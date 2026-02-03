Giornalista, content editor e seo copywriter: per lavoro scrive e ottimizza i contenuti per i motori di ricerca. Dal 2022 collabora con Libero Tecnologia per la sezione Scienza.

Nel Fantasanremo 2026 i trofei sono diventati una sfida nella sfida: tra leghe, formazioni e mosse strategiche, ecco come funziona davvero questo meccanismo

Il Fantasanremo è diventato in poco tempo uno degli elementi centrali del racconto parallelo del Festival, capace di coinvolgere pubblico, artisti e social network in un unico grande gioco collettivo. Squadre, leghe, bonus e penalità fanno ormai parte dell’esperienza di Sanremo tanto quanto le esibizioni sul palco, con tantissimi utenti che ogni anno partecipano in modo attivo.

Dentro questa dimensione pop e condivisa, l’app ha introdotto anche dei trofei, aggiungendo un livello ulteriore di coinvolgimento. Edizione dopo edizione, questi riconoscimenti hanno iniziato a catalizzare l’attenzione di chi gioca, creando una vera “caccia” alle combinazioni giuste e ai comportamenti premiati. Spoiler: noi li abbiamo già sbloccati tutti (o quasi).

Cosa sono (e quanti sono) i trofei?

I trofei sono piccoli riconoscimenti digitali legati a obiettivi specifici: si attivano quando il sistema rileva che un utente ha compiuto certe azioni, ha costruito una squadra con determinate caratteristiche o ha raggiunto particolari condizioni nel gioco.

Funzionano come una sorta di livello aggiuntivo e si sommano alla narrativa complessiva dell’esperienza, incoraggiando l’interazione oltre le singole serate. Lo scorso anno i badge sbloccabili erano 25, mentre quest’anno sono saliti a 33, quasi tutti con nomi ispirati a canzoni o a pezzi di storia del Festival.

Come si sbloccano tutti i trofei?

Ma andiamo al sodo, svelando come ottenere tutti i riconoscimenti di quest’anno. Alcuni trofei sono legati ad azioni chiaramente riconoscibili, altri possono essere un po’ più complessi. Eccoli:

Apri tutte le porte

Si sblocca in automatico accedendo a Fantasanremo 2026 per la prima volta.

La prima cosa bella

Si sblocca dopo aver creato la prima squadra.

Fatti una lega

Basta creare la prima lega.

La mia parola

Per sbloccarlo serve scaricare il regolamento.

Anema e core

Occorre creare 5 squadre.

Consiglio: createne anche una unlimited e una che non userete davvero, vi tornerà utile in seguito.

Leghe a nastro

Bisogna iscriversi a 25 leghe.

Consiglio: assicuratevi di iscrivervi almeno a 10 leghe premium e a una unlimited.

Legaiolo

Proprio iscrivendovi a 10 leghe premium sbloccherete questo trofeo.

Virale

Basta condividere una delle proprie squadre sui social, utilizzando l’app.

La spesa intelligente

Il trofeo targato Eurospin richiede di creare una squadra spendendo meno baudi possibili.

La formazione giusta: Patty Pravo, Raf, Sal Da Vinci, Sayf, Tredici Pietro, J-Ax e Francesco Renga.

Capolavoro

Qui, invece, vanno spesi 100 baudi esatti.

La formazione giusta: Bambole di Pezza (14 baudi), Eddie Brock (14 baudi), Elettra Lamborghini (14 baudi), Fulminacci (14 baudi), Mara Sattei (14 bauti) per un totale di 70 fra i titolari, e Malika Ayane (15 baudi) e Lda&Aka 7even (15 baudi) per 30 fra le riserve;

Gang Band

Basta creare una squadra composta da più persone possibili, anche unlimited. Occorre quindi inserire Bambole di Pezza, Lda&Aka 7even, Fedez & Masini, Maria Antonietta & Colombre.

Incoscienti giovani

Nella squadra devono esserci soltanto componenti di età fino ai 30 anni.

