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Il trucco della molla può proteggere il punto più fragile del cavo, ma solo se la guaina è ancora integra. Scopri perché funziona e quando diventa inutile.

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La molla di una penna avvolta sul punto di uscita del cavo riduce le piegature brusche e distribuisce le sollecitazioni, proteggendo la guaina.

L'efficacia dipende da scelta e applicazione: una molla troppo stretta o rigida può comprimere o risultare controproducente rispetto al diametro del cavo.

Il rimedio è preventivo: non ripara danni visibili né risolve problemi di ricarica intermittente, che richiedono la sostituzione del cavo.

Il danneggiamento di un cavo di ricarica si verifica spesso in prossimità del connettore, dove la guaina è sottoposta a continue flessioni. Per ridurre questa sollecitazione, c’è chi recupera la molla di una penna a scatto e la avvolge intorno al tratto più esposto. La soluzione ha un fondamento meccanico, ma non può rimediare a un danno già presente.

Perché una molla può proteggere il cavo dello smartphone?

Il punto in cui il cavo entra nel connettore è particolarmente vulnerabile. Quando viene piegato fino a formare un angolo stretto, la forza si concentra su una zona circoscritta. Con il tempo, la sollecitazione può raggiungere anche i conduttori interni e provocarne il cedimento.

La molla funziona come un piccolo rinforzo esterno. Rende meno probabili le piegature brusche e distribuisce la forza su una porzione più ampia. Per applicare l’accorgimento, la spirale va avvolta nel punto in cui il cavo esce dal connettore, limitandone la possibilità di flettersi bruscamente.

Il sistema non dipende dal tipo di connettore, perché interviene sul punto d’uscita del cavo e non sullo standard impiegato per il collegamento. Il principio rimane quindi invariato tra i diversi modelli.

L’efficacia dipende però dalla molla scelta. Se è troppo stretta, può comprimere la guaina. Una molla eccessivamente rigida rischia invece di diventare controproducente. Occorre quindi sceglierla in base al diametro del cavo e verificare che non eserciti pressione sul rivestimento.

Su un cavo integro, questo accorgimento può contribuire a rallentare l’usura. La protezione, tuttavia, non è assoluta. Se il cavo continua a essere tirato con forza o sottoposto a piegature frequenti, la molla non può impedirne il danneggiamento.

Il trucco della molla funziona davvero?

Il principio è valido, perché limita la possibilità che il cavo formi un angolo molto stretto nel suo punto più delicato. Il beneficio resta comunque circoscritto alla prevenzione dell’usura meccanica. La molla non aumenta la velocità di ricarica e non rende il cavo indistruttibile.

Anche la qualità del cavo incide sul risultato. Nei modelli già dotati di un rinforzo flessibile in gomma, progettato per ridurre le sollecitazioni vicino al connettore, l’aggiunta della molla offre un vantaggio modesto. Su un cavo privo di una protezione efficace, il rimedio può invece risultare più utile, purché venga applicato quando la guaina è ancora integra.

Il limite fondamentale riguarda i danni già presenti. Se la guaina è deteriorata al punto da lasciare visibili i fili interni, la molla non può essere considerata una riparazione. Anche una ricarica intermittente indica che il cavo deve essere sostituito, non semplicemente rinforzato. Continuare a utilizzarlo in queste condizioni può provocare surriscaldamenti o malfunzionamenti.

Il trucco della molla può dunque funzionare come misura preventiva. Aiuta a contenere le flessioni nel tratto più fragile, a condizione che il rinforzo sia adeguato. Non può recuperare un cavo compromesso né compensare un utilizzo che continua a sottoporlo a forti sollecitazioni.

Insieme al trucco della molla, è utile adottare misure preventive. Il cavo non dovrebbe essere tirato con forza né piegato di continuo vicino al connettore. Ridurre queste sollecitazioni aiuta il rinforzo a svolgere la funzione e limita l’usura nel tempo.