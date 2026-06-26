Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

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Nuovo caso di cybersicurezza che coinvolge un nome italiano decisamente grande. Trenitalia è stata vittima di un attacco hacker, che ha portato alla violazione dei dati personali di alcuni clienti. Non sono ancora stati identificati i soggetti responsabili, ma sappiamo che l’accesso ha riguardato una serie di informazioni sensibili custodite dalla società ferroviaria.

A dare la notizia è stata proprio l’azienda, che ha avvisato via mail gli utenti coinvolti. Pur trattandosi di un numero limitato di clienti, l’episodio riaccende ovviamente i riflettori sulla protezione dei dati personali e sui rischi a cui sono esposti i passeggeri. Se ciò accade con un operatore di primo piano, cosa potrebbe succedere con altre realtà minori?

Quali dati sono stati rubati

L’attacco ha permesso ai criminali di accedere a un ampio ventaglio di informazioni. Tra i dati compromessi, si segnalano:

nome, data e luogo di nascita dei passeggeri;

recapiti come email e numero di telefono;

dettagli dei viaggi (tratte, date, orari e numeri dei biglietti);

codici delle carte fedeltà;

estremi dei documenti d’identità;

informazioni su lavoro e organizzazione di appartenenza.

Si tratta decisamente di elementi che bastano a creare un quadro molto chiaro, delineando l’identità e le abitudini di spostamento di una persona.

I rischi possibili, dal phishing al furto d’identità

In questo clima delicato e complesso, c’è però una nota positiva. Secondo quanto comunicato da Trenitalia, infatti, l’attacco non ha riguardato i dati di pagamento:

numeri delle carte;

date di scadenza;

codici di sicurezza.

Salve anche le credenziali d’accesso e le informazioni di login nei singoli account. Un dettaglio importante, che riduce il rischio di prelievi diretti o accessi fraudolenti ai profili. Non significa però che il pericolo sia scongiurato.

Anche senza i dati bancari, però, le informazioni sottratte rappresentano una miniera d’oro per i truffatori. Conoscendo nome, contatti e dettagli di viaggio di una persona, è possibile infatti costruire messaggi di phishing estremamente credibili. Pensiamo ad esempio a comunicazioni su rimborsi o problemi con un biglietto. Il rischio concreto è quello del furto d’identità e delle frodi mirate, in cui la vittima viene indotta con l’inganno a fornire ulteriori dati o a effettuare pagamenti.

Come difendersi

Sotto l’aspetto formale, Trenitalia ha seguito le procedure previste. Ha notificato l’accaduto al Garante per la privacy, presentando denuncia alla Procura di Roma, inviando una segnalazione al Csirt Italia, l’agenzia nazionale per la sicurezza informatica.

Per gli utenti, intanto, valgono le regole d’oro della prudenza. Gli esperti raccomandano di diffidare di email e Sms inattesi che chiedono di confermare i propri dati, di non cliccare su link sospetti e, in via precauzionale, di cambiare le proprie password.