La formazione giusta: Fulminacci, Sayf, Tredici Pietro, Chiello, Samurai Jay, Lda&Aka 7even, Leo Gassman.

Usato sicuro

Basta comporre una squadra di artisti che abbiano già partecipato a Sanremo (anche unlimited).

La formazione giusta: Fedez & Masini, Francesco Renga, Ermal Meta, Leo Gassman, Malika Ayane, Enrico Nigiotti, Arisa.

Esordienti

Al contrario, qui la squadra deve essere composta solo da persone che non hanno mai partecipato a Sanremo e che nel 2026 fanno il loro esordio.

La formazione giusta: Tommaso Paradiso, Eddie Brock, Nayt, Samurai Jay, Chiello, Sayf, Luchè.

La cantera

È il trofeo (per tanti) meno intuitivo. La squadra deve essere composta da persone che hanno partecipato a Sanremo Giovani o che hanno concorso nella sezione Nuove proposte.

La formazione giusta: Arisa, Francesco Renga, Ermal Meta, Leo Gassman, Marco Masini, Malika Ayane, Enrico Nigiotti.

Mistero

Basta creare una squadra segreta.

Sono solo parole

Basta cambiare il nome di una delle squadre.

Bella

Bisogna caricare una foto profilo e una copertina, anche in una sola squadra.

Meraviglioso

La stessa cosa (foto e copertina) ma per una lega.

Stupendo

Bisogna caricare una foto nel proprio profilo (una novità di questa edizione).

Autodistruttivo

Occorre cancellare una squadra. Consiglio: fatelo all’ultimo, dopo aver collezionato gli altri trofei e aver cambiato più volte le formazioni.

Ketchup Catsup

Bisogna cambiare formazione più di una volta prima dell’inizio del Festival (ma se avete collezionato i trofei precedenti non sarà un problema, lo sbloccherete fra un’azione e l’altra).

L’allenatore nel pallone

La formazione deve cambiare almeno tre volte prima dell’inizio del Festival (anche qui vale la stessa cosa).

Volevo essere un duro

Basta cacciare qualcuno da una delle nostre leghe.

Grazie ma no grazie

Bisogna uscire da una lega.

Fuorilegge

Occorre segnalare una squadra o una lega. Consiglio: mettetevi d’accordo con un amico, segnalatevi e buttatevi fuori a vicenda. Fate segnalare la squadra “laboratorio” che avete usato per giocare con le formazioni.

Celeste Nostalgia

Basta giocare a FantaSanremo Adventure;

Balorda Nostalgia

Richiede di giocare a FantaSanremo Adventure almeno 5 volte;

Nostalgia canaglia

Richiede di completare FantaSanremo Adventure;

Baudi infiniti

Basta creare una squadra unlimited.

Trofeo Bancomat

Basta invece partecipare a una lega unlimited (se avete seguito i consigli che vi abbiamo dato, lo avrete sbloccato subito).

Felicità

Si sblocca quando vengono completate tutte le azioni dell’app FantaSanremo.

Amarcord

Richiede di visitare la sezione Hall of Fame almeno una volta.

Fantasanremo, gamification nella gamification

L’introduzione dei trofei ha rafforzato un meccanismo che era già centrale nel Fantasanremo: trasformare ogni aspetto dell’esperienza in una forma di gioco misurabile, osservabile e condivisibile. Non si tratta solo di seguire un evento televisivo e assegnare punteggi, ma di muoversi dentro un sistema che premia costanza, attenzione e capacità di interpretare le regole implicite dell’app.

Le segnalazioni sui trofei, sui cambiamenti di funzionamento e sulle nuove dinamiche arrivano in modo frammentato, attraverso i canali ufficiali del progetto e, soprattutto, attraverso l‘attività degli utenti sui social network, che intercettano anomalie, aggiornamenti e comportamenti ricorrenti.

È in questo spazio di confronto che si costruisce gran parte della conoscenza condivisa sul gioco, rendendo il Fantasanremo un esempio concreto di gamification che si innesta su un’altra gamification, quella già esistente del Festival come evento mediale partecipato.