Torna al minimo storico il purificatore d’aria silenzioso con app

Purificatore d’aria LEVOIT con HEPA, sensore qualità aria e app VeSync. Silenzioso 24 dB, copre fino a 54 m². Scopri ora l’offerta con sconto 20%.

Torna al minimo storico il purificatore d’aria silenzioso con app Amazon

Cerchi un alleato efficace contro allergie, polvere e odori? L’LEVOIT Purificatore d’Aria oggi è in sconto del 20% su Amazon: approfitta subito della promo con questo link diretto. È una soluzione pratica per migliorare il benessere domestico: estremamente silenzioso in modalità notturna, facile da spostare e gestire tramite app, aiuta a ridurre odori e fastidi legati agli ambienti interni. L’indicazione visiva della qualità dell’aria e la modalità Auto rendono l’esperienza immediata anche per chi vuole semplicemente accenderlo e dimenticarsene.

Nel quotidiano fa la differenza: imposti la velocità o lasci che si regoli da solo, monitori dall’app e dimentichi rumori molesti grazie al profilo acustico curato. Per chi convive con allergie o ha ambienti soggetti a cattivi odori, è un upgrade concreto alla qualità dell’aria domestica, senza complicazioni.

LEVOIT Purificatore d’Aria

LEVOIT Purificatore d’Aria

127,99 €159,99 € -32,00 € (20%)

LEVOIT Purificatore d’Aria: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon il LEVOIT Purificatore d’Aria è proposto a 127,99€ con sconto del 20%. Considerando il ribasso, il risparmio è di circa 32€ rispetto al prezzo di listino. Un valore interessante per un purificatore smart che punta su comodità d’uso e silenziosità, ideale per chi desidera migliorare l’aria in casa con un investimento equilibrato. L’offerta è disponibile al momento al link indicato sopra: se ti interessa, conviene approfittarne finché dura.

LEVOIT Purificatore d’Aria: le caratteristiche tecniche

Il punto di forza è il Filtro HEPA ad alta efficienza, capace di catturare fino al 99,97% delle particelle sospese tra 0,1 e 0,3 μm (polline, polvere, forfora, allergeni). Il sensore laser rileva la qualità dell’aria in tempo reale e la visualizza in modo chiaro, mentre le modalità Auto e Sleep ottimizzano prestazioni e comfort: in notturna il livello sonoro scende a soli 24 dB.

Le performance sono supportate da un CADR di 258 m³/h con copertura fino a 54 m². È gestibile tramite app VeSync e supporta il controllo vocale, così puoi programmare timer, velocità e scenari anche a distanza. Sono disponibili filtri personalizzati (venduti separatamente) per esigenze specifiche: peli di animali e odori, muffa, inquinamento urbano. Il design compatto e il peso di circa 2,7 kg lo rendono semplice da spostare; il consumo è contenuto (39 W) e non richiede batterie. Una dotazione completa per elevare la qualità dell’aria domestica con praticità e risultati tangibili.

