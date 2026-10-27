Tineco FLOOR ONE S7 Steam, offerta lampo e prezzo speciale: va comprata subito

La lavapavimenti e aspirapolvere Tineco FLOOR ONE S7 Steam è in offerta con uno sconto del 29% e risparmi 100 euro su quello di listino. Elimina i batteri con il vapore.

Tineco

Pulire la propria abitazione non è mai stato così semplice. La tecnologia ha fatto passi da gigante e lo testimoniano i tanti elettrodomestici multifunzione lanciati in questi ultimi anni. Ne è un esempio la Tineco FLOOR One S7 Steam, non una semplice lavapavimenti, ma un vero elettrodomestico multiuso in grado anche di aspirare la polvere e di igienizzare il pavimento. Il tutto in un’unica passata e con una spazzola anti-groviglio ideale per chi ha animali domestici in casa. Dotata anche di una luce LED che illumina sotto i mobili per vedere dove si nasconde la polvere. Oggi, però, non siamo qui per parlare delle caratteristiche tecniche dell’elettrodomestico, ma dell’offerta disponibile su Amazon. Grazie allo sconto del 29% risparmi ben 100 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Una promo lampo che non devi farti sfuggire: può terminare da un momento all’altro.

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Tineco FLOOR ONE S7 Steam: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’occasione irripetibile per la lavapavimenti Tineco. Grazie allo sconto di oggi la trovi a un prezzo di 249 euro con uno sconto del 29% su quello di listino. Il risparmio netto è di 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 49,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Una vera occasione da non farsi scappare per un ottimo apparecchio per la tua abitazione.

La disponibilità dell’elettrodomestico è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Essendo venduto e spedito direttamente da Amazon hai i classici quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

Tineco FLOOR ONE S7 Steam: le caratteristiche tecniche

La Tineco FLOOR ONE S7 Steam è una lavapavimenti senza fili 3 in 1 che aspira, lava e igienizza grazie alla tecnologia HyperSteam. Un elettrodomestico tuttofare che puoi utilizzare per pulire il pavimento di casa in un’unica passata. Il vapore raggiunge i 140°C con due modalità, Steam e Boost Steam, ed è dotata di sistema anticalcare. Elimina fino il 99,9% dei batteri sulle superfici.

Il sensore iLoop Smart rileva il tipo e la quantità di sporco e regola di conseguenza la potenza, mentre il display LED mostra lo stato della pulizia. Il rullo gira a 450 giri al minuto e un raschietto vicino al rullo evita che si formino dei grovigli. Un sistema di recupero dell’acqua ricicla l’acqua sporca. La luce LED presente sulla spazzola illumina lo sporco sotto i mobili.

L’autonomia arriva a 40 minuti in modalità Auto e Aspirazione e a 20 minuti in modalità Vapore e Boost Vapore. Il sistema di autopulizia in tre fasi prevede il risciacquo con acqua pulita, l’autosterilizzazione a vapore e l’asciugatura, mentre un’assistente vocale guida l’utente durante tutta la pulizia.

Nella confezione sono inclusi il rullo spazzola, il filtro HEPA, l’adattatore, la base di ricarica e lo strumento di pulizia.

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