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Uno studio internazionale spiega che le braccia corte del T-Rex erano parte di una strategia evolutiva: la sua vera arma per la caccia era il cranio

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Guardando un documentario sui dinosauri, un film della saga di Jurassic Park o passeggiando in un museo, chi non si è chiesto il motivo delle braccia tanto corte dei T-Rex? Il predatore più terrificante di tutti, che ha un posto d’eccellenza nella nostra mente, si ritrovava ad avere arti così ridicolmente piccoli. Per quale ragione?

La scienza ha provato a rispondere con teorie più o meno convincenti, dagli arti vestigiali (residuo evolutivo senza funzione reale) a un difetto genetico, ma nessuna spiegazione ha mai convinto tutti. Ora uno studio internazionale, pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), cambia le carte in tavola. La risposta, di fatto, sarebbe molto più elegante (e brutale) di quanto immaginassimo.

Cosa dice lo studio

La ricerca, condotta da un team dell’University College London e dell’Università di Cambridge, ha visto il paleontologo Charlie Roger Scherer come guida. Sono state analizzate 85 specie di dinosauri teropodi, ovvero i bipedi carnivori che comprendono il T-Rex, misurando il rapporto tra le dimensioni del cranio e la lunghezza degli arti anteriori. Di queste, 61 avevano dati sufficienti per un’analisi completa della “Skull-Forelimb Lenght Ratio”.

Il risultato è sorprendente: le braccia corte non sono un’anomalia del T-Rex. Rappresentano il prodotto di una precisa strategia evolutiva, apparsa in modo indipendente in almeno 5 famiglie diverse di dinosauri carnivori:

Abelisauridae;

Carcharodontosauridae;

Ceratosauridae;

Megalosaurinae;

Tyrannosauridae (T-Rex e parenti).

Cinque differenti lignaggi senza una parentela diretta, ma con lo stesso risultato. Teste enormi, braccia minuscole, che permettono di parlare di evoluzione convergente, ovvero quando la selezione naturale trova la stessa soluzione a problemi simili in organismi totalmente diversi.

Il meccanismo: la testa è l’arma

Resta però la domanda: perché? Lo studio propone una spiegazione semplice me efficace. Nel corso dei Mesozoico, le prede dei grandi carnivori diventarono sempre più imponenti. Per abbatterle, i predatori avevano due opzioni:

usare le zampe anteriori per afferrare e immobilizzare;

sviluppare mascelle sempre più potenti per uccidere con un solo morso.

I dinosauri che “scelsero” la seconda strada, dal punto di vista genetico, investirono tutta la propria energia evolutiva nel cranio. Ciò si tradusse in mascelle più larghe, muscoli più potenti e denti più robusti. La testa divenne l’arma principale, dunque. Le braccia, progressivamente inutili nella caccia, iniziarono così a ridursi.

La correlazione individuata dallo studio è netta. A un cranio più robusto e sviluppato corrispondono arti anteriori rimpiccioliti. Non un caso, bensì un compromesso evolutivo.

Eccezioni che confermano la regola

Non tutti i grandi predatori seguirono questa strada. Lo studio evidenzia alcune eccezioni notevoli:

gli spinosauri mantennero arti anteriori sviluppati perché cacciavano prevalentemente pesci;

i megaraptori erano dotati di braccia robuste e artigli impressionanti;

il deinocheirus e il Therizinosaurus erano dinosauri di grandi dimensioni, che conservano braccia lunghissime. Probabilmente perché la loro dieta e lo stile di vita condotto erano diversi da quelli dei predatori puri.

Tutto ciò rafforza la tesi centrale. La riduzione delle braccia non era un destino inevitabile per i dinosauri carnivori più imponenti, bensì una risposta specifica a un modo di cacciare.