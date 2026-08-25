Tineco, la lavapavimenti professionale crolla di prezzo: offerta shock

La lavapavimenti Tineco Floor One S7 Master è in offerta con uno sconto del 43% e la paghi quasi la metà. Lava e aspira contemporaneamente, si adatta a qualsiasi pavimento.

Tineco

La pulizia della tua abitazione non è mai stata così semplice. Grazie agli elettrodomestici di ultima generazione puoi aspirare e lavare il pavimento in un’unica passata senza troppa fatica e con risultati eccellenti. Ne è una dimostrazione la lavapavimenti e aspirapolvere Tineco Floor One S7 Master, elettrodomestico 2 in 1 che non solo ti semplifica la vita in casa, ma è dotato anche di tecnologie all’avanguardia. Inoltre, si piega fino a 180 gradi e ha uno spessore di soli 10 centimetri, in modo da farla passare comodamente sotto qualsiasi mobile. Oggi, però, non ne parliamo solamente per le ottime caratteristiche tecniche, ma soprattutto per l’offerta che troviamo su Amazon. Grazie allo sconto del 43% il prezzo crolla al minimo storico e la paghi praticamente la metà, con un risparmio netto di poco superiore ai 200 euro. Promo che trovi solo su Amazon e che ti permette di fare un super affare. Non perdere troppo tempo: le scorte sono limitate e possono terminare da un momento all’altro.

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Tineco Floor One S7 Master: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo speciale per la Tineco Floor One S7 Master. È la protagonista indiscussa di Amazon grazie allo sconto del 43% che fa scendere il prezzo a 284,05 euro, con un risparmio netto su quello di listino di poco superiore ai 210 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dell’elettrodomestico è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, vale la classica regola: quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato a casa.

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Tineco Floor One S7 Master: le caratteristiche tecniche

La lavapavimenti Tineco FLOOR ONE S7 Master punta tutto su un design ultrasottile di appena 10 centimetri, pensato per infilarsi con facilità sotto letti, divani e mobili bassi, raggiungendo la polvere nascosta anche negli spazi più angusti. A differenza dei classici aspirapolvere, il dispositivo funziona come un vero e proprio aspirapolvere e lavapavimenti a umido e a secco, capace di gestire in un solo passaggio sia lo sporco secco sia i liquidi versati accidentalmente.

La potenza di aspirazione arriva fino a 23.000 Pa, sufficiente per rimuovere in profondità detriti, polvere e macchie ostinate direttamente dai pavimenti duri come parquet e piastrelle. Una volta terminata la pulizia, il raschietto StreakFree asciuga rapidamente la superficie, eliminando gli aloni d’acqua e lasciando i pavimenti pronti da calpestare a piedi nudi.

Il sensore intelligente iLoop riconosce automaticamente il livello di sporco presente sul pavimento e regola di conseguenza potenza di aspirazione, quantità d’acqua e velocità della spazzola, mentre la tecnologia DustReveal utilizza una luce verde per rendere visibile anche la polvere più sottile, aiutando a individuare le zone che richiedono un passaggio extra.

Al termine di ogni sessione, il sistema di autopulizia FlashDry lava il rullo e lo asciuga con un getto d’aria calda a 85°C in soli 5 minuti, prevenendo la formazione di cattivi odori e muffe senza bisogno di interventi manuali. Grazie ai serbatoi separati per acqua pulita e sporca, il dispositivo lava sempre con acqua pulita, per un risultato più igienico su tutte le superfici dure di casa, incluse le fughe delle piastrelle. Una lavapavimenti con pochi eguali sul mercato e grazie allo sconto disponibile oggi diventa un vero affare per tutti.

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