Il tritatutto Kenwood compatto e potente oggi in sconto a meno di 30€
Kenwood Chopper CHP61.100WH, tritatutto compatto da 500W con sistema a quattro lame e ciotola da 0,5 litri, oggi in offerta con sconto del 47%.
Nella preparazione quotidiana di salse, soffritti e triti di verdure il coltello e il tagliere fanno perdere tempo e creano disordine in cucina. In questo momento il Kenwood Chopper CHP61.100WH è disponibile con uno sconto del 47%, permettendoti di velocizzare ogni ricetta con un tritatutto compatto e facile da usare, senza stravolgere lo spazio sul piano di lavoro.
Questo modello unisce una potenza di 500W a un sistema a quattro lame studiato per lavorare in modo uniforme erbe, cipolle, verdure e persino ghiaccio. Le due velocità ti permettono di scegliere se ottenere un trito più grossolano o una consistenza fine, mentre il controllo ergonomico a una mano rende l’utilizzo immediato: basta esercitare una semplice pressione dall’alto. La ciotola da 0,5 litri è sufficiente per le preparazioni di tutti i giorni, si smonta facilmente e può andare in lavastoviglie, così dopo aver preparato salse, intingoli o insalate la pulizia richiede solo pochi secondi. L’anello antiscivolo e il sistema di interblocco mantengono il chopper stabile e sicuro durante il funzionamento.
Kenwood Chopper CHP61 in offerta: sconto del 47% e prezzo sotto i 30 euro
Oggi puoi portarti a casa il Kenwood Chopper CHP61.100WH a soli 26,52€ grazie a uno sconto del 47% rispetto al prezzo di listino. Si tratta di una cifra particolarmente aggressiva per un tritatutto da 500W con sistema a quattro lame e ciotola da 0,5 litri, una fascia in cui spesso si trovano prodotti meno potenti o con dotazione più basica. Se cerchi un alleato compatto per velocizzare le preparazioni di tutti i giorni, il Kenwood Chopper CHP61.100WH è disponibile con uno sconto del 47%, una buona occasione per aggiornare il tuo angolo cottura senza un grande investimento.
Il tritatutto Kenwood con il motore da 500W e il sistema a quattro lame
Se ti ritrovi spesso a tritare a mano verdure e aromi per risotti, ragù o insalate, questo tritatutto nasce proprio per ridurre tempi e fatica in cucina mantenendo ordine sul piano di lavoro.
- Motore da 500W: offre la potenza necessaria per affrontare ingredienti più impegnativi, dalle verdure fibrose al ghiaccio per i drink, così non devi ripassare tutto con il coltello.
- Sistema a quattro lame da 150 g: garantisce un trito più omogeneo su erbe, cipolle e ortaggi, evitando pezzi grossi e migliorando il risultato finale di salse e condimenti.
- Due velocità con controllo a una mano: puoi scegliere la consistenza del trito e azionare il chopper semplicemente premendo verso il basso, utile quando hai un’altra mano impegnata con pentole e padelle.
- Ciotola da 0,5 litri: dimensione ideale per le preparazioni quotidiane, evita sprechi e ingombro e ti permette di lavorare più porzioni in poco tempo.
- Anello antiscivolo e interblocco di sicurezza: mantengono la ciotola ben ferma sul piano di lavoro e impediscono l’avvio accidentale, aumentando la sicurezza in cucina.
- Componenti lavabili in lavastoviglie: la ciotola si smonta e può essere inserita direttamente in lavastoviglie, riducendo al minimo lo sforzo di pulizia dopo aver cucinato.
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FAQ
Sì, grazie al motore da 500W e al sistema a quattro lame è indicato anche per Ice Crush.
Sì, la ciotola si smonta facilmente e può essere lavata in lavastoviglie.
La ciotola ha una capacità di 0,5 litri, adatta alle preparazioni quotidiane.
Sì, è dotato di anello antiscivolo e interblocco di sicurezza per mantenere la ciotola stabile.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.