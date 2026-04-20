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L'aspirapolvere Tineco Floor One S9 Artist è in promo con uno sconto che ti fa risparmiare ben 200 euro e approfitti del minimo storico. Grande potenza di aspirazione e lava i pavimenti alla perfezione.

Tineco

La pulizia domestica non è mai stata così semplice. La Tineco Floor One S9 Artist è una delle migliori lavapavimento e aspirapolvere disponibili sul mercato e grazie alla promo di oggi diventa un vero best-buy. Il merito è dello sconto del 29% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi più di 200 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarla a rate a tasso zero con Cofidis. Questo modello di Tineco cattura l’attenzione non solo per le sue funzioni avanzate e la grande potenza di aspirazione, ma anche per il design. Realizzata con molta cura, la puoi "esporre" in salotto come se fosse un pezzo da collezione. Non perdere questa opportunità e approfittane ora.

Tineco Floor One S9 Artist

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Tineco Floor One S9 Artist: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’occasione del giorno se sei alla ricerca di una lavapavimenti in grado anche di aspirare lo sporco. La Tineco Floor One S9 Artist è disponibile in promo con uno sconto del 29% e risparmi ben 220 euro su quello di listino. Approfitti del minimo storico di quest’utlimo periodo e puoi anche pagarla a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dell’aspirapolvere è immediata e acquistandola oggi la ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Essendo spedita da Amazon, hai i classici quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito. Non perdere questa ottima opportunità.

Tineco Floor One S9 Artist

Tineco Floor One S9 Artist: le caratteristiche tecniche

Il meglio che la tecnologia possa offrire in questo momento per la pulizia della casa, abbinata a un design di alta moda. La lavapavimenti e aspirapolvere Tineco Floor One S9 Artist è uno dei migliori modelli in circolazione, in grado di assicurare una pulizia profonda del pavimento e uno stile da Fashion Week. Focalizziamoci soprattutto sulle caratteristiche.

Dotata dell’avanzata tecnologia iLoop™ Smart Sensor, la Tineco Floor One S9 Artist è in grado di rilevare autonomamente il livello di sporco su pavimenti duri, regolando in tempo reale la potenza di aspirazione, la velocità del rullo e il flusso d’acqua. Questo sistema garantisce una pulizia profonda e ottimizzata, permettendo di aspirare e lavare in un’unica passata e lasciando le superfici quasi asciutte e prive di aloni.

Il cuore tecnologico è supportato da un sistema di autopulizia a 4 stadi: dopo l’uso, basta riporre la macchina sulla base per avviare un ciclo che pulisce a fondo il rullo e i condotti interni, seguito da un’asciugatura centrifuga che previene la formazione di muffe e cattivi odori. Il display LCD interattivo e l’assistente vocale guidano l’utente in ogni fase, dal monitoraggio della batteria alla necessità di svuotare il serbatoio dell’acqua sporca. Con una gestione intelligente dei consumi e serbatoi capienti, la Tineco Floor One S9 Artist assicura sessioni di pulizia prolungate e senza sforzo, elevando lo standard dell’igiene domestica a un’esperienza unica.

Tineco Floor One S9 Artist

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