Libero
OFFERTE

Torna al minimo storico la macchina compatta per il caffè americano

Compatta da 0,5 L con filtro permanente, piastra riscaldante e autospegnimento: Severin KA 4808 oggi in forte sconto su Amazon.

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Torna al minimo storico la macchina compatta per il caffè americano Amazon

Cerchi una soluzione semplice e compatta per il caffè filtro di ogni giorno? L’offerta su Amazon per la SEVERIN KA 4808 è particolarmente interessante: parliamo di uno sconto del 43% che rende questa macchina una scelta facile e conveniente per la routine mattutina. Agile da usare e veloce nella preparazione, riduce gli ingombri in cucina e permette di gustare il caffè caldo per diversi minuti grazie alla funzione di mantenimento, con spegnimento automatico di sicurezza. Il filtro permanente lavabile semplifica la gestione e azzera l’acquisto di filtri di carta. Scopri l’offerta direttamente su Amazon.

Compatta ma funzionale, è ideale per 2-4 tazze e si distingue per praticità quotidiana: prepara rapidamente, occupa poco spazio e punta sull’essenziale, mantenendo un ottimo equilibrio tra prestazioni e prezzo.

SEVERIN KA 4808

SEVERIN KA 4808

19,99 €34,99 € -15,00 € (43%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

SEVERIN KA 4808: prezzo, offerta e sconto Amazon

La SEVERIN KA 4808 è proposta su Amazon a 19,99€ con sconto del 43%. Tradotto in numeri, il risparmio è di circa 15,08€ rispetto a un prezzo di partenza stimato intorno a 35,07€. Un’occasione concreta per portare a casa una macchina essenziale ma affidabile, perfetta per il caffè filtro di ogni giorno.

L’offerta è attiva in questo momento su Amazon: se vuoi approfittarne, meglio non tardare troppo perché le promo online possono variare in qualsiasi momento.

SEVERIN KA 4808

SEVERIN KA 4808

19,99 €34,99 € -15,00 € (43%)

SEVERIN KA 4808: le caratteristiche tecniche

Compatta e salva-spazio, la SEVERIN KA 4808 offre una capacità di 0,5 litri e una caraffa in vetro con scala graduata, ideale per preparare comodamente 2-4 tazze. Il motore da 750W garantisce una preparazione rapida, mentre la piastra riscaldante mantiene il caffè caldo per circa 30 minuti prima dello spegnimento automatico, così da coniugare praticità e sicurezza.

Molto comodo il vano filtro a apertura frontale con valvola antigoccia, che evita fuoriuscite quando si estrae la caraffa. In dotazione c’è il filtro permanente lavabile, una soluzione che riduce gli sprechi e i costi ricorrenti: niente più filtri di carta, pulizia rapida e utilizzo immediato. All’occorrenza, la caraffa può essere usata anche per scaldare l’acqua per tè e tisane.

Le dimensioni contenute (circa 19 x 13,5 x 27 cm) e il peso di 1,1 kg, con finitura Nero/Inox, la rendono adatta anche a cucine con poco spazio. In sintesi, una macchina essenziale, intuitiva e curata nelle funzioni che contano, con un rapporto qualità-prezzo particolarmente vantaggioso.

SEVERIN KA 4808

SEVERIN KA 4808

19,99 €34,99 € -15,00 € (43%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963