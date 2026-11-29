Russell Hobbs Brontë Stone, tostapane a prezzo mini: costa la metà
Il tostapane a due fette Russell Hobbs Brontë Stone con fessure larghe e sei livelli di doratura, è scontato del 49%.
Preparare toast con una doratura diversa per ogni persona, o recuperare senza scottarsi una fetta calda, può essere meno pratico del previsto. Il tostapane Russell Hobbs Brontë Stone è disponibile con uno sconto del 49%.
Il tostapane ha due fessure larghe e sei livelli per regolare la doratura secondo le proprie preferenze. Tra le funzioni indicate ci sono lo scongelamento, il riscaldamento e l’annullamento del ciclo; la leva Lift & Look consente di controllare il pane senza interrompere la tostatura. Il modello include anche uno scaldabrioche e un vassoio raccoglibriciole removibile. Il rivestimento con texture effetto pietra e i dettagli in acciaio inox spazzolato dorato caratterizzano il design.
Russell Hobbs Brontë Stone in offerta: sconto del 49%
Per chi cerca un tostapane a due fette con funzioni pratiche per la colazione, il Russell Hobbs Brontë Stone è proposto a 25,90 euro, con uno sconto del 49%. La scheda riporta le fessure larghe e diverse modalità per gestire la tostatura, ma non indica un prezzo di confronto con altri modelli della stessa fascia. Non sono specificati la possibilità di pagare a rate, l’uso di coupon, una scadenza della promozione, i benefici Prime o i tempi per il reso. Puoi consultare la disponibilità e i dettagli dell’offerta per acquistare il Russell Hobbs Brontë Stone a 25,90 euro.
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Il tostapane Russell Hobbs con sei livelli di doratura e fessure larghe
Se vuoi preparare toast secondo gusti diversi e gestire con più comodità il pane durante la tostatura, alcune funzioni di questo modello possono essere utili nella routine quotidiana:
- Sei livelli di doratura: permettono di scegliere tra un toast più leggero o più intenso, regolando il risultato secondo le preferenze.
- Leva Lift & Look e funzione solleva alto: puoi controllare la fetta senza fermare il ciclo e recuperare il pane caldo con maggiore praticità.
- Scongelamento, riscaldamento e annulla: consentono di tostare il pane direttamente dal freezer, scaldare un toast raffreddato o interrompere la tostatura.
- Scaldabrioche e fessure larghe: aggiungono opzioni per riscaldare dolci o panini e accogliere fette di pane più larghe.
- Vassoio raccoglibriciole removibile: raccoglie le briciole sotto il tostapane e si può rimuovere per svuotarlo.
- Design con texture pietra e dettagli dorati: abbina l’acciaio inox spazzolato a una finitura distintiva per il piano cucina.
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FAQ
Dispone di sei livelli di doratura, per regolare il toast secondo le proprie preferenze.
Sì, tra le funzioni indicate è presente lo scongelamento per tostare il pane direttamente dal freezer.
Sì, la leva Lift & Look consente di controllarlo senza interrompere il ciclo.
Il tostapane ha un vassoio raccoglibriciole removibile posto sotto le fessure.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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