnologica.

Cosa rischi

Una volta ottenuto il controllo dell’account, i criminali possono sostituirsi alla vittima e scrivere di tutto ai suoi contatti. È possibile che vengano simulate situazioni d’emergenza, con richieste di denaro da inviare in modo urgente, ad esempio.

Nel frattempo il legittimo proprietario perde l’accesso e fa fatica ad avvisare tutto i contatti di quanto avvenuto. In molti casi, inoltre, chi è meno abile in campo tecnologico può non rendersi affatto conto d’essere stato truffato. Ritiene infatti che semplicemente “l’app di WhatsApp abbia smesso di funzionare”. Da qui la richiesta d’aiuto a figli e/o nipoti, con risoluzione tentata quando ormai è troppo tardi.

Come difendersi

Le indicazioni della Polizia sono chiare: