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BaByliss E650E, rifinitore compatto per peli di naso e orecchie con sistema a doppia lama in acciaio inox e testina lavabile è in sconto del 50%.

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Peli indesiderati in naso e orecchie possono rovinare anche il look più curato, soprattutto se hai poco tempo per prepararti al mattino. In questo momento il BaByliss E650E è disponibile con uno sconto del 50%, una soluzione pratica ed economica per tenere sempre in ordine il viso senza ricorrere continuamente al barbiere.

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Questo trimmer compatto punta tutto sulla semplicità d’uso e sulla facilità di manutenzione: il sistema di taglio circolare con tecnologia a doppia lama lavora in modo rapido e preciso, la testina è rimovibile e lavabile sotto il rubinetto e la struttura è studiata per un utilizzo quotidiano confortevole, riducendo al minimo il rischio di irritazioni e piccoli fastidi.

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Se cerchi un rifinitore essenziale a budget ridotto, questa promozione è interessante: il BaByliss Trimmer per naso e orecchie scende a 9,90€ grazie a uno sconto del 50%, un prezzo molto accessibile per un accessorio di cura personale da usare tutti i giorni o tenere nel beauty da viaggio. In questa fascia di prezzo è una delle soluzioni più economiche, pur offrendo un sistema di taglio dedicato alla rimozione mirata dei peli. Non manca il funzionamento a batteria AA, ideale per portarlo in borsa o in valigia senza dover pensare a cavi e ricariche; se ti interessa il risparmio immediato, il BaByliss Trimmer è disponibile con uno sconto del 50% direttamente su Amazon.

Il rifinitore BaByliss con il sistema a doppia lama e la testina lavabile

Per chi vuole eliminare velocemente i peli superflui senza rinunciare alla comodità, questo rifinitore compatto mette al centro praticità e manutenzione minima.

Sistema di taglio circolare per naso e orecchie : la forma della testina è pensata per seguire le cavità e raggiungere i peli interni in modo mirato, così puoi rifinire velocemente senza usare forbicine o strumenti scomodi.

: la forma della testina è pensata per seguire le cavità e raggiungere i peli interni in modo mirato, così puoi rifinire velocemente senza usare forbicine o strumenti scomodi. Tecnologia a doppia lama : le lame lavorano insieme per tagliare anche i peli più sottili con più precisione, riducendo il numero di passaggi necessari e contenendo gli strappi fastidiosi.

: le lame lavorano insieme per tagliare anche i peli più sottili con più precisione, riducendo il numero di passaggi necessari e contenendo gli strappi fastidiosi. Lame in acciaio inox : il materiale è resistente all’uso frequente e semplifica la pulizia, così mantieni il trimmer efficiente più a lungo senza interventi complicati.

: il materiale è resistente all’uso frequente e semplifica la pulizia, così mantieni il trimmer efficiente più a lungo senza interventi complicati. Testina rimovibile lavabile : puoi staccare la parte superiore e sciacquarla sotto l’acqua corrente, eliminando residui di peli in pochi secondi e mantenendo un livello di igiene più alto nel tempo.

: puoi staccare la parte superiore e sciacquarla sotto l’acqua corrente, eliminando residui di peli in pochi secondi e mantenendo un livello di igiene più alto nel tempo. Funzionamento a batteria AA : non servono prese o cavi, ti basta una pila per usarlo a casa, in palestra o in viaggio, rendendolo un accessorio sempre pronto all’uso.

: non servono prese o cavi, ti basta una pila per usarlo a casa, in palestra o in viaggio, rendendolo un accessorio sempre pronto all’uso. Cappuccio protettivo : coprendo le lame quando non lo utilizzi, puoi riporlo nel beauty o in valigia senza danneggiarle e senza rischiare contatti accidentali.

: coprendo le lame quando non lo utilizzi, puoi riporlo nel beauty o in valigia senza danneggiarle e senza rischiare contatti accidentali. Struttura pensata per durare: la combinazione di materiali semplici da pulire e componenti essenziali riduce la manutenzione e ti permette di usarlo regolarmente senza troppe attenzioni.

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FAQ Il BaByliss E650E funziona senza cavo? Sì, il BaByliss E650E funziona a batteria AA e può essere usato senza cavo. Posso lavare il BaByliss E650E sotto l’acqua? Puoi rimuovere la testina del BaByliss E650E e sciacquarla sotto il rubinetto per una pulizia rapida. Il BaByliss E650E è adatto anche ai peli delle orecchie? Sì, è progettato specificamente per tagliare i peli sia del naso sia delle orecchie con sistema di taglio circolare. La batteria per il BaByliss E650E è inclusa nella confezione? No, il BaByliss E650E richiede una batteria AA che non è inclusa nella confezione.