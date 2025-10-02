Metà Palermo, metà Salento. Inguaribile curiosa con due anime: quella critica di giornalista e quella creativa di content editor. Per Libero Tecnologia scrive di scienza e nuove scoperte, nel tempo libero si dedica alle dinamiche di Google.

Essere attivi, organizzati e disponibili non sono solo qualità, ma le chiavi per una vita più lunga e sana: il nuovo studio pubblicato sul Journal of Psychosomatic Research.

Spesso la scienza ricerca i segreti della longevità analizzando stile di vita e tratti di personalità generali. Eppure c’è un nuovo studio che sta ridefinendo i termini di questa ricerca, dimostrando che la durata della vita sarebbe più strettamente correlata a specifici micro-tratti comportamentali, rispetto ai macro-fattori tradizionali. Ma cosa sappiamo?

Il nuovo studio

Lo studio, condotto da René Mõttus, Páraic O’Súilleabháin e altri colleghi e pubblicato sul Journal of Psychosomatic Research, ha analizzato i dati di oltre 22.000 adulti, focalizzandosi sulle “precise maniere in cui le persone parlavano di sé stesse quando compilavano questionari di personalità standardizzati”.

“Piuttosto che considerare tipologie di personalità generali e onnicomprensive come estroverso o coscienzioso, ci siamo concentrati su singoli descrittori: i modi precisi in cui le persone parlavano di sé stesse quando compilavano questionari standardizzati sulla personalità”, ha affermato René Mõttus.

I risultati? Quelle piccole e specifiche auto-descrizioni potrebbero “predire” in modo significativo chi vivrà più a lungo, offrendo ai medici nuovi strumenti di valutazione del rischio.

Páraic O’Súilleabháin, coautore dello studio, ha affermato: “L’importanza di questo studio risiede nella sua precisione. Il nostro studio suggerisce che la personalità non agisce solo come un’influenza generale, ma come un insieme di comportamenti e atteggiamenti specifici, e che queste caratteristiche individuali hanno un impatto misurabile sulla longevità“.

Tratti comportamentali e longevità

Secondo quanto emerso dallo studio, i tratti comportamentali più fortemente associati a una vita più lunga possono essere riassunti in una triade che opera sinergicamente: Attivo, Organizzato e Disponibile.

Il descrittore “attivo” è risultato il più sorprendente: i partecipanti che si auto-identificavano in questo modo mostravano un rischio di mortalità inferiore del 21% durante il periodo di studio, risultato che si è mantenuto anche dopo aver aggiustato l’analisi per età, genere e condizioni mediche preesistenti.

L’impatto dell’essere “attivi” va oltre la semplice prevenzione cardiaca. L’inattività fisica è uno dei principali fattori di rischio modificabili per le malattie croniche non trasmissibili. L’esercizio fisico è vera e propria “medicina anti-aging”, essenziale per la cura delle malattie e per contrastare il declino funzionale tipico dell’età. La perdita di forza e funzionalità muscolare è strettamente connessa allo scarso utilizzo dell’apparato muscolo-scheletrico e dei sistemi correlati: metabolico, cardiovascolare, immunitario, endocrino e nervoso.

Inoltre, l’attività fisica svolge una funzione cruciale nel mantenere e migliorare le funzioni cognitive ed è associata a un rischio ridotto di demenza. Gli effetti positivi dell’attività possono persistere fino a 24-48 ore dopo l’esercizio, sottolineando come la costanza nel movimento affini gli strumenti mentali necessari per sostenere l’organizzazione personale nel lungo periodo.

Il fattore essenziale per la longevità non è la performance atletica, ma la pratica regolare di un movimento anche delicato e consapevole, come lo yoga o lo stretching.

Anche la disciplina gioca un ruolo importante. Chi si è descritto come “organizzato,” “responsabile”, “meticoloso”, quindi come persona dal forte orientamento all’obiettivo, si caratterizza per un naturale meccanismo di resilienza psicologica che è un altro fattore protettivo essenziale per la longevità.

In che modo? I ricercatori parlano di “aderenza terapeutica”, ovvero di come il comportamento di una persona corrisponda alle raccomandazioni del medico. Un paziente organizzato è propenso a mantenere routine costanti, a utilizzare sistemi di promemoria telematici, superando le difficoltà legate alla politerapia e a posologie complesse. Al contrario, una persona che non si percepisce “organizzata” può avere difficoltà significative nel gestire la propria salute nel lungo periodo.

Questo aspetto emerge anche in termini di gestione dello stress: le persone organizzate affrontano attivamente gli ostacoli e perseverano, cercando soluzioni pratiche anziché evitarle.

E, infine, ci sono loro: i descrittori “disponibili” e “utili”. Com’è noto, la longevità è significativamente influenzata dalla gestione dello stress, considerato come una vera e propria “bomba distruttiva” per la salute. Il supporto sociale è una delle strategie di coping più potenti per mitigare l’impatto negativo dello stress e, di conseguenza, essere “disponibili” rafforza la rete sociale, garantendo un maggiore supporto emotivo e pratico durante le crisi, riducendo la sensazione di solitudine.

Coltivare i tratti associati alla longevità

Abbiamo il nostro carattere, le nostre preferenze. Ma ciò non significa che non possiamo “coltivare” i tratti di personalità associati alla longevità.

Possiamo imparare a gestire il nostro tempo, creando routine strutturate e consolidando l’autocontrollo. Possiamo integrare attività fisica regolare e consapevole (come yoga o stretching) nella nostra routine quotidiana, puntando sulla costanza più che sull’intensità. Infine, possiamo rafforzare le reti sociali, essere aperti al feedback continuo e affrontare attivamente le sfide per migliorare la resilienza psicologica.

Alla luce di questo nuovo studio, essere organizzati, attivi e disponibili non sono solo qualità morali, ma diventano un vero e proprio investimenti biologico e psicologico per una vita più lunga e sana.