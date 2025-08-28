Trapelata online la scheda tecnica del nuovo Samsung Galaxy S25 FE

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Condivisa per errore da un rivenditore online la scheda tecnica del Samsung Galaxy S25 FE, che potrebbe essere lanciato a settembre.

Si tratta di un device con prestazioni di alto livello, alimentato da un processore Samsung Exynos 2400, già visto sul Galaxy S24.

L’arrivo del nuovo Samsung Galaxy S25 FE potrebbe essere imminente e alcune recenti fughe di notizie che suggeriscono un’uscita anticipata, probabilmente per settembre.

Proprio in questi giorni, inoltre, il rivenditore online portoghese MediaMarkt ha pubblicato accidentalmente dalla pagina di vendita del nuovo device e, pur avendola rimossa in tempi rapidi, è stato comunque possibile vedere le specifiche del nuovo dispositivo del colosso sudcoreano.

La scheda tecnica del Samsung Galaxy S25 FE

Secondo la pagina pubblicata da MediaMarkt, il Samsung Galaxy S25 FE avrà uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici, con una risoluzione di 1.080×2.340 pixel e refresh rate variabile fino a 120 Hz. A protezione del pannello un robusto vetro Corning Gorilla Glass Victus+.

Il processore sarà un Samsung Exynos 2400, lo stesso già visto a bordo del Galaxy S24 , coadiuvato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Non è chiaro se ci saranno anche altri tagli di memoria ma è lecito ipotizzare almeno un’altra versione con 256 GB.

Nonostante Samsung abbia optato per un processore meno recente, il device potrà comunque accedere alle funzionalità di Galaxy AI, incluse quelle basate su Gemini Live.

Molto interessante il comparto fotografico che comprenderà un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo con zoom ottico 3x da 8 MP con OIS. La fotocamera anteriore sarà da 12 MP.

Tra le connessioni a disposizione ci saranno il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.3, l’USB-C e le varie tecnologie per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS eNAVIC. Non dovrebbe mancare il supporto per l’NFC anche se non è apparso nella scheda tecnica trapelata.

La batteria avrà una capacità di 4.900 mAh, con supporto per la ricarica rapida via cavo a 45W e ricarica wireless a 15W. il sistema operativo sarà Android 15 con interfaccia utente One UI 8 e sette anni di aggiornamenti garantiti da Samsung.

Presente, infine, la certificazione IP68 che attesta la capacità di questo smartphone di resistere a polvere e acqua, anche in caso di brevi immersioni.

Quando arriva il Samsung Galaxy S25 e quanto costerà

Il materiale promozionale trapelato ha mostrato la colorazione Navy Blue, ma è probabile che saranno disponibili altre varianti, magari le stesse quattro del Samsung Galaxy S24 FE (in foto) che è arrivato sul mercato in Blue, Graphite, Mint e Yellow.

Nessuna conferma nemmeno riguardo il prezzo, anche se alcune precedenti indiscrezioni hanno ipotizzato un costo di 679 euro, anche se non è chiaro a quale versione faccia riferimento questa cifra.