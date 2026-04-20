Libero
OFFERTE

Tineco, lavapavimenti in offerta al minimo storico: prezzo in picchiata

L'aspirapolvere Tineco Floor One S9 Artist è in promo con uno sconto che ti fa risparmiare ben 200 euro e approfitti del minimo storico. Grande potenza di aspirazione e lava i pavimenti alla perfezione.

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Tineco S9 Artist Tineco

La pulizia domestica non è mai stata così semplice. La Tineco Floor One S9 Artist è una delle migliori lavapavimento e aspirapolvere disponibili sul mercato e grazie alla promo di oggi diventa un vero best-buy. Il merito è dello sconto del 29% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi più di 200 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarla a rate a tasso zero con Cofidis. Questo modello di Tineco cattura l’attenzione non solo per le sue funzioni avanzate e la grande potenza di aspirazione, ma anche per il design. Realizzata con molta cura, la puoi "esporre" in salotto come se fosse un pezzo da collezione. Non perdere questa opportunità e approfittane ora.

Tineco Floor One S9 Artist

Tineco Floor One S9 Artist

549,99 €749,00 € -199,01 € (27%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Tineco Floor One S9 Artist: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’occasione del giorno se sei alla ricerca di una lavapavimenti in grado anche di aspirare lo sporco. La Tineco Floor One S9 Artist è disponibile in promo con uno sconto del 29% e risparmi ben 220 euro su quello di listino. Approfitti del minimo storico di quest’utlimo periodo e puoi anche pagarla a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dell’aspirapolvere è immediata e acquistandola oggi la ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Essendo spedita da Amazon, hai i classici quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito. Non perdere questa ottima opportunità.

Tineco Floor One S9 Artist

Tineco Floor One S9 Artist

549,99 €749,00 € -199,01 € (27%)

Tineco Floor One S9 Artist: le caratteristiche tecniche

Il meglio che la tecnologia possa offrire in questo momento per la pulizia della casa, abbinata a un design di alta moda. La lavapavimenti e aspirapolvere Tineco Floor One S9 Artist è uno dei migliori modelli in circolazione, in grado di assicurare una pulizia profonda del pavimento e uno stile da Fashion Week. Focalizziamoci soprattutto sulle caratteristiche.

Dotata dell’avanzata tecnologia iLoop™ Smart Sensor, la Tineco Floor One S9 Artist è in grado di rilevare autonomamente il livello di sporco su pavimenti duri, regolando in tempo reale la potenza di aspirazione, la velocità del rullo e il flusso d’acqua. Questo sistema garantisce una pulizia profonda e ottimizzata, permettendo di aspirare e lavare in un’unica passata e lasciando le superfici quasi asciutte e prive di aloni.

Il cuore tecnologico è supportato da un sistema di autopulizia a 4 stadi: dopo l’uso, basta riporre la macchina sulla base per avviare un ciclo che pulisce a fondo il rullo e i condotti interni, seguito da un’asciugatura centrifuga che previene la formazione di muffe e cattivi odori. Il display LCD interattivo e l’assistente vocale guidano l’utente in ogni fase, dal monitoraggio della batteria alla necessità di svuotare il serbatoio dell’acqua sporca. Con una gestione intelligente dei consumi e serbatoi capienti, la Tineco Floor One S9 Artist assicura sessioni di pulizia prolungate e senza sforzo, elevando lo standard dell’igiene domestica a un’esperienza unica.

Tineco Floor One S9 Artist

Tineco Floor One S9 Artist

549,99 €749,00 € -199,01 € (27%)

Scopri le nostre offerte su Telegram

Scopri altre 5 offerte speciale per le lavapavimenti disponibili oggi su Amazon.

offerta
MEDION Convertible Bluetooth 2.1 TV Soundbar con Subwoofer senza fili P64150 (2x 30 W + 60 W, HDMI ARC con CEC, AUX, ingresso ottico, MD 45001)

MEDION Convertible Bluetooth 2.1 TV Soundbar con Subwoofer senza fili P64150 (2x 30 W + 60 W, HDMI ARC con CEC, AUX, ingresso ottico, MD 45001)

89,95 €149,95 € -60,00 € (40%)
offerta
MEDION Dolby Atmos Soundbar S61022 (3.1, 3x 20 W + 60 W, wireless subwoofer, Bluetooth 5.3, HDMI eARC CEC, ingresso ottico, AUX, telecomando)

MEDION Dolby Atmos Soundbar S61022 (3.1, 3x 20 W + 60 W, wireless subwoofer, Bluetooth 5.3, HDMI eARC CEC, ingresso ottico, AUX, telecomando)

Prodotto non disponibile
offerta
MusicMan Bluetooth FM Soundbar Scheda MicroSD USB AUX Display LCD LED Streaming musicale Potente altoparlante Batteria integrata BT-X54

MusicMan Bluetooth FM Soundbar Scheda MicroSD USB AUX Display LCD LED Streaming musicale Potente altoparlante Batteria integrata BT-X54

23,49 €34,99 € -11,50 € (33%)
offerta
ULTIMEA Soundbar con Subwoofer Wireless, 240W Potenza di Picco, VoiceMX e BassMX, App Controllo, 2.1 canali Sound Bar per Smart TV, Bassi Regolabili, HDMI, Ottico, Bluetooth 6.0, Poseidon M30

ULTIMEA Soundbar con Subwoofer Wireless, 240W Potenza di Picco, VoiceMX e BassMX, App Controllo, 2.1 canali Sound Bar per Smart TV, Bassi Regolabili, HDMI, Ottico, Bluetooth 6.0, Poseidon M30

99,27 €109,99 € -10,72 € (10%)
offerta
Bang & Olufsen Beosound Stage, Soundbar Dolby Atmos, un altoparlante Bluetooth, Wi-Fi per un suono di alta qualità di televisori e musica, con sistema audio multiroom e collegamento HDMI - Alluminio

Bang & Olufsen Beosound Stage, Soundbar Dolby Atmos, un altoparlante Bluetooth, Wi-Fi per un suono di alta qualità di televisori e musica, con sistema audio multiroom e collegamento HDMI - Alluminio

1.517,61 €2.100,00 € -582,39 € (28%)

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Ti suggeriamo

Gatti Seregno

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963