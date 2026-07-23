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Android Smart Tag Ajblg, localizzatore per chiavi, bagagli e portafogli con Find Hub, IP68 e batteria da 365 giorni oggi al 70% di sconto.

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Perdere le chiavi, dimenticare il portafogli al bar o non ricordare dove hai messo la valigia è uno degli stress quotidiani più fastidiosi. Oggi puoi ridurre davvero il rischio di smarrire gli oggetti importanti grazie ad Android Smart Tag Ajblg, proposto con uno sconto del 70% rispetto al prezzo di listino.

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Questo piccolo tracker è pensato per chi vive nello spazio Android e vuole un localizzatore semplice e sempre pronto all’uso. Si collega all’app Google Find Hub, integra un altoparlante potente per farsi sentire anche in ambienti ampi, ti avvisa se ti allontani troppo da un oggetto e sfrutta la rete dei dispositivi Android per aiutarti a ritrovarlo in modalità smarrito. La struttura con certificazione IP68 e la batteria sostituibile con autonomia fino a un anno lo rendono un accessorio da attaccare e dimenticare, finché non ti serve davvero.

Android Smart Tag Ajblg in offerta: sconto del 70% e prezzo sotto i 30 euro

In questo momento su Amazon puoi portarti a casa Android Smart Tag Ajblg a soli 29,99€ grazie a uno sconto del 70% che rende questo tracker Bluetooth uno dei prodotti più aggressivi nella sua fascia di prezzo. Considerando le funzioni di ricerca integrate con Google Find Hub e la protezione IP68, l’offerta è particolarmente interessante per chi vuole un sistema affidabile per chiavi, bagagli e borse senza spendere cifre da top di gamma. Se ti interessa un localizzatore compatibile solo con Android e vuoi risparmiare, il Android Smart Tag è disponibile con uno sconto del 70%.

Il tracker Ajblg con il promemoria di oblio, la modalità smarrito e la protezione IP68

Se tendi a dimenticare oggetti in giro o viaggi spesso, questo localizzatore può diventare un alleato quotidiano e limitare il rischio di perdite costose.

Compatibilità con Google Find Hub su Android : lo colleghi all’app sullo smartphone e puoi vedere dov’è l’oggetto, far suonare il tag e gestire tutte le funzioni in un’unica interfaccia.

: lo colleghi all’app sullo smartphone e puoi vedere dov’è l’oggetto, far suonare il tag e gestire tutte le funzioni in un’unica interfaccia. Altoparlante integrato da 80-100 dB : il suono è abbastanza forte da coprire circa 20 metri quadrati, così riesci a localizzare chiavi o borsa anche se sono finite sotto un cuscino o in un’altra stanza.

: il suono è abbastanza forte da coprire circa 20 metri quadrati, così riesci a localizzare chiavi o borsa anche se sono finite sotto un cuscino o in un’altra stanza. Promemoria di oblio a 20 metri : se ti allontani troppo dal tuo oggetto, il telefono e il tracker ti avvisano con suono e notifica, utile per non dimenticare zaini o valigie in luoghi affollati.

: se ti allontani troppo dal tuo oggetto, il telefono e il tracker ti avvisano con suono e notifica, utile per non dimenticare zaini o valigie in luoghi affollati. Modalità smarrito con rete "Trova il mio dispositivo" : quando attivi questa modalità, il tag può essere individuato dalla rete di miliardi di dispositivi Android e tu ricevi una notifica se viene rilevato, aumentando le chance di recupero.

: quando attivi questa modalità, il tag può essere individuato dalla rete di miliardi di dispositivi Android e tu ricevi una notifica se viene rilevato, aumentando le chance di recupero. Resistenza IP68 ad acqua e polvere : puoi usarlo senza preoccupazioni su bagagli o zaini all’aperto, anche sotto la pioggia o in ambienti polverosi.

: puoi usarlo senza preoccupazioni su bagagli o zaini all’aperto, anche sotto la pioggia o in ambienti polverosi. Batteria CR2032 sostituibile con autonomia fino a 365 giorni : non devi ricaricarlo di continuo e, quando la batteria si scarica, ricevi un avviso per sostituirla spendendo pochissimo.

: non devi ricaricarlo di continuo e, quando la batteria si scarica, ricevi un avviso per sostituirla spendendo pochissimo. Tutela della privacy con dati crittografati: le informazioni di posizione non vengono memorizzate direttamente nel localizzatore, riducendo il rischio di accessi indesiderati.

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FAQ Android Smart Tag Ajblg è compatibile con iPhone e dispositivi iOS? No, questo Smart Tag è pensato solo per dispositivi Android compatibili con Google Find Hub. Cosa succede se mi allontano troppo dall’oggetto collegato al tag Ajblg? Quando superi circa 20 metri di distanza, ricevi un avviso sonoro e una notifica per ricordarti l’oggetto. Come funziona la modalità smarrito del tracker Ajblg? Attivando la modalità smarrito su Find Hub, il tag sfrutta la rete dei dispositivi Android per essere individuato e ti invia una notifica se viene rilevato. La batteria dell’Android Smart Tag Ajblg è ricaricabile? No, utilizza una batteria CR2032 sostituibile con autonomia fino a circa 365 giorni e ricevi un avviso quando è da cambiare.