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Le banche possono inviare informative sui tracking pixel. Scopri come funzionano e quali impostazioni puoi modificare per limitare il tracciamento.

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I tracking pixel, immagini invisibili inserite nelle e-mail, registrano aperture e possono raccogliere informazioni come indirizzo IP e dispositivo.

Il Garante richiede trasparenza sulle finalità del tracciamento e, in alcuni casi, il consenso preventivo, con eccezioni per statistiche aggregate e specifiche necessità.

È possibile gestire o revocare il consenso, bloccare il download automatico delle immagini e verificare l’autenticità dei messaggi bancari tramite canali ufficiali.

Hai ricevuto un’e-mail dalla tua banca che parla di tracking pixel e del trattamento dei tuoi dati personali? Il messaggio potrebbe sembrare sospetto, ma i tracking pixel sono strumenti effettivamente utilizzati nelle comunicazioni di posta elettronica.

Il Garante per la protezione dei dati personali (ente autonomo istituito nel 1996 per tutelare le libertà fondamentali e la dignità delle persone nel trattamento dei dati personali) ha chiarito le regole che le aziende devono rispettare quando utilizzano questi strumenti. Le banche possono quindi inviare comunicazioni ai propri clienti per informarli sulle modalità di trattamento dei dati. Prima di aprire eventuali collegamenti, però, è sempre bene verificare che il messaggio sia autentico.

Cosa sono i tracking pixel nelle e-mail e come funzionano

I tracking pixel sono immagini digitali molto piccole, spesso invisibili, inserite nelle e-mail per raccogliere informazioni sulle interazioni dei destinatari.

Questi elementi sono ospitati su un server remoto. Quando il destinatario apre il messaggio, il programma di posta può scaricare automaticamente il pixel, segnalando così al server che l’e-mail è stata visualizzata.

In questo modo il mittente può conoscere l’indirizzo IP e il dispositivo utilizzato. Può anche rilevare quando il messaggio viene consultato e quante volte viene aperto.

I tracking pixel vengono utilizzati per verificare la ricezione delle comunicazioni oppure per misurare l’efficacia delle campagne promozionali. Possono essere presenti anche nelle newsletter e nelle e-mail di servizio, comprese quelle inviate dalle banche.

Tracking pixel: quando è necessario il consenso dell’utente

Secondo le indicazioni del Garante, chi utilizza i tracking pixel deve informare preventivamente il destinatario, specificando quali dati vengono raccolti e per quali finalità.

La normativa di riferimento comprende l’articolo 122 del Codice privacy e il GDPR, che disciplinano il trattamento dei dati personali.

Il consenso preventivo è necessario, ad esempio, quando il tracciamento viene utilizzato per analizzare il comportamento di un singolo destinatario e personalizzare le comunicazioni commerciali.

Esistono però alcune eccezioni. Il consenso può non essere richiesto quando vengono raccolte esclusivamente statistiche aggregate, senza monitorare il comportamento dei singoli destinatari.

Altre deroghe possono riguardare specifiche esigenze di sicurezza. Tra le possibili eccezioni rientrano anche le comunicazioni di servizio obbligatorie, per le quali è importante verificare che il destinatario abbia effettivamente preso conoscenza del contenuto.

Come disattivare i tracking pixel nelle e-mail

Se hai ricevuto un’informativa, puoi controllare per quali finalità vengono utilizzati i tracking pixel e se è richiesto il tuo consenso.

Quando il trattamento richiede un’autorizzazione, puoi revocare il consenso in qualsiasi momento. Il Garante precisa che deve essere possibile rinunciare al tracciamento senza interrompere la ricezione delle comunicazioni desiderate.

Per gestire queste preferenze, le e-mail possono contenere un collegamento a un’apposita sezione dedicata.

Puoi anche impedire il funzionamento dei tracking pixel disattivando il download automatico delle immagini nel tuo programma di posta elettronica. Se leggi i messaggi esclusivamente in formato testo, il pixel non viene scaricato e non può registrare l’apertura dell’e-mail.

Se hai dubbi sull’autenticità del messaggio ricevuto, verifica la comunicazione attraverso i canali ufficiali della tua banca prima di aprire eventuali collegamenti.