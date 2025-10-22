Metà Palermo, metà Salento. Inguaribile curiosa con due anime: quella critica di giornalista e quella creativa di content editor. Per Libero Tecnologia scrive di scienza e nuove scoperte, nel tempo libero si dedica alle dinamiche di Google.

La scoperta della Tomba del Faraone Tutankhamon, avvenuta nel 1922 grazie ad Howard Carter, è unanimemente riconosciuta come l’evento archeologico più importante del XX secolo. Una sepoltura della XVIII Dinastia (1332 – 1323 a.C. circa), l’unica della Valle dei Re a essere stata trovata quasi intatta, offrendo un archivio inestimabile sulla vita regale e i rituali funerari egizi.

Oggi, dopo oltre un secolo dalla sua apertura, gli esperti lanciano un avvertimento: la tomba, fatta di una pietra fragile chiamata scisto di Esna, rischia il collasso non solo per via del suo lento deterioramento, ma anche a causa di fenomeni ambientali estremi e di un problema strutturale latente.

Perché la tomba di Tutankhamon rischia il collasso

L’allarme arriva da nuovo studio pubblicato sulla rivista npj|Heritage Science (Nature), firmato dal professor Sayed Hemeda dell’Università del Cairo. Hemeda ha documentato il progressivo deterioramento strutturale della camera funeraria del giovane Faraone Tutankhamon.

Le conclusioni sono allarmanti. Le fratture già presenti da tempo nelle pareti e nella volta minacciano la stabilità dell’intera struttura, aggravate da infiltrazioni d’acqua e dall’azione di funghi e batteri. Un rischio legato alla geologia stessa della Valle dei Re, antico alveo fluviale secco estremamente vulnerabile alle alluvioni lampo causate da piogge intense. L’infiltrazione di acqua piovana attraverso crepe e fessure nella roccia di scisto di Esna, che si espande e si contrae con i cambiamenti di umiditàe compromette l’integrità strutturale del soffitto.

Secondo Hemeda, c’è stato un evento critico a partire dal quale la situazione ha iniziato ad aggravarsi. Si tratta dell’alluvione dell’ottobre 1994, quando molte tombe reali furono sommerse inclusa la camera funeraria di Tutankhamon, dove si sono aperte nuove fessure, innescando al contempo una crescita fungina che ha danneggiato le preziose pitture murali.

Ma se è vero che oggi gli archeologi gridano a gran voce il bisogno di interventi urgenti e piani scientifici per evitare che la struttura ceda, già tra il 2009 e il 2019 il Getty Conservation Institute aveva condotto un progetto di studio, restauro e consolidamento. Un lavoro reso necessario dall’affluenza massiccia di visitatori che, introducendo calore, umidità e anidride carbonica, aveva provocato un grave deterioramento interno della tomba.

Il progetto ha dato i suoi frutti nella gestione del microclima interno e, successivamente, è stata anche realizzata una terrazza panoramica protettiva per consentire l’osservazione della camera funeraria decorata, senza danneggiare involontariamente i dipinti. Ma la minaccia esterna resta.

I preziosi tesori al suo interno sono in pericolo

La tomba del Faraone potrebbe cedere e il crollo, in tal senso, riguarderebbe anche il sarcofago e i reperti dal valore inestimabile che documentano la storia dell’Antico Egitto, non solo relativa a Tutankhamon. Basti pensare alla maschera funeraria, un capolavoro in oro con incrostazioni in lapislazzuli e ossidiana, che è testimonianza delle sofisticate tecniche metallurgiche e già note al tempo, oltre che dell’incredibile abilità artigiana delle maestranze.

Ma c’è anche il pugnale in ferro meteoritico, tra gli armamenti del corredo. Una anomalia per l’Età del Bronzo in Egitto, che testimonia la conoscenza e l’uso di metalli rari, molto probabilmente di origine meteoritica. E ancora, il trono funerario realizzato in legno di cedro, oro e pietre preziose, che non era solo un simbolo del potere in vita, ma rappresentava il diritto divino del Faraone di governare anche nell’aldilà.

Perdere tali reperti non sarebbe la semplice distruzione di oggetti preziosi, ma cancellerebbe dati fondamentali per la comprensione della civiltà Egizia.