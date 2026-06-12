Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

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Ogni anno, a un passo dalla prima prova della Maturità, scatta il “toto-tracce”. Ieri avveniva sui social, affidandosi a pagine che sostenevano d’avere le risposte esatte, pagando in alcuni casi su canali Telegram e altro.

In precedenza, invece, erano fondamentali i rapporti sociali, che ti portavano sulla strada di chi sosteneva d’avere contatti diretti con prof o bidelli (al tempo non c’era il personale ATA), d’aver aperto le porte delle stanze dei docenti e così via. Un po’ Notte prima degli esami, per intenderci.

Considerando il gran numero di previsioni, totalmente random o quasi, è ovvio che qualcuno abbia beccato delle tracce nel tempo. Generalmente, però, si parla di truffe che, se non prevedono scambio di soldi, rientrano nel novero delle follie pre esame, che strappano un sorriso.

Oggi però le cose sono diverse e ognuno stila le proprie previsioni al computer, sul tablet o sullo smartphone. Si chiede aiuto all’IA, come per tutto ormai. Come smacchiare il divano prima che lo scoprano i miei genitori? Quali sono le isole più belle della Grecia da visitare per il viaggio dei 18 anni? Quali saranno le tracce della Maturità?

Come ragiona l’AI sul toto-tracce

La premessa necessaria, qualora non fosse chiaro, è che nessuno può davvero conoscere le tracce in anticipo (tranne i pochissimi che ovviamente ne sono al corrente). Tutto si basa su ricorrenze e logica, quando si parla di previsioni dell’IA. Ecco come funziona il sistema.

Il sistema sa che il Ministero tende a costruire le tracce intorno a 3 filoni:

anniversari di autori;

ricorrenze storiche e civili;

temi caldi del dibattito pubblico.

Si procede quindi a incrociare questi elementi con il calendario 2026 e l’elenco delle ultime notizie dal mondo. Ciò apre le porte ad alcune piste promettenti.

Analisi del testo: Grazia Deledda

La previsione più forte dell’AI riguarda l’analisi del testo. Il 2026 segna infatti i 100 anni dal Premio Nobel per la Letteratura a Grazia Deledda (1926). Come ignorare l’unica donna italiana ad aver vinto il prestigioso riconoscimento.

Un anniversario perfettamente in linea con quella che è l’attenzione del Ministero verso le grandi figure della letteratura. La scrittrice sarda è, dunque, la candidata numero uno per la prova di prosa.

Sul fronte della poesia, volendo dare delle alternative ai maturandi, l’intelligenza artificiale punta su un nome ricorrente nelle aspettative degli studenti: Eugenio Montale. Spesso atteso ma (quasi) mai svelato nelle tracce effettive. In alternativa, ma decisamente meno quotati nel “toto-tracce”, Umberto Saba e l’evergreen Giovanni Pascoli.

Testo argomentativo: 80° della Repubblica e AI

Le previsioni si fanno più solide in questo caso, perché il 2 giugno 2026 abbiamo festeggiato gli 80 anni della Repubblica Italiana (referendum del 1946). Una doppia ricorrenza, se pensiamo che quel voto fu cruciale anche per un altro aspetto: primo voto delle donne in questo Paese.

Una traccia quasi obbligatoria per l’ambito storico. Per quello scientifico-tecnologico, invece, l’AI suggerisce se stessa. Al di là di quella che potrà essere la specifica declinazione del tema, la grande rivoluzione tech di questi primi (quasi) 30 anni del nuovo millennio è proprio quella che ci offre queste previsioni.

Spazio, forse, a un testo argomentativo sui suoi effetti in vari ambiti, dal lavoro alla scuola, fino all’impatto sulla creatività e il delicato tema etico. Per l’ambito artistico-letterario, invece, si ipotizza un brano legato al valore della lettura, del linguaggio e della memoria nell’era digitale.

Tema d’attualità: tecnologia, ambiente e pace

Sono tre le grandi aree individuate dall’AI per l’ultima tipologia, quella dei temi d’attualità. Torniamo a parlare di intelligenza artificiale, soffermandoci sul futuro del lavoro e della scuola. In parole povere: come cambierà la tua generazione con questo sviluppo tecnologico?

L’altro tema potrebbe essere un’analisi sul mondo online degli adolescenti, tra numerosi schermi e salute mentale. Concludiamo con uno sguardo globale e volto al futuro: crisi climatica e sostenibilità. Un topic sempre attuale, purtroppo, soprattutto dopo le ondate di caldo record degli ultimi anni.

Traccia bonus: non è da escludere la presenza di un tema legato ai conflitti internazionali e al valore della pace.

Le previsioni per le tracce della Maturità 2026

In sintesi, ecco le previsioni sulle quali l’AI si sente di sbilanciarsi maggiormente: