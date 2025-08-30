Chi non ha mai sentito parlare del Triangolo delle Bermuda? Si trova nel cuore dell’Oceano Atlantico. Un’area che sarà per sempre legata a un misto di mito, fantasia sfrenata e profonda paura. Tra Miami, Porto Rico e Bermuda (appunto), trova spazio una porzione di mare leggendaria. Navi svanite nel nulla e teorie soprannaturali. E se tutto avesse una spiegazione scientifica?

Il Triangolo delle Bermuda spiegato

Di certo parlare di scienza, di ragione e calcoli dinanzi al mito del Triangolo delle Bermuda rimuove tutto il fascino di questa porzione di mondo. Al tempo stesso, però, è tremendamente interessante andare realmente a fondo in questa tana del bianconiglio, scoprendo i motivi di tanti racconti tremendi.

La spiegazione giunge grazie al lavoro di un team di ricerca dell’Università di Southampton, guidato dall’oceanografo Simon Boxall. Tutto ruota intorno alle “onde canaglia”, le cosiddette “rogue waves”. Queste sarebbero in grado di raggiungere altezze superiori ai 30 metri, grazie all’imprevedibile convergenza di più sistemi meteomarini.

Ciò può bastare a spiegare il mistero delle incredibili sparizioni, tenendo conto di come tali onde possano spezzare una nave in due, così come travolgere un aereo in fase di decollo o atterraggio su rotte vicine.

Le sparizioni spiegate

Stando a quanto riportato dalla NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), la maggior parte degli incidenti sarebbe da imputare a degli errori umani. Parliamo principalmente di scarsa preparazione dei marinai o guasti meccanici.

In un’area tanto delicata e complessa, in cui le condizioni meteo cambiano rapidamente e le tempeste tropicali sono quasi all’ordine del giorno, anche un piccolo errore più risultare fatale. Lo scienziato ha spiegato come una nave possa essere spezzata in due da tali onde nell’arco di pochi minuti. In merito è stata effettuata una simulazione con un modello della USS Cyclops.

Parliamo di una nave sparita nel 1918, con ben 309 persone a bordo. L’onda sospende lo scafo tra creste opposte, il che genera una rottura immediata e un conseguente affondamento. Molto spesso tutto ciò accade senza lasciare il minimo tempo necessario per lanciare un segnale di soccorso.

Miti e leggende

Per decenni il Triangolo delle Bermuda è stato terreno fertile di miti e leggende. Molti di questi tremendamente affascinanti e inquietanti. Tornando indietro nel tempo, Cristoforo Colombo descrisse nel suo diario delle “luci danzanti” sull’orizzonte, con strane anomalie magnetiche.

Era il 1942 e fin da allora l’area ha alimentato l’immaginazione collettiva. Alcuni autori hanno poi ipotizzato che lì sotto si nascondessero i resti di Atlantide, la cui tecnologia ormai perduta sarebbe in grado di interferire con le moderne navi.

Non sono mancati poi, negli anni, soggetti che hanno collegato il Triangolo delle Bermuda ai rapimenti alieni. Come far mancare, poi, i riferimenti ai mostri marini, che ci affascinano fin dall’antichità. Spazio infine a portali versi mondi paralleli o corridoi spazio-temporali.

Letteratura e cinema hanno di certo contribuito ad alimentare questo fenomeno. Basti pensare a Jules Verne e al suo Ventimila leghe sotto i mari. Oggi abbiamo spiegazioni scientifiche a confermare la naturalezza di certi eventi straordinari. Ciò però non diminuirà di certo il fascino misterioso di quest’area.