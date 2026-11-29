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Oltre 1.500 vittime, ma nessuno scheletro sul Titanic: ecco come correnti, fauna marina e chimica degli abissi hanno cancellato ogni traccia umana.

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Il naufragio del Titanic è un evento ben noto, anche grazie alla trasposizione cinematografica. Ancora oggi, il relitto della nave continua a essere al centro di studi e analisi scientifiche.

C’è, però, un elemento che spesso non viene considerato: nonostante le tante vittime (più di 1.500 persone), però, non sono mai stati trovati resti umani.

Un articolo di IFLScience ha analizzato la questione, evidenziando alcune delle motivazioni alla base di questo particolare fenomeno.

Il ruolo dei giubbotti di salvataggio

La causa principale dei decessi durante il naufragio non fu l’annegamento, bensì l’ipotermia da immersione dovuta alle temperature glaciali dell’Oceano Atlantico. Gran parte delle persone finite in acqua indossava giubbotti o cinture di salvataggio.

Sebbene questi dispositivi non siano riusciti a garantire la sopravvivenza fino all’arrivo dei soccorsi, hanno continuato a svolgere la loro funzione di galleggiamento anche dopo il decesso di chi li indossava.

Di conseguenza, centinaia di corpi non affondarono insieme alla nave, ma rimasero in superficie. Una tempesta verificatasi poco dopo l’affondamento contribuì a disperderli rapidamente lontano dall’area del relitto.

Le correnti oceaniche hanno fatto il resto, facendo perdere le tracce dei corpi.

La chimica degli abissi

Una sorte diversa toccò alle vittime rimaste intrappolate all’interno dello scafo o trascinate sul fondo. In questi casi, la scomparsa dei tessuti molli è stata opera degli organismi saprofagi degli abissi, come pesci e invertebrati marini.

C’è una motivazione scientifica alla base della sparizione degli scheletri. Sotto una certa soglia batimetrica, pari a circa 900 metri di profondità, si supera quella che in oceanografia viene definita la profondità di compensazione del carbonato di calcio.

A queste profondità, l’acqua marina è chimicamente sottosatura di carbonato di calcio, un minerale fondamentale nella composizione delle ossa. Una volta che la fauna marina ha rimosso i tessuti molli esponendo lo scheletro all’acqua circostante, il processo chimico fa sì che le ossa si dissolvano gradualmente fino a scomparire del tutto.

Robert Ballard, esploratore degli abissi, ha spiegato a NPR che

"Il problema da affrontare è che, a profondità superiori a circa 3.000 piedi [914 metri], si passa al di sotto di quella che viene chiamata la profondità di compensazione del carbonato di calcio. L’acqua degli abissi marini è sottosatura di carbonato di calcio, che è il componente principale delle ossa. Ad esempio, il Titanic e la Bismarck si trovavano al di sotto della profondità di compensazione del carbonato di calcio, quindi una volta che le creature ne mangiano la carne ed espongono le ossa, queste si dissolvono".

L’ipotesi degli ambienti sigillati

Secondo alcuni esperti, nelle zone più interne e chiuse del Titanic potrebbero essersi create condizioni diverse dal resto del relitto. Senza il ricambio di acqua ricca di ossigeno, gli organismi marini che si nutrono di resti non sarebbero riusciti a entrare, rallentando di molto la decomposizione.Tuttavia, a oltre un secolo dal naufragio, lo scafo continua a deteriorarsi e la possibilità di trovare resti umani ancora riconoscibili diventa sempre più bassa.