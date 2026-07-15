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Le alte temperature estive compromettono smartphone e prestazioni, attivando protezioni che riducono potenza, luminosità e funzioni per evitare danni.

Per prevenire il surriscaldamento basta evitare luce solare diretta, rimuovere cover spesse, chiudere app pesanti, usare la modalità aereo e non caricare durante il caldo.

Mai ricorrere a rimedi estremi come frigorifero o lasciare il telefono in auto sotto il sole: lo shock termico e il calore eccessivo possono causare danni permanenti.

Le temperature estive mettono a dura prova i nostri dispositivi elettronici, provocando rallentamenti, cali di prestazioni e spegnimenti improvvisi. Per proteggere lo smartphone dal surriscaldamento ed evitare danni permanenti alla batteria basta seguire poche ma fondamentali regole: non esporlo direttamente al sole, rimuovere le cover protettive troppo spesse, evitare l’uso di app pesanti sotto la canicola e, soprattutto, tenersi alla larga da rimedi fai-da-te dannosi come il frigorifero.

Il termometro sale e il telefono rallenta

Se durante i mesi estivi vi sembra che il vostro fedele compagno tecnologico risponda ai comandi con una flemma degna di un bradipo in vacanza, tranquilli: non è una vostra impressione.

Quando la colonnina di mercurio sale, la tecnologia soffre. I principali produttori globali, tra cui colossi del calibro di Apple e Samsung, indicano chiaramente che la temperatura operativa consigliata per un corretto funzionamento del dispositivo è compresa in un intervallo preciso, tra gli 0 e i 35 gradi Celsius.

Cosa succede quando superiamo questa soglia? Il sistema operativo prende in mano le redini per evitare danni all’hardware.

Quando lo smartphone si surriscalda, entrano in funzione dei sistemi automatici di protezione termica.

Il primo sintomo visibile di questa autodifesa è il taglio drastico della potenza del processore, che si traduce in vistosi rallentamenti software.

A questo si aggiungono la riduzione automatica della luminosità dello schermo e la disattivazione temporanea di alcune funzioni. Il rischio aumenta notevolmente quando usiamo il navigatore GPS in auto o quando utilizziamo i caricabatterie veloci, che generano di per sé un carico di calore significativo.

Come prevenire il surriscaldamento del telefono

Prevenire la febbre estiva del nostro dispositivo è fortunatamente un compito alla portata di tutti, adottando alcune buone abitudini quotidiane.

La prima regola d’oro è banale ma ignorata: mai dimenticare il telefono esposto alla luce solare diretta. Lasciarlo sul tavolo di un bar all’aperto a mezzogiorno equivale a condannarlo a un surriscaldamento del telefono quasi immediato.

Inoltre, lo schermo è una delle fonti di calore principali. Sotto il sole, i sensori impostano la luminosità al massimo livello per garantire la leggibilità, ma questo sforzo fa impennare le temperature interne.

Un altro elemento insospettabile è la custodia protettiva. Le classiche cover in silicone rigido, plastica o pelle avvolgono il dispositivo impedendo la naturale dissipazione termica. Quando la situazione si fa bollente, rimuovere la protezione è un ottimo modo per farlo respirare.

Allo stesso modo, occorre alleggerire il carico del processore. Se il telefono è già caldo, chiudete subito le applicazioni più esigenti in background: videogiochi tridimensionali, programmi di editing, funzionalità basate sull’intelligenza artificiale e navigazione GPS.

Se non vi servono connessioni dati attive, la modalità aereo ridurrà sensibilmente il consumo energetico.

Infine, evitate di utilizzare il dispositivo mentre è collegato alla presa di corrente, specialmente durante le ore più calde della giornata.

Cosa evitare assolutamente

Nel tentativo disperato di dare refrigerio a un dispositivo bollente, è facile cadere nella tentazione di adottare soluzioni creative quanto disastrose.

La peggiore in assoluto è riporre il telefono all’interno del frigorifero o del congelatore. Questo repentino shock termico non farà altro che generare una pericolosa condensa all’interno dei circuiti stampati, provocando cortocircuiti e danni permanenti che non saranno coperti da alcuna garanzia.

Altrettanto dannoso è abbandonare lo smartphone all’interno dell’automobile, sul cruscotto o in altri spazi esposti al sole.

In queste condizioni, la temperatura interna dell’auto può superare rapidamente i sessanta gradi, trasformando l’abitacolo in un vero forno che mette a serio rischio la batteria al litio.

Se il telefono scotta, l’unica via sicura è lasciarlo riposare all’ombra, permettendo alla fisica di fare il suo corso in modo graduale.