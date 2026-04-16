Scrive di videogiochi con una particolare attenzione a personaggi, identità e rappresentazioni, perché ogni pixel racconta una storia.

"Tomodachi Life: Una vita da sogno" è disponibile su Nintendo Switch e Switch 2, e già si impone sulla scena come gioco più memato del 2026. A renderlo così vivo sarà la creatività di chi lo gioca

Ufficio stampa Nintendo

Se c’è una serie capace di sfidare ogni logica del game design tradizionale, quella è sicuramente Tomodachi Life. Con l’uscita del nuovo capitolo Una vita da sogno, su Switch e Switch 2, Nintendo non si accontenta di cavalcare l’onda del “nonsense" che ha sempre contraddistinto la serie, ma la trasforma in un vero e proprio tsunami di creatività.

In Tomodachi Life: Una vita da sogno si può dare vita a una comunità di Mii ispirata a persone reali o eroi immaginari dando libero sfogo all’inventiva. Grazie a un editor avanzato che permette di definire fisionomie, voci e personalità complesse, ogni abitante dell’isola diventa un’entità a sé stante, con gusti specifici e abitudini stravaganti.

Ma c’è molto di più: le recenti interviste della serie “Chiedi allo sviluppatore" hanno rivelato che dietro la facciata colorata e infantile del gioco si nasconde un lavoro monumentale, durato quasi un decennio e costellato di aneddoti al limite dell’assurdo.

Una gestazione da record

La prima sorpresa riguarda la tempistica: Tomodachi Life: Una vita da sogno è in sviluppo dal lontano 2017, praticamente tutta la durata di vita della console Nintendo Switch. Nove anni per un simulatore di vita potrebbero sembrare eccessivi, ma la spiegazione dei creatori è affascinante.

Ben sei o sette anni sono stati dedicati esclusivamente al perfezionamento degli strumenti di creazione degli UGC, cioè i contenuti generati dagli utenti. L’obiettivo degli sviluppatori è stato fin dall’inizio quello di creare un gioco davvero divertente, che facesse ridere e si alimentasse della creatività dei giocatori.

Ufficio stampa Nintendo

Un potenziale altissimo di memabilità

Creatività e divertimento sono in sostanza gli ingredienti fondamentali della ricetta della viralità. In un’epoca dominata dai social network, su cui si veicola tanto l’informazione quanto l’intrattenimento, Tomodachi Life si impone come una vera e propria fabbrica di meme.

Tomodachi Life: Una vita da sogno va ad arricchire la collezione dei cozy game su Nintendo Switch, dopo l’acclamato Pokémon Pokopia uscito nel mese di marzo. La demo ci ha fornito un assaggio delle situazioni esilaranti che possono verificarsi nel gioco completo, ma dal 16 aprile è possibile vivere l’esperienza nella sua interezza, così come è stata concepita. Era uno dei nostri most wanted di questo mese, e siamo certi che il gioco non tradirà le nostre aspettative.

Tomodachi Life: Una vita da sogno

Un’isola trasformata nella sede Nintendo

Uno dei retroscena più divertenti riguarda la fase di test. Per provare le dinamiche sociali, gli sviluppatori hanno ricreato una versione virtuale della sede Nintendo di Kyoto, popolandola con i propri Mii.

Il risultato è stato un esperimento sociale ai confini della realtà: i Mii dei programmatori passavano le giornate a scambiarsi buste paga come regali, a spettegolare sui segreti delle risorse umane o a lamentarsi dei bug più ostici da risolvere. Quello che era nato come un test tecnico si è rivelato così divertente da essere mantenuto nel gioco finale sotto forma di eventi casuali.

Da strumento di debug a meccanica di gioco

Alcune delle funzioni che ameremo sono nate per errore. Quella per raccogliere i Mii, ad esempio, era inizialmente solo uno strumento di debug che i programmatori usavano per recuperare i personaggi sparsi per l’isola. Vedendo quanto fosse utile e divertente, è stata trasformata in una meccanica di gioco con lo scopo di far incontrare i Mii e dare vita a nuove interazioni.

Si tratta di un esempio di quanto l’elemento di casualità sia stato determinante anche durante lo sviluppo del gioco, e che inevitabilmente rappresenta uno dei punti cardine del prodotto finale.

Il “suono" della commedia: la questione delle flatulenze

Tradiremmo l’anima più autentica di Tomodachi Life se non menzionassimo l’ossessione del team per i dettagli più… umani. Nelle interviste è emerso un retroscena esilarante sul sound design. Gli sviluppatori hanno ammesso di aver fatto innumerevoli tentativi per la resa perfetta delle flatulenze dei Mii.

Non si è trattato di una scelta goliardica fine a se stessa: il team voleva che il suono fosse “comicamente perfetto" ma senza essere volgare, per incrementare la caratterizzazione dei Mii.

Questo aneddoto ci racconta qualcosa di molto importante, forse l’elemento che più emerge in questa produzione: l’immensa cura del team per i dettagli, anche quelli apparentemente più insignificanti.

Un gioco che si alimenta della creatività degli utenti

E che dire degli animali domestici? La libertà creativa è tale che nel gioco è possibile tenere un Pikmin come animale da compagnia, o vedere neonati Mii ereditare geneticamente il trucco pesante o le pitture facciali dei genitori, creando situazioni visivamente grottesche che faranno la felicità degli amanti degli screenshot.

Tomodachi Life: Una vita da sogno è un generatore di storie imprevedibili. Grazie all’amore profuso dal team di sviluppo, ci troviamo davanti a quello che probabilmente sarà uno dei titoli più memati dell’anno. Fate scorrere i fluidi dell’immaginazione: la vita sull’isola sta per diventare molto, molto strana.