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Mettere uno spicciolo sul modem non potenzia internet. Gli esperti spiegano perché questo mito social è inutile e rischia persino di surriscaldare l'apparecchio.

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Mettere una moneta sul router non migliora il segnale Wi‑Fi: la fisica e le dimensioni dello spicciolo rendono impossibile amplificare onde a 2,4 o 5 GHz.

La moneta viene spesso usata per tenere fermo un dispositivo leggero, ma posizionare oggetti metallici può causare interferenze e zone d'ombra del segnale.

Peggio ancora, coprire le griglie di ventilazione favorisce il surriscaldamento, degrada le prestazioni e accorcia la vita del router; meglio posizionarlo centralmente e libero da ostacoli.

Se hai notato una moneta da due euro appoggiata sul router di un amico, non si tratta di un rito scaramantico per pagare meno la bolletta. In Rete circola la voce che questo piccolo oggetto di metallo possa potenziare la connessione internet o fare da antenna. La realtà, però, è molto diversa: gli esperti avvertono che non solo non migliora il segnale Wi-Fi, ma rischi addirittura di surriscaldare il dispositivo o creare nuove interferenze. L’unica utilità reale? Fare da contrappeso per colpa dei cavi troppo rigidi.

La nascita del mito digitale

Nel grande calderone dei rimedi casalinghi che affollano le bacheche social, quello della moneta è uno dei più curiosi. I sostenitori di questa teoria sostengono che, essendo fatta di metallo conduttore, la moneta possa agire come un micro-amplificatore o un dissipatore di calore, stabilizzando le frequenze della rete domestica.

La spiegazione tecnica di chi ha ideato questo espediente sembra quasi logica a prima vista, ma crolla davanti alle leggi della fisica.

Una moneta ha dimensioni decisamente troppo ridotte per interagire in modo significativo con le onde radio a 2,4 GHz o 5 GHz emesse dagli apparecchi moderni. Non c’è alcun miracolo tecnologico all’orizzonte.

In molti casi, la ragione della sua presenza è puramente meccanica. I router moderni sono spesso così leggeri che la rigidità dei cavi Ethernet o dell’alimentazione rischia di farli scivolare dal mobiletto. Ecco che lo spicciolo diventa un peso improvvisato per tenerlo fermo.

Cosa dicono i tecnici

Gli specialisti di reti sono categorici: non esiste alcuna prova scientifica a supporto di questa pratica. Al contrario, posizionare oggetti metallici o ostruire il dispositivo può rivelarsi controproducente per le performance della tua rete.

Il rischio principale riguarda il surriscaldamento. I router lavorano costantemente e hanno bisogno di liberare calore attraverso apposite griglie di ventilazione.

Coprire queste fessure, anche solo con una moneta o accumulando oggetti sul dorso dell’apparecchio, impedisce la corretta aerazione. Quando i circuiti si scaldano troppo, le prestazioni degradano rapidamente e, sul lungo periodo, la vita del dispositivo si accorcia.

C’è poi la questione delle barriere fisiche. Il metallo è un noto nemico delle frequenze wireless. Se posizionato male, un elemento conduttore sopra o vicino alle antenne interne può deviare le onde radio, creando zone d’ombra proprio nelle stanze in cui hai più bisogno di stabilità.

Le regole per una connessione stabile

Se l’obiettivo reale è migliorare segnale Wi-Fi senza affidarti alla “magia nera” del web, la soluzione passa da decisioni più pragmatiche, a partire da dove posizionare il router.

La cucina, ad esempio, è il luogo peggiore della casa: la presenza di elettrodomestici, tubature e del forno a microonde crea una barriera quasi insormontabile per le frequenze. Anche i davanzali delle finestre vanno evitati, poiché il segnale rischia di disperdersi all’esterno o di subire le interferenze delle reti pubbliche o dei vicini.

Il segreto per ottimizzare internet è collocare l’apparecchio in una posizione centrale, possibilmente in alto e lontano da grandi ostacoli metallici o specchi. Bastano questi piccoli accorgimenti per dimenticarsi dei falsi miti e navigare alla massima velocità consentita dal proprio operatore.