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Una falsa pagina dell’Agenzia delle Entrate induce gli utenti Android a scaricare APK che simulano un aggiornamento dell’app IO e installano Mirax.

Il malware ruba credenziali bancarie e codici OTP, intercetta SMS e permette ai criminali di controllare il dispositivo da remoto.

Per proteggersi occorre usare gli store ufficiali; chi sospetta un’infezione deve isolare il telefono, rimuovere le app sospette e avvisare la banca.

Un sito che ricalca grafica e loghi dell’Agenzia delle Entrate, visibile solo a chi lo apre dallo smartphone, e un’app da installare a mano che si presenta come un aggiornamento dell’app IO: è lo schema dell’ultima campagna individuata dal CERT-AGID contro gli utenti Android italiani.

Dietro la trappola si nasconde un malware arrivato da poco nel nostro Paese, in grado di sottrarre le credenziali della banca e di consegnare il comando del telefono a chi lo ha diffuso.

La scoperta dal CERT-AGID

Ma che cos’è il CERT-AGID? Per chi non lo sapesse, è la struttura dell’Agenzia per l’Italia Digitale che monitora le minacce informatiche rivolte a cittadini e Pubblica Amministrazione. Nel comunicato pubblicato il 17 novembre 2026 descrive un dominio fraudolento costruito per sembrare il portale del Fisco, con un unico obiettivo: convincere chi lo visita a scaricare un file APK.

Un APK è il pacchetto di installazione delle app Android. Di solito arriva dal Google Play Store, che controlla le applicazioni prima di distribuirle, e scaricarlo da un sito qualsiasi significa saltare quel filtro. Il dominio segnalato mostra la pagina truffa solo ai visitatori che arrivano da smartphone, mentre da computer appare innocuo: un accorgimento che rende più complicato, per chi sorveglia la rete, accorgersi della trappola.

Il finto aggiornamento dell’app IO

Installata la prima app, compare una schermata che imita IO, l’app dei servizi pubblici usata da milioni di italiani per ricevere avvisi, pagamenti e documenti. Il messaggio chiede di installare un aggiornamento indispensabile, cioè un secondo APK, e per rassicurare l’utente espone l’etichetta “Verified by Google Play Protect”.

Play Protect è il sistema di sicurezza integrato negli smartphone Android con i servizi Google, che controlla le app installate e blocca quelle riconosciute come pericolose. L’etichetta nella schermata è inventata: anzi, secondo quanto dichiarato da Google alla stampa specializzata, Play Protect riconosce le versioni note di questo malware: un motivo in più per tenerlo sempre attivo.

Cos’è Mirax e cosa può fare sul telefono?

Il file finale appartiene alla famiglia Mirax, un malware che svolge due ruoli. Il primo è quello di banking trojan: quando l’utente apre l’app della banca, Mirax sovrappone una schermata falsa identica all’originale e raccoglie le credenziali digitate. Intercetta inoltre gli SMS, compresi i codici OTP che le banche inviano per autorizzare accessi e pagamenti, così da aggirare anche la doppia verifica.

Il secondo ruolo è quello di RAT, sigla di Remote Access Trojan: un programma che permette ai criminali di comandare il dispositivo a distanza. Per farlo Mirax sfrutta i servizi di Accessibilità di Android, funzioni pensate per aiutare le persone con disabilità che consentono anche di leggere lo schermo e simulare i tocchi.

Per sfuggire ai controlli, l’APK contiene un file con estensione .json, un formato usato di norma per dati innocui, che in questo caso racchiude il codice malevolo cifrato. Una volta decifrato, installa altri componenti che complicano il lavoro degli strumenti di analisi.

Mirax circola dalla fine del 2025 sui forum del cybercrimine, venduto come servizio a una cerchia ristretta di affiliati. La società italiana Cleafy, tra le prime ad analizzarlo, ha segnalato che può trasformare i telefoni infetti in proxy residenziali: i criminali fanno passare il proprio traffico attraverso la connessione della vittima, nascondendo le loro attività dietro un indirizzo domestico. Le prime campagne, in primavera, avevano colpito soprattutto utenti di lingua spagnola tramite inserzioni su Facebook e Instagram.

Come difendersi dalla truffa?

Il CERT-AGID ha già condiviso gli indicatori di compromissione con le strutture competenti, così da bloccare il dominio e i server collegati. La protezione più efficace, però, passa dalle abitudini di chi usa lo smartphone: per esempio, va tenuto presente che gli aggiornamenti di IO, come quelli di qualsiasi altra app, arrivano solo dagli store ufficiali.

Una pagina web che propone di scaricare un file per aggiornare un’app già presente sul telefono va chiusa subito, e conviene poi lasciare disattivata l’installazione da origini sconosciute e diffidare delle app che chiedono l’accesso all’Accessibilità senza un motivo evidente.

Chi teme di aver installato il file dovrebbe attivare la modalità aereo, controllare nelle impostazioni quali app hanno i permessi di Accessibilità e rimuovere quelle sospette. Il passo successivo è contattare la banca per bloccare eventuali operazioni e cambiare le password da un altro dispositivo.