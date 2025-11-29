L’affascinante e misterioso complesso megalitico di Stonehenge non ha rivali nel mondo. O forse non li aveva: di recente, gli scienziati hanno individuato una serie di gigantesche fosse disposte ad anello, proprio nei pressi del celebre sito archeologico. Per lungo tempo si è dibattuto sulla possibilità che queste enigmatiche strutture avessero origine naturale, ma un nuovo studio ha chiarito la verità. Sono infatti state scoperte le prove che le fosse hanno natura umana, anche se la loro funzione e le tecniche di costruzione impiegate rimangono ignote.

Il misterioso anello di fosse a Stonehenge

Gli imponenti monoliti rivolti verso il cielo caratterizzano il sito di Stonehenge, proprio come le misteriose fosse rinvenute a poca distanza sembrano invece spingersi all’interno di un mondo sotterraneo. Ma di che cosa si tratta? Nel 2020, un team di scienziati ha rinvenuto qualcosa di straordinario: una struttura ad anello, composta da alcune fosse gigantesche, nella regione del Wiltshire – a poca distanza da Stonehenge. L’impressionante cerchio racchiude i siti neolitici di Durrington Walls e Woodhenge, ed è ben presto stato descritto come la più grande struttura preistorica mai trovata in Gran Bretagna.

La scoperta ha generato grande scetticismo, dal momento che alcuni scienziati hanno ritenuto impossibile credere che la struttura fosse stata creata dall’uomo oltre 4.000 anni fa. Ciò avrebbe richiesto abilità notevoli e tecniche di calcolo avanzate, visto che la struttura è talmente grande da non poter essere stata costruita a vista: i suoi creatori avrebbero dovuto in qualche modo tenere traccia della posizione di ciascuna fossa. Sull’origine, umana o naturale, di questo sito neolitico si è discusso a lungo, fin quando uno studio non ha fatto chiarezza.

Il nuovo studio sulle fosse gigantesche

La struttura ad anello ritrovata in Gran Bretagna è formata da circa 20 fosse, ciascuna delle quali dovrebbe misurare 10 metri di diametro e 5 metri di profondità: in totale, si parla di una circonferenza pari ad oltre 2 km. È qualcosa di davvero impressionante, tanto da essere difficile credere che sia opera umana – soprattutto considerando le tecniche disponibili 4.000 anni fa. Eppure, il nuovo studio condotto dall’Università di Bradford e dall’Università di St Andrews, pubblicato su Internet Archaeology Journal, ha trovato le prove: l’origine delle fosse non è naturale.

Il team di ricerca, guidato dal professor Vincent Gaffney, ha utilizzato una combinazione di metodi mai sperimentata prima per arrivare ad una risposta concreta: “Le dimensioni eccezionali delle fosse richiedevano una strategia innovativa per esplorarle senza la necessità di scavi ingenti e molto costosi. Poiché nessuna tecnologia può rispondere a tutte le domande, sono stati utilizzati diversi tipi di apparecchiature geofisiche per stabilire le dimensioni e la forma delle fosse” – ha affermato Gaffney.

E così, mentre la profondità è stata valutata attraverso la tomografia a resistenza elettrica, il radar e la magnetometria hanno aiutato gli scienziati a misurare la forma degli scavi. Inoltre, le analisi del DNA e gli ulteriori esami di alcuni carotaggi hanno permesso di datare il terreno e di recuperare resti animali e vegetali. Quello che è emerso ha del sorprendente: “Le nuove prove di datazione, unite alla firma geochimica straordinariamente coerente osservata nel riempimento delle fosse, forniscono la prova definitiva che furono costruite da persone che vivevano nel sito in un periodo di tempo molto breve”.