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Il tostapane a due fette Russell Hobbs Brontë Stone con fessure larghe e sei livelli di doratura, è scontato del 49%.

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Preparare toast con una doratura diversa per ogni persona, o recuperare senza scottarsi una fetta calda, può essere meno pratico del previsto. Il tostapane Russell Hobbs Brontë Stone è disponibile con uno sconto del 49%.

Il tostapane ha due fessure larghe e sei livelli per regolare la doratura secondo le proprie preferenze. Tra le funzioni indicate ci sono lo scongelamento, il riscaldamento e l’annullamento del ciclo; la leva Lift & Look consente di controllare il pane senza interrompere la tostatura. Il modello include anche uno scaldabrioche e un vassoio raccoglibriciole removibile. Il rivestimento con texture effetto pietra e i dettagli in acciaio inox spazzolato dorato caratterizzano il design.

Russell Hobbs Brontë Stone in offerta: sconto del 49%

Per chi cerca un tostapane a due fette con funzioni pratiche per la colazione, il Russell Hobbs Brontë Stone è proposto a 25,90 euro, con uno sconto del 49%. La scheda riporta le fessure larghe e diverse modalità per gestire la tostatura, ma non indica un prezzo di confronto con altri modelli della stessa fascia. Non sono specificati la possibilità di pagare a rate, l’uso di coupon, una scadenza della promozione, i benefici Prime o i tempi per il reso. Puoi consultare la disponibilità e i dettagli dell’offerta per acquistare il Russell Hobbs Brontë Stone a 25,90 euro.

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Il tostapane Russell Hobbs con sei livelli di doratura e fessure larghe

Se vuoi preparare toast secondo gusti diversi e gestire con più comodità il pane durante la tostatura, alcune funzioni di questo modello possono essere utili nella routine quotidiana:

Sei livelli di doratura : permettono di scegliere tra un toast più leggero o più intenso, regolando il risultato secondo le preferenze.

: permettono di scegliere tra un toast più leggero o più intenso, regolando il risultato secondo le preferenze. Leva Lift & Look e funzione solleva alto : puoi controllare la fetta senza fermare il ciclo e recuperare il pane caldo con maggiore praticità.

: puoi controllare la fetta senza fermare il ciclo e recuperare il pane caldo con maggiore praticità. Scongelamento, riscaldamento e annulla : consentono di tostare il pane direttamente dal freezer, scaldare un toast raffreddato o interrompere la tostatura.

: consentono di tostare il pane direttamente dal freezer, scaldare un toast raffreddato o interrompere la tostatura. Scaldabrioche e fessure larghe : aggiungono opzioni per riscaldare dolci o panini e accogliere fette di pane più larghe.

: aggiungono opzioni per riscaldare dolci o panini e accogliere fette di pane più larghe. Vassoio raccoglibriciole removibile : raccoglie le briciole sotto il tostapane e si può rimuovere per svuotarlo.

: raccoglie le briciole sotto il tostapane e si può rimuovere per svuotarlo. Design con texture pietra e dettagli dorati: abbina l’acciaio inox spazzolato a una finitura distintiva per il piano cucina.

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FAQ Quanti livelli di doratura ha il tostapane Russell Hobbs Brontë Stone? Dispone di sei livelli di doratura, per regolare il toast secondo le proprie preferenze. Si può tostare il pane direttamente dal freezer? Sì, tra le funzioni indicate è presente lo scongelamento per tostare il pane direttamente dal freezer. Il tostapane permette di controllare il toast durante la tostatura? Sì, la leva Lift & Look consente di controllarlo senza interrompere il ciclo. Come si raccolgono le briciole? Il tostapane ha un vassoio raccoglibriciole removibile posto sotto le fessure.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.