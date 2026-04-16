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Tracker Bluetooth a metà prezzo, offerta sul localizzatore Android

MiLi MiTag, il tracker impermeabile con batteria sostituibile, compatibile con Trova il mio dispositivo, è oggi scontato su Amazon: scopri i dettagli dell'offerta

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Redazione

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MiLi MiTag Smart Tracker nero su Amazon Amazon

Se cerchi un modo semplice per ritrovare chiavi, zaini, valigie e portafogli, il MiLi MiTag è in promo con uno sconto del 49%. Compatto, leggero e pensato per l’uso quotidiano, è l’accessorio smart che non può mancare a chi usa Android e vuole tenere sotto controllo gli oggetti più importanti senza complicazioni.

MiLi MiTag

MiLi MiTag

20,49 €39,99 € -19,50 € (49%)

Nell’utilizzo di tutti i giorni emerge una configurazione davvero rapida e una gestione intuitiva tramite l’ecosistema Google: la localizzazione è affidabile nelle situazioni comuni e il segnale acustico aiuta a ritrovare gli oggetti quando il tracker è nel raggio Bluetooth, sebbene non sia molto potente nei contesti più rumorosi. La batteria sostituibile CR2032 assicura lunga durata, la protezione IP67 lo rende adatto all’uso senza pensieri, e la possibilità di visualizzare la posizione su mappa, condividere l’oggetto e attivare la modalità smarrito garantisce flessibilità. Il tutto con processi di privacy e crittografia orientati alla sicurezza dei dati.

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MiLi MiTag in offerta su Amazon: sconto del 49%

Questa promo rende il MiLi MiTag particolarmente interessante: grazie allo sconto del 49%, il prezzo scende a 20,49€, rendendolo una scelta smart per chi vuole un localizzatore affidabile senza spendere troppo. Se desideri approfittarne, puoi portarti a casa il MiLi MiTag a soli 20,49€ finché l’offerta resta attiva.

Il tracker impermeabile compatibile con Trova il mio dispositivo

Il cuore dell’esperienza è l’integrazione con l’app "Trova il mio dispositivo" su Android: quando il tracker è vicino, il suono dell’altoparlante aiuta a individuare rapidamente l’oggetto; se invece esce dal raggio Bluetooth, puoi consultare l’ultima posizione sulla mappa e sfruttare la modalità smarrito. È possibile anche condividere l’oggetto con altre persone per una gestione coordinata.

Tra i punti di forza ci sono la batteria CR2032 sostituibile (con autonomia di lunga durata), la certificazione IP67 contro acqua e polvere e l’accoppiamento rapido con smartphone Android. La protezione dei dati è supportata da una rete crittografata e anonima. In dotazione è incluso anche un portachiavi, utile per fissarlo subito a mazzi di chiavi o zaini.

MiLi MiTag

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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