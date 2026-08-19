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SEVERIN Tostapane Automatico AT 2589, per toast croccanti, panini caldi e funzione scongelamento è in offerta con sconto del 48%.

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Pane congelato al mattino, fette bruciate da un lato e pallide dall’altro: se la colazione è sempre una lotteria, un buon tostapane può fare davvero la differenza. Oggi il SEVERIN Tostapane Automatico AT 2589 è disponibile con uno sconto del 48% che lo rende una delle opzioni più interessanti nella fascia economica.

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Questo modello punta sulla tostatura uniforme delle fette grazie al centraggio automatico e al livello di doratura regolabile, così puoi passare dal semplice pane caldo al toast ben croccante in pochi secondi. L’involucro in acciaio inox termoisolante aggiunge una sensazione di solidità e sicurezza, mentre la griglia scaldapanini integrata permette di riscaldare panini, croissant e brioche senza sporcare altre padelle o forni.

SEVERIN Tostapane Automatico AT 2589 in offerta: sconto del 48% sul prezzo di listino

Con lo sconto del 48%, il SEVERIN Tostapane Automatico AT 2589 scende a 25,99€, una cifra molto competitiva per un modello in acciaio inox con funzioni di tostatura, riscaldamento e scongelamento. Nella stessa fascia di prezzo molti prodotti rinunciano alla griglia scaldapanini o al controllo preciso della doratura, mentre qui hai entrambe le cose in un unico elettrodomestico. Se cerchi un tostapane semplice ma curato, è un’ottima occasione per portarti in cucina un modello versatile senza spendere troppo.

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Il tostapane Severin con il corpo in acciaio inox e la griglia scaldapanini integrata

Se ogni mattina ti ritrovi a combattere con pane freddo o toast cotti male, questo tostapane può semplificarti la routine e rendere più piacevoli colazioni e snack.

Centraggio automatico delle fette : il pane viene posizionato al centro e dorato in modo uniforme su entrambi i lati, così dici addio ai bordi bruciati e ai centri ancora bianchi.

: il pane viene posizionato al centro e dorato in modo uniforme su entrambi i lati, così dici addio ai bordi bruciati e ai centri ancora bianchi. Livello di doratura regolabile con controllo elettronico : puoi scegliere con precisione quanto croccante vuoi il tuo toast, dal leggermente dorato al ben tostato, adattandoti ai gusti di tutta la famiglia.

: puoi scegliere con precisione quanto croccante vuoi il tuo toast, dal leggermente dorato al ben tostato, adattandoti ai gusti di tutta la famiglia. Griglia scaldapanini in acciaio inox con cerniera : ideale per riscaldare panini, croissant e altri prodotti da forno senza accendere il forno tradizionale, risparmiando tempo ed energia.

: ideale per riscaldare panini, croissant e altri prodotti da forno senza accendere il forno tradizionale, risparmiando tempo ed energia. Funzioni di riscaldamento e scongelamento : puoi rigenerare toast già pronti o portare in pochi minuti il pane surgelato alla giusta temperatura, perfetto per chi congela il pane per tutta la settimana.

: puoi rigenerare toast già pronti o portare in pochi minuti il pane surgelato alla giusta temperatura, perfetto per chi congela il pane per tutta la settimana. Corpo termoisolante in acciaio inox : unisce solidità e design, contribuendo a mantenere la scocca più sicura al tatto e rendendo il tostapane adatto a restare in vista sul piano cucina.

: unisce solidità e design, contribuendo a mantenere la scocca più sicura al tatto e rendendo il tostapane adatto a restare in vista sul piano cucina. Potenza da 800 W: garantisce una tostatura rapida, così non devi aspettare troppo tra una fetta e l’altra, anche quando prepari la colazione per più persone.

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SEVERIN Tostapane Automatico AT 2589, approfitta subito dell’offerta lampo al 48% di sconto finché le scorte durano.

FAQ Il tostapane SEVERIN AT 2589 consente di regolare il grado di doratura? Sì, il modello offre un livello di doratura regolabile con controllo elettronico per adattare la tostatura ai propri gusti. Il SEVERIN AT 2589 ha una funzione per scongelare il pane? Sì, oltre alla tostatura standard integra una funzione di scongelamento dedicata per il pane surgelato. Il tostapane SEVERIN AT 2589 permette di scaldare panini e croissant? Sì, è dotato di una griglia scaldapanini in acciaio inox con cerniera per riscaldare panini, croissant e altri prodotti da forno. Qual è la potenza del tostapane SEVERIN AT 2589? Il tostapane SEVERIN AT 2589 ha una potenza di 800 W, sufficiente per una tostatura rapida ed efficace.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.