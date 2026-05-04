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Sconto del 34% e prezzo super per il trasmettitore FM con vivavoce e doppia USB. Offerta da non perdere: approfittane ora.

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Il NK Trasmettitore FM Bluetooth è l’accessorio smart per dare nuova vita all’impianto audio della tua auto o del tuo camion: collega lo smartphone via Bluetooth e ascolta musica o gestisci le chiamate in vivavoce. Oggi è proposto con uno sconto del 34% che lo rende un acquisto facile e conveniente.

NK Trasmettitore FM Bluetooth

L’installazione è immediata e la configurazione risulta intuitiva: imposti la stessa frequenza sulla radio e sul dispositivo e in pochi istanti sei operativo. La riproduzione è stabile e lo streaming stereo è di buona qualità; in alcuni casi può emergere un leggero fruscio se si alza troppo il volume dal telefono. La connessione resta affidabile anche nel lungo periodo e il dispositivo si inserisce saldamente nell’accendisigari. Da segnalare possibili limiti con la riproduzione da chiavetta USB e l’assenza di un manuale in italiano.

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L’occasione è interessante se desideri aggiungere musica in streaming e vivavoce al tuo veicolo senza modifiche all’impianto. Con la promozione attuale, puoi portarti a casa il dispositivo a un prezzo davvero accessibile. In particolare, il NK Trasmettitore FM Bluetooth a soli 9,99€ rappresenta una soluzione pratica per la guida quotidiana e i lunghi viaggi. Se cerchi un kit economico e funzionale per ascoltare playlist e gestire le chiamate, questa offerta riduce sensibilmente la spesa iniziale.

Il trasmettitore FM con il Bluetooth 5.0 e la doppia porta USB 2,1A

Questo trasmettitore abbina Bluetooth V5.0 + EDR per una connessione stabile e una riproduzione stereo piacevole, con passaggio automatico alla modalità vivavoce quando arriva una chiamata. Il microfono integrato consente di rispondere, rifiutare o gestire le chiamate anche tramite assistente vocale (Siri o Google Assistant, se attivati). La doppia porta USB include un’uscita 2,1A per ricariche rapide e una seconda porta dedicata alla ricarica di un altro smartphone o alla riproduzione da PenDrive; l’efficienza è dichiarata fino a quattro volte superiore rispetto ai caricabatterie standard. Nessuna installazione richiesta: il segnale viene trasmesso in modalità wireless, così puoi aggiornare l’audio dell’auto in modo semplice e reversibile, ideale per chi desidera una soluzione plug-and-play per auto e camion.

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