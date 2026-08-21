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Ajblg Android Smart Tag, localizzatore Bluetooth IP68 per chiavi, bagagli e portafogli con batteria sostituibile di 12 mesi è in sconto del 70%.

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Perdere le chiavi, dimenticare lo zaino sul treno o non ricordare dove hai lasciato il portafogli è uno stress che fa perdere tempo e serenità. Oggi puoi ridurre al minimo questi rischi con l’Ajblg Android Smart Tag, un tracker compatibile con Google Find Hub che su Amazon è proposto con uno sconto del 70% sul prezzo di listino.

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Questo localizzatore Bluetooth è pensato per chi vive sempre in movimento e teme di dimenticare o smarrire oggetti importanti. Si collega allo smartphone Android tramite l’app Google Find Hub, integra un altoparlante da 80-100 dB udibile anche in ambienti affollati, offre notifiche di allontanamento a circa 20 metri e sfrutta la rete “Trova il mio dispositivo" per rintracciare gli oggetti in modalità smarrito, il tutto con una struttura IP68 impermeabile e una batteria CR2032 sostituibile che dura oltre un anno.

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Con un ribasso del 70%, l’Ajblg Android Smart Tag diventa uno dei tracker più interessanti per rapporto qualità/prezzo nella fascia dei localizzatori per Android. Il prezzo finale è di 29,99€, una cifra accessibile per chi vuole dotare chiavi, bagagli, borse o portafogli di un sistema di tracciamento integrato nell’ecosistema Google, senza abbonamenti e con batteria sostituibile.

Se stai cercando un modo semplice ed economico per tenere sotto controllo gli oggetti che porti con te ogni giorno, l’Ajblg Android Smart Tag è disponibile con uno sconto del 70%, una soluzione competitiva rispetto ad altri tag Bluetooth della stessa categoria che puntano sullo stesso tipo di utilizzo.

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Il tracker Ajblg con la rete Trova il mio dispositivo e la protezione IP68

Se tendi a dimenticare dove lasci oggetti importanti o temi di smarrirli in viaggio, questo tracker Android è pensato proprio per ridurre ansia e perdite di tempo.

Compatibilità con Android e Google Find Hub : funziona con l’app ufficiale di Google, così puoi gestire il tag direttamente dall’ecosistema che usi ogni giorno sul tuo smartphone Android.

: funziona con l’app ufficiale di Google, così puoi gestire il tag direttamente dall’ecosistema che usi ogni giorno sul tuo smartphone Android. Altoparlante integrato da 80-100 dB : il suono è abbastanza potente da coprire fino a 20 metri quadrati, permettendoti di ritrovare facilmente gli oggetti anche se nascosti in casa o nello zaino.

: il suono è abbastanza potente da coprire fino a 20 metri quadrati, permettendoti di ritrovare facilmente gli oggetti anche se nascosti in casa o nello zaino. Promemoria di oblio a circa 20 metri : quando ti allontani troppo dall’oggetto, ricevi un avviso sonoro e una notifica sul telefono per evitare dimenticanze in luoghi pubblici, aeroporti o mezzi di trasporto.

: quando ti allontani troppo dall’oggetto, ricevi un avviso sonoro e una notifica sul telefono per evitare dimenticanze in luoghi pubblici, aeroporti o mezzi di trasporto. Modalità smarrito con rete Trova il mio dispositivo : se l’oggetto va davvero perso, il tag può sfruttare miliardi di dispositivi Android nella rete “Trova il mio dispositivo" per segnalarne la posizione e inviarti una notifica quando viene rilevato.

: se l’oggetto va davvero perso, il tag può sfruttare miliardi di dispositivi Android nella rete “Trova il mio dispositivo" per segnalarne la posizione e inviarti una notifica quando viene rilevato. Resistenza IP68 ad acqua e polvere : il guscio completamente sigillato protegge il tracker da pioggia, schizzi e sporco, ideale per bagagli e utilizzo quotidiano all’aperto.

: il guscio completamente sigillato protegge il tracker da pioggia, schizzi e sporco, ideale per bagagli e utilizzo quotidiano all’aperto. Batteria CR2032 sostituibile con oltre 365 giorni di autonomia : non devi ricaricare il dispositivo, e quando la batteria è quasi scarica ricevi un avviso per cambiarla e continuare a usarlo senza interruzioni.

: non devi ricaricare il dispositivo, e quando la batteria è quasi scarica ricevi un avviso per cambiarla e continuare a usarlo senza interruzioni. Tutela della privacy dei dati: posizione e cronologia non vengono memorizzate direttamente sul localizzatore, e la rete di ricerca è progettata per funzionare in modo anonimo e crittografato.

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FAQ L’Ajblg Android Smart Tag funziona con iPhone o solo con Android? L’Ajblg Android Smart Tag è pensato solo per dispositivi Android compatibili con l’app Google Find Hub e non supporta iOS. Quanto dura la batteria dell’Ajblg Android Smart Tag e si può sostituire? La batteria CR2032 dura oltre 365 giorni e può essere sostituita quando ricevi l’avviso di batteria scarica. L’Ajblg Android Smart Tag è resistente all’acqua? Sì, il tracker ha certificazione IP68, quindi è resistente all’acqua e alla polvere per un uso quotidiano anche all’aperto. Cosa succede se perdo un oggetto con l’Ajblg Android Smart Tag attaccato? Puoi attivare la modalità smarrito in Find Hub e sfruttare la rete Trova il mio dispositivo per ricevere notifiche quando il tag viene rilevato.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.