Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Apple AirTag seconda generazione, il tracker compatto per ritrovare chiavi, zaini e valigie grazie all’app Dov’è è in offerta con sconto del 26%.

Amazon

Ti capita spesso di perdere di vista chiavi, portafoglio o lo zaino all’ultimo momento prima di uscire di casa? Su Amazon l’Apple AirTag (seconda generazione) è proposto con uno sconto del 26%, una soluzione compatta e discreta che ti aiuta a localizzare rapidamente gli oggetti a cui tieni di più senza stress.

Apple AirTag 26,00 € -26% 35,00 € Risparmi 9,00 € Acquista su Amazon

L’Apple AirTag nasce per integrarsi alla perfezione con l’ecosistema Apple e semplificare il ritrovamento degli oggetti di uso quotidiano. Puoi agganciarlo a portachiavi, borse o bagagli e sfruttare l’app Dov’è per visualizzare la posizione, far emettere un suono dall’altoparlante integrato e farti guidare sul punto esatto con la funzione di posizione precisa sui dispositivi compatibili, sfruttando la rete di dispositivi Apple per la localizzazione sicura e nel rispetto della privacy.

Apple AirTag in offerta su Amazon: prezzo scontato del 26%

In questo momento l’Apple AirTag (seconda generazione) è disponibile su Amazon a 26,00€, grazie a uno sconto del 26% rispetto al prezzo di listino. Considerando le funzioni di localizzazione avanzata integrate in iPhone e Apple Watch, si tratta di un prezzo particolarmente competitivo per chi vuole un tracker smart pensato su misura per l’ecosistema Apple e in grado di sfruttare la vasta rete dei dispositivi collegati all’app Dov’è.

Grazie a questa promozione puoi portarti a casa l’Apple AirTag a soli 26,00€, una cifra accessibile per aumentare la sicurezza dei tuoi oggetti più importanti e ridurre al minimo il rischio di smarrimenti durante gli spostamenti quotidiani o in viaggio.

Amazon

Approfitta ora dell’offerta Apple AirTag

Il tracker Apple con la posizione precisa su iPhone e altoparlante più potente

Se tendi a dimenticare spesso dove lasci le tue cose, questo tracker pensato per i dispositivi Apple ti permette di ritrovare rapidamente ciò che conta senza perdere tempo a cercare in tutta la casa o in valigia.

Integrazione con l’app Dov’è : puoi vedere sulla mappa dove si trova l’oggetto a cui hai agganciato l’AirTag, così sai subito se lo hai lasciato in ufficio, in auto o a casa di amici.

: puoi vedere sulla mappa dove si trova l’oggetto a cui hai agganciato l’AirTag, così sai subito se lo hai lasciato in ufficio, in auto o a casa di amici. Funzione di posizione precisa su iPhone e Apple Watch : la direzione e la distanza vengono indicate in modo chiaro sui dispositivi compatibili, guidandoti passo passo fino al punto esatto in cui si trova l’oggetto smarrito.

: la direzione e la distanza vengono indicate in modo chiaro sui dispositivi compatibili, guidandoti passo passo fino al punto esatto in cui si trova l’oggetto smarrito. Altoparlante più potente : il volume aumentato del 50% e il nuovo suono riconoscibile ti aiutano a individuare facilmente quello che cerchi, anche quando è nascosto in fondo a una borsa o sotto i cuscini del divano.

: il volume aumentato del 50% e il nuovo suono riconoscibile ti aiutano a individuare facilmente quello che cerchi, anche quando è nascosto in fondo a una borsa o sotto i cuscini del divano. Raggio più ampio con Ultra Wideband e Bluetooth evoluti : la tecnologia aggiornata estende l’area in cui puoi rintracciare i tuoi oggetti, rendendo il tracker utile anche in ambienti affollati o durante i viaggi.

: la tecnologia aggiornata estende l’area in cui puoi rintracciare i tuoi oggetti, rendendo il tracker utile anche in ambienti affollati o durante i viaggi. Posizione condivisa in sicurezza: puoi condividere temporaneamente la posizione dell’AirTag con contatti di fiducia, terze parti o con compagnie aeree partner, semplificando il recupero di bagagli e oggetti importanti nel rispetto della privacy.

Apple AirTag 26,00 € -26% 35,00 € Risparmi 9,00 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia" e “offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Apple AirTag, approfitta subito dell’offerta lampo al 26% prima che le scorte terminino.

FAQ Con quali dispositivi è compatibile Apple AirTag di seconda generazione? Apple AirTag funziona con iPhone e iPad compatibili con l’app Dov’è e supporta la posizione precisa sui modelli più recenti. Posso usare Apple AirTag per ritrovare le chiavi in casa? Sì, puoi agganciare l’AirTag al portachiavi e usare suono e posizione precisa per trovarlo rapidamente in casa. Apple AirTag è utile anche per valigie e zaini in viaggio? Sì, puoi metterlo in valigia o nello zaino e sfruttare la rete Dov’è e la posizione condivisa per localizzarli durante gli spostamenti. L’uso di Apple AirTag rispetta la privacy? Sì, la posizione viene gestita in forma anonima e criptata tramite la rete Dov’è, con condivisione controllata dall’utente.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.