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Provocazione o nuova frontiera dell’arte? Schiaffo alla storia e alla scienza o innovazione? Le domande che affollano la mente dei paleontologi e dei dinosaur-addicted sono sicuramente queste (e molte di più), dato che un triceratopo all’asta ha riportato al centro del dibattito il valore, il significato e la destinazione di reperti che fino a ieri sembravano appartenere esclusivamente alla ricerca e alla fruizione pubblica.

A emergere è soprattutto un cambio di prospettiva: quando un fossile entra nelle dinamiche del mercato globale, tra collezionismo, piattaforme digitali e nuove forme di narrazione culturale, si ridefiniscono confini rimasti a lungo impliciti, con implicazioni che superano la singola vendita e coinvolgono il modo stesso in cui viene percepito il patrimonio scientifico.

Come mai un triceratopo è all’asta?

Ma partiamo dalla domanda principale: in che modo un fossile di triceratopo è finito all’asta? In realtà la sua storia parte nel 1993. L’esemplare, soprannominato Trey, è stato scoperto proprio in quell’anno nel Wyoming, dal paleontologo Allen Graffham insieme a Lee Campbell, e non era un fossile qualsiasi.

Si trattava di uno scheletro di triceratopo vissuto circa 66 milioni di anni fa, composto da centinaia di elementi ossei e con un alto grado di completezza. Forse anche per questo è entrato fin da subito in una collezione privata. Ebbene sì, privata: un fatto che negli Stati Uniti non è insolito e che determina fin dall’inizio la possibilità di una futura vendita.

Dopo il recupero, lo scheletro è stato restaurato, montato ed esposto per circa trent’anni al Wyoming Dinosaur Center, dove è rimasto in prestito dal 1995 fino al 2026, diventando un oggetto di studio e una presenza stabile per il pubblico. Terminato però questo lungo periodo museale, il fossile è tornato nella disponibilità dei proprietari privati, che hanno scelto di immetterlo sul mercato attraverso una vendita internazionale.

L’asta e i suoi dettagli

Questo tipo di vendita è in realtà quasi un prassi per i fossili di alto valore, dunque non c’è molto di cui stupirsi. A fare rumore è stata, probabilmente, la possibilità di assistere (seppur indirettamente) alle sorti del triceratopo. Sì, perché l’asta è stata gestita da Joopiter, piattaforma digitale fondata da Pharrell Williams e finora focalizzata su moda, design e oggetti da collezione.

Di fatto è stata creata una dettagliatissima pagina di atterraggio per gli acquirenti, peraltro con un claim che non è passato inosservato: The Only Long-Term Museum Exhibited Triceratops Skeleton to Come to Auction [L’unico scheletro di triceratopo esposto a lungo in un museo ad essere messo all’asta, ndr]: i curiosi potevano (e possono tuttora) esplorare la pagina e scoprire tutti i dettagli.

Quelli più importanti? La stima iniziale del valore del fossile (tra i 4 e i 6 milioni di dollari) e il prezzo finale con cui l’acquirente (rimasto misterioso) si è aggiudicato Trey: 5,55 milioni di dollari. Il triceratopo è rimasto all’asta dal 17 al 31 marzo, accessibile da remoto ed era rivolta a collezionisti internazionali.

Il fine benefico

Sulla carta, ci sarebbe anche un fine benefico: teoricamente la vendita sostiene un progetto culturale più ampio legato a Co-Museum, una piattaforma che punta a mettere in relazione il pubblico con gli oggetti attraverso modelli di narrazione partecipata e forme di proprietà condivisa. L’obiettivo dichiarato riguarda l’educazione, la conservazione e l’ampliamento dell’accesso ai beni culturali, anche attraverso esperienze immersive e iniziative che coinvolgono direttamente le comunità.

L’intera impostazione, dunque, prova a collocare l’operazione all’interno di un discorso più articolato, dove il passaggio di proprietà non rappresenta solo una transazione economica e si trasforma in una sorta di valorizzazione e diffusione culturale.

A rafforzare questa impostazione contribuisce anche il livello di documentazione associato al fossile, che accompagna la vendita con un archivio strutturato e tracciabile: sono presenti il contratto di vendita originale, l’accordo di locazione stipulato con il proprietario del terreno, le fotografie degli scopritori Allen Graffham e Lee Campbell sul sito di Lusk e una serie di immagini del lavoro sul campo e dei reperti emersi durante gli scavi.

Un insieme di materiali che ricostruisce il percorso del triceratopo dalla scoperta alla circolazione sul mercato, offrendo un livello di trasparenza che incide direttamente sulla percezione e sul valore dell’oggetto.

Fonti