Tineco, la lavapavimenti professionale crolla di prezzo: affare per tutti

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Tineco

Mancano pochissimo ore all’inizio del Prime Day 2026 di Amazon, ma le prime offerte sono già disponibili sul sito di e-commerce. Una delle migliori riguarda la lavapavimenti Tineco Floor One S5 Steam che troviamo in promo con un super sconto del 40% e risparmi quasi 150 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Condizioni d’acquisto irripetibili e che non devi farti sfuggire. Si tratta di una lavapavimenti in grado anche di aspirare lo sporco e dotata della funzione STEAM per igienizzare il pavimento utilizzando il vapore. Un elettrodomestico versatile e che trovi da oggi a un prezzo stracciato.

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Tineco FLOOR ONE S5 STEAM: prezzo, offerta e sconto Amazon

Grazie alla promo anticipata del Prime Day, la lavapavimenti Tineco FLOOR One S5 Steam è disponibile in promo con uno sconto del 40% e il prezzo scende a soli 215 euro. Il risparmio netto è di poco superiore ai 140 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 43 euro al mese.

Acquistando la lavapavimenti oggi la ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni, mentre per il reso gratuito hai come sempre quattordici giorni di tempo, in modo da testarne tutte le funzionalità.

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Tineco FLOOR ONE S5 STEAM: caratteristiche e funzionalità

La lavapavimenti e aspirapolvere Tineco FLOOR ONE S5 STEAM è la soluzione definitiva per la pulizia domestica coniugando in un unico passaggio la forza dell’aspirazione, l’efficacia del lavaggio e il potere igienizzante del vapore. Progettata specificamente per il trattamento dei pavimenti duri, questo dispositivo elimina lo sporco ostinato e dimezza i tempi delle faccende domestiche. Il sistema sprigiona un wattaggio di 1500 watt che garantisce un’operatività continua, ideale per trattare ampie superfici.

Grazie alla tecnologia proprietaria Tineco iLoop Smart Sensor, progettata per offrire un comfort di pulizia eccellente a fronte di un consumo ottimizzato di acqua ed energia. Questo sensore intelligente rileva in tempo reale lo sporco sul pavimento e regola automaticamente la potenza di aspirazione, la velocità di rotazione del rullo e il flusso d’acqua. L’efficacia è supportata da un sistema con doppio serbatoio, composto da un vano per l’acqua pulita da 1,6 litri e uno per l’acqua sporca da 0,8 litri. Questa configurazione separa rigorosamente i flussi per garantire che la spazzola lavi costantemente solo con acqua pulita.

Una delle caratteristiche premium dell’elettrodomestico è la modalità Steam 2 in 1, che sfrutta il vapore ad alta temperatura per sciogliere istantaneamente il grasso, le macchie appiccicose e lo sporco più incrostato. Il vapore naturale non solo elimina anche i residui più ostinati in pochi secondi, ma disinfetta le superfici in modo completamente ecologico, eliminando la necessità di formule detergenti o additivi chimici aggressivi. L’esperienza d’uso è interamente smart, assistita da un moderno display LCD su cui l’anello luminoso iLoop cambia colore dal rosso al blu in base al livello di sporco rilevato.

La manutenzione quotidiana è altrettanto semplice. Una volta terminata la sessione, basta riporre l’apparecchio sulla sua base e attivare il ciclo di autopulizia automatica a vapore della durata di circa 80 secondi. Il dispositivo rilascia vapore ad alta temperatura direttamente sulla spazzola e all’interno dei condotti per sanificare l’intera struttura, prevenendo la formazione di germi e garantendo un processo del tutto inodore e ad asciugatura rapida.

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