Tineco, la lavapavimenti a prezzo stracciato: affare del giorno

La lavapavimenti e aspirapolvere Tineco Floor One S5 Steam è in promo con uno sconto del 39% e approfitti del minimo storico. Scopri prezzo e caratteristiche.

Tineco

Mantenere pulita l’abitazione può diventare un dramma soprattutto quando si ha poco tempo durante il giorno. Per questo motivo bisogna farsi aiutare da elettrodomestici di ultima generazione che non solo puliscono alla perfezione, ma che sono anche semplici da utilizzare. Un esempio è la lavapavimenti e aspirapolvere Tineco FLOOR One S5 Steam che troviamo in promo da oggi su Amazon con uno sconto di ben il 39% e il prezzo scende al minimo storico. Si tratta di un elettrodomestico che svolge egregiamente il suo lavoro e dotato di tecnologie avanzate. Ad esempio, il sensore iLoop è in grado di rilevare in tempo reale la tipologia di sporco e di modulare la potenza di aspirazione e di lavaggio. La pulizia a vapore elimina anche i batteri che possono essere dannosi soprattutto per i più piccoli. Non perdere altro tempo e approfitta immediatamente di questa ottima occasione.

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Tineco Floor One S5 Steam: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta lampo irripetibile. Da oggi su Amazon trovi la lavapavimenti Tineco Floor One S5 Steam in promo con uno sconto del 39% e il prezzo scende a 219 euro, con un risparmio su quello consigliato di ben 140 euro. Per questo modello si tratta del minimo storico e anche di una delle migliori occasioni di tutto il web.

Acquistando l’apparecchio oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Come per tutti i prodotti venduti e spediti da Amazon hai la possibilità di effettuare il reso gratuito fini a 14 giorni dalla consegna a casa.

Tineco Floor