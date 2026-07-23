Incredibile 70% di sconto sul kit da 4 Smart Tag impermeabili Android
Android Smart Tag Ajblg, localizzatore per chiavi, bagagli e portafogli con Find Hub, IP68 e batteria da 365 giorni oggi al 70% di sconto.
Perdere le chiavi, dimenticare il portafogli al bar o non ricordare dove hai messo la valigia è uno degli stress quotidiani più fastidiosi. Oggi puoi ridurre davvero il rischio di smarrire gli oggetti importanti grazie ad Android Smart Tag Ajblg, proposto con uno sconto del 70% rispetto al prezzo di listino.
Questo piccolo tracker è pensato per chi vive nello spazio Android e vuole un localizzatore semplice e sempre pronto all’uso. Si collega all’app Google Find Hub, integra un altoparlante potente per farsi sentire anche in ambienti ampi, ti avvisa se ti allontani troppo da un oggetto e sfrutta la rete dei dispositivi Android per aiutarti a ritrovarlo in modalità smarrito. La struttura con certificazione IP68 e la batteria sostituibile con autonomia fino a un anno lo rendono un accessorio da attaccare e dimenticare, finché non ti serve davvero.
Android Smart Tag Ajblg in offerta: sconto del 70% e prezzo sotto i 30 euro
In questo momento su Amazon puoi portarti a casa Android Smart Tag Ajblg a soli 29,99€ grazie a uno sconto del 70% che rende questo tracker Bluetooth uno dei prodotti più aggressivi nella sua fascia di prezzo. Considerando le funzioni di ricerca integrate con Google Find Hub e la protezione IP68, l’offerta è particolarmente interessante per chi vuole un sistema affidabile per chiavi, bagagli e borse senza spendere cifre da top di gamma. Se ti interessa un localizzatore compatibile solo con Android e vuoi risparmiare, il Android Smart Tag è disponibile con uno sconto del 70%.
Il tracker Ajblg con il promemoria di oblio, la modalità smarrito e la protezione IP68
Se tendi a dimenticare oggetti in giro o viaggi spesso, questo localizzatore può diventare un alleato quotidiano e limitare il rischio di perdite costose.
- Compatibilità con Google Find Hub su Android: lo colleghi all’app sullo smartphone e puoi vedere dov’è l’oggetto, far suonare il tag e gestire tutte le funzioni in un’unica interfaccia.
- Altoparlante integrato da 80-100 dB: il suono è abbastanza forte da coprire circa 20 metri quadrati, così riesci a localizzare chiavi o borsa anche se sono finite sotto un cuscino o in un’altra stanza.
- Promemoria di oblio a 20 metri: se ti allontani troppo dal tuo oggetto, il telefono e il tracker ti avvisano con suono e notifica, utile per non dimenticare zaini o valigie in luoghi affollati.
- Modalità smarrito con rete "Trova il mio dispositivo": quando attivi questa modalità, il tag può essere individuato dalla rete di miliardi di dispositivi Android e tu ricevi una notifica se viene rilevato, aumentando le chance di recupero.
- Resistenza IP68 ad acqua e polvere: puoi usarlo senza preoccupazioni su bagagli o zaini all’aperto, anche sotto la pioggia o in ambienti polverosi.
- Batteria CR2032 sostituibile con autonomia fino a 365 giorni: non devi ricaricarlo di continuo e, quando la batteria si scarica, ricevi un avviso per sostituirla spendendo pochissimo.
- Tutela della privacy con dati crittografati: le informazioni di posizione non vengono memorizzate direttamente nel localizzatore, riducendo il rischio di accessi indesiderati.
Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:
- Canale offerte tecnologia -> Clicca qui
- OfferteDcasa -> Clicca qui
Android Smart Tag Ajblg con sconto del 70%: Approfitta ora di questa offerta lampo prima che le scorte vadano esaurite.
FAQ
No, questo Smart Tag è pensato solo per dispositivi Android compatibili con Google Find Hub.
Quando superi circa 20 metri di distanza, ricevi un avviso sonoro e una notifica per ricordarti l’oggetto.
Attivando la modalità smarrito su Find Hub, il tag sfrutta la rete dei dispositivi Android per essere individuato e ti invia una notifica se viene rilevato.
No, utilizza una batteria CR2032 sostituibile con autonomia fino a circa 365 giorni e ricevi un avviso quando è da cambiare.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.