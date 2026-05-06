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Se cerchi un localizzatore Bluetooth affidabile per chiavi, bagagli e portafoglio, il 2026 Air Tracker Tags (pacchetto da 4 nero) oggi è protagonista di un affare imperdibile: approfitta di uno sconto del 50% che rende l’acquisto particolarmente conveniente.

2026 Air Tracker Tags

Pensato per un uso quotidiano senza frizioni, si configura in pochi secondi e permette di condividere l’accesso con familiari e amici quando serve. La privacy è tutelata da reti crittografate e anonime, mentre la suoneria potente aiuta a ritrovare gli oggetti anche se nascosti: l’app guida il recupero a breve distanza in modo intuitivo.

2026 Air Tracker Tags in offerta: sconto del 50%, risparmi 29,99 euro

L’occasione è chiara: con lo sconto del 50% porti a casa il pacchetto da 4 a 29,99€, con un risparmio di 29,99 euro. In questo momento, il 2026 Air Tracker Tags è disponibile con uno sconto del 50%, un valore molto interessante per chi vuole mettere al sicuro più oggetti senza spendere troppo.

Il localizzatore per oggetti con la compatibilità con Apple Find My e Google Find Hub

Compatibilità a prova di ecosistema: questo tracker Bluetooth si integra con Apple Find My su iOS e con Google Find Hub su Android, senza costi di abbonamento. Puoi associarlo a un solo sistema alla volta, ottenendo un’esperienza d’uso fluida e coerente.

Con la condivisione istantanea, familiari e amici autorizzati possono vedere dove si trovano i tuoi oggetti e aiutarti a recuperarli quando necessario. La protezione dei dati è una priorità: le reti sono crittografate e anonime, così le posizioni non vengono memorizzate pubblicamente.

Per il ritrovamento rapido, hai la guida di prossimità nell’app fino a 36 metri e una suoneria intensa da 80–100 dB, utile quando le chiavi sono finite tra i cuscini del divano o il portafoglio è nascosto in fondo a uno zaino.

La configurazione è immediata e intuitiva: colleghi il tag al dispositivo scelto in pochi secondi. Il valore del bundle cresce grazie al pacchetto da 4 in colore nero, così puoi coprire più oggetti essenziali senza ulteriori spese.

2026 Air Tracker Tags

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