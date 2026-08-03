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Chiavi dimenticate in casa, zaino che non si trova più, valigia che sparisce tra i bagagli in aeroporto: perdere di vista gli oggetti importanti è un problema quotidiano. In questi casi un piccolo localizzatore può fare la differenza, e oggi il ATUVOS Air Tag Smart Tracker è proposto con uno sconto del 45% che rende il kit da 4 pezzi particolarmente conveniente.

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Questo tracker Bluetooth nasce per aiutarti a ritrovare con facilità chiavi, portafogli, borse, zaini e bagagli usando l’app Apple Dov’è su dispositivi iOS. Grazie all’altoparlante integrato puoi farlo suonare con un segnale acustico potente, mentre la rete di dispositivi Apple permette di localizzarlo anche quando è lontano dal tuo smartphone. È pensato per un uso quotidiano senza pensieri, con batteria sostituibile, resistenza all’acqua IP67 e funzioni come il promemoria di oggetti dimenticati e la modalità smarrito con avvisi automatici.

ATUVOS Air Tag Smart Tracker in offerta su Amazon: sconto del 45% sul kit da 4 pezzi

In questo momento il ATUVOS Air Tag Smart Tracker in confezione da 4 unità è proposto a 21,98€ grazie a uno sconto del 45% sul prezzo di listino. Si tratta di una cifra molto aggressiva per un set di localizzatori compatibili con l’ecosistema Apple Dov’è, ideale se vuoi proteggere più oggetti senza spendere troppo. Considerando che parliamo di quattro tracker, il costo per singolo pezzo è particolarmente basso rispetto ad altri prodotti della stessa categoria. Se ti interessa un sistema semplice per non smarrire chiavi, borse e bagagli, il ATUVOS Air Tag Smart Tracker è disponibile con uno sconto del 45%.

Il tracker Bluetooth per oggetti con la rete Dov’è e resistenza IP67

Chi tende a dimenticare in giro zaini, portafogli o mazzi di chiavi può trarre grande beneficio da un localizzatore discreto ma completo come questo kit ATUVOS, pensato per integrarsi con iPhone e iPad offrendo sia praticità sia sicurezza dei dati.

Integrazione con Apple Dov’è : il tracker si aggancia ai tuoi oggetti e li rende visibili nell’app di Apple, così puoi ritrovarli subito sulla mappa senza procedure complicate.

: il tracker si aggancia ai tuoi oggetti e li rende visibili nell’app di Apple, così puoi ritrovarli subito sulla mappa senza procedure complicate. Ricerca nelle vicinanze con suono potente : quando non sai dove hai appoggiato le chiavi, puoi far suonare il tracker tramite l’app o con Siri, grazie allo speaker integrato da circa 80-100 dB che ti guida nella stanza.

: quando non sai dove hai appoggiato le chiavi, puoi far suonare il tracker tramite l’app o con Siri, grazie allo speaker integrato da circa 80-100 dB che ti guida nella stanza. Localizzazione a distanza tramite rete Apple : se perdi uno zaino o una valigia fuori casa, il dispositivo può essere individuato sfruttando la vasta rete dei dispositivi Apple, senza abbonamenti mensili o costi aggiuntivi.

: se perdi uno zaino o una valigia fuori casa, il dispositivo può essere individuato sfruttando la vasta rete dei dispositivi Apple, senza abbonamenti mensili o costi aggiuntivi. Promemoria dimenticato e modalità smarrito : se ti allontani troppo da un oggetto a cui hai collegato il tracker ricevi un avviso sullo smartphone, e puoi attivare la modalità smarrito per essere notificato appena qualcuno rileva il dispositivo.

: se ti allontani troppo da un oggetto a cui hai collegato il tracker ricevi un avviso sullo smartphone, e puoi attivare la modalità smarrito per essere notificato appena qualcuno rileva il dispositivo. Privacy e dati protetti : la rete "Dov’è" funziona in modo criptato e anonimo, così la posizione dell’oggetto non viene associata a dati personali e non resta memorizzata sul tracker.

: la rete "Dov’è" funziona in modo criptato e anonimo, così la posizione dell’oggetto non viene associata a dati personali e non resta memorizzata sul tracker. IP67 e batteria CR2032 sostituibile : la resistenza all’acqua e alla polvere consente di usarlo senza timori su zaini o bagagli, mentre la batteria a bottone dura oltre un anno e può essere cambiata facilmente quando si scarica.

: la resistenza all’acqua e alla polvere consente di usarlo senza timori su zaini o bagagli, mentre la batteria a bottone dura oltre un anno e può essere cambiata facilmente quando si scarica. Condivisione con più persone : con i dispositivi aggiornati puoi condividere il tracker con fino a 5 partecipanti, utile per oggetti comuni come le chiavi di casa o la macchina di famiglia.

: con i dispositivi aggiornati puoi condividere il tracker con fino a 5 partecipanti, utile per oggetti comuni come le chiavi di casa o la macchina di famiglia. Supporto dedicato: il produttore mette a disposizione un servizio clienti attivo per chiarire dubbi sull’uso del localizzatore, utile soprattutto alla prima configurazione.

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ATUVOS Air Tag Smart Tracker, kit da 4 pezzi al 45% di sconto: approfitta dell’offerta lampo prima che le scorte finiscano.

FAQ ATUVOS Air Tag funziona con smartphone Android? No, ATUVOS Air Tag Smart Tracker è compatibile solo con dispositivi iOS tramite l’app Apple Dov'è. Quanto dura la batteria di ATUVOS Air Tag e si può sostituire? La batteria a bottone CR2032 dura in media oltre un anno e può essere sostituita facilmente quando si scarica. ATUVOS Air Tag è resistente all’acqua? Sì, il tracker ha certificazione IP67, quindi è resistente ad acqua e polvere e adatto all’uso quotidiano. Posso usare ATUVOS Air Tag per ritrovare un bagaglio smarrito in viaggio? Sì, grazie alla rete dei dispositivi Apple puoi visualizzare il bagaglio sulla mappa anche a distanza e ricevere notifiche in modalità smarrito.