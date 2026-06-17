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Android Smart Tag, tracker Bluetooth per chiavi, bagagli e portafogli con Find Hub, IP68 e batteria da 365 giorni è in sconto del 70%.

Amazon

Perdere le chiavi, dimenticare il portafogli al bar o smarrire il bagaglio in viaggio è uno stress che può rovinarti la giornata. Oggi puoi ridurre al minimo questo rischio grazie ad Android Smart Tag, il tracker Bluetooth compatibile con il Find Hub di Google che su Amazon è proposto con uno sconto del 70% rispetto al prezzo di listino.

Android Smart Tag

Android Smart Tag è pensato per chi vive con il timore di dimenticare qualcosa di importante in giro: grazie all’integrazione con l’app Google Find Hub e all’altoparlante integrato da 80-100 dB, ti aiuta a ritrovare rapidamente gli oggetti a cui lo agganci, coprendo con il suo segnale un’intera stanza. La resistenza all’acqua e alla polvere IP68 e la batteria sostituibile con autonomia fino a un anno lo rendono un accessorio da agganciare e dimenticare, finché non ti serve davvero.

Android Smart Tag in offerta su Amazon con sconto del 70%

Questo è il momento giusto per mettere al sicuro i tuoi oggetti più importanti: su Amazon puoi portarti a casa Android Smart Tag a soli 29,99€, un prezzo particolarmente aggressivo per un tracker compatibile con l’ecosistema Google e dotato di protezione IP68. L’offerta è ideale se vuoi prendere più tag per chiavi, zaino e valigia approfittando dello sconto elevato in questa fascia di prodotto, con tutti i vantaggi classici dell’acquisto online come consegna rapida e reso nei tempi previsti dalla piattaforma.

Il localizzatore Bluetooth con la rete Trova il mio dispositivo e la resistenza IP68

Se temi di dimenticare o perdere spesso gli oggetti, questo localizzatore può diventare un alleato quotidiano per ridurre lo stress e i rischi.

Compatibilità con Android e Google Find Hub : essendo uno Smart Tag Android , lavora con l’app Find Hub di Google, così puoi gestire il tracker direttamente dallo smartphone e visualizzare rapidamente la posizione dei tuoi oggetti.

: essendo uno , lavora con l’app Find Hub di Google, così puoi gestire il tracker direttamente dallo smartphone e visualizzare rapidamente la posizione dei tuoi oggetti. Altoparlante integrato da 80-100 dB : il segnale acustico copre facilmente uno spazio di circa 20 metri quadrati, permettendoti di individuare in pochi istanti chiavi o borsa nascosti tra cuscini, cassetti o in un’altra stanza.

: il segnale acustico copre facilmente uno spazio di circa 20 metri quadrati, permettendoti di individuare in pochi istanti chiavi o borsa nascosti tra cuscini, cassetti o in un’altra stanza. Promemoria di oblio a 20 metri : quando il tag si allontana troppo dal telefono, ricevi un avviso sonoro e una notifica, così ti accorgi subito se stai lasciando indietro zaino, valigia o portafogli in luoghi affollati come aeroporti e stazioni.

: quando il tag si allontana troppo dal telefono, ricevi un avviso sonoro e una notifica, così ti accorgi subito se stai lasciando indietro zaino, valigia o portafogli in luoghi affollati come aeroporti e stazioni. Modalità smarrito con la rete "Trova il mio dispositivo" : se non riesci a recuperare un oggetto, puoi attivare la modalità smarrito e sfruttare i miliardi di dispositivi Android della rete per avere maggiori possibilità che venga rilevato e segnalato, aumentando concretamente le chance di ritrovarlo.

: se non riesci a recuperare un oggetto, puoi attivare la modalità smarrito e sfruttare i miliardi di dispositivi Android della rete per avere maggiori possibilità che venga rilevato e segnalato, aumentando concretamente le chance di ritrovarlo. Certificazione IP68 contro acqua e polvere : il guscio del tag è progettato per resistere alle intemperie e all’uso quotidiano, così puoi usarlo anche su bagagli o zaini senza preoccuparti di pioggia o sporco.

: il guscio del tag è progettato per resistere alle intemperie e all’uso quotidiano, così puoi usarlo anche su bagagli o zaini senza preoccuparti di pioggia o sporco. Batteria CR2032 sostituibile fino a 365 giorni : non devi ricaricarlo continuamente, perché l’autonomia arriva a oltre un anno; quando è in esaurimento, il sistema ti avverte e puoi sostituire la batteria con una economica pila a bottone.

: non devi ricaricarlo continuamente, perché l’autonomia arriva a oltre un anno; quando è in esaurimento, il sistema ti avverte e puoi sostituire la batteria con una economica pila a bottone. Tutela della privacy: la rete di ricerca e l’app Find Hub utilizzano dati anonimi e crittografati, quindi la cronologia della posizione non viene memorizzata direttamente sul localizzatore, riducendo l’esposizione delle tue informazioni sensibili.

Android Smart Tag

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Android Smart Tag, sconto del 70% e batteria annuale: approfitta ora dell’offerta lampo fino a esaurimento scorte.

FAQ Android Smart Tag funziona con iPhone o solo con dispositivi Android? Android Smart Tag è pensato per dispositivi Android e lavora con l’app Google Find Hub, non è indicato per iOS. Qual è la distanza massima prima che parta l’avviso di allontanamento? Il promemoria di oblio ti avvisa quando il tag si allontana dal telefono di circa 20 metri. Android Smart Tag resiste a pioggia e polvere se lo uso su zaini o valigie? Sì, ha certificazione IP68 che lo protegge da acqua e polvere, adatto a un uso quotidiano anche all’aperto. Quanto dura la batteria di Android Smart Tag e si può sostituire? La batteria CR2032 dura oltre 365 giorni e può essere sostituita quando ricevi l’avviso di batteria scarica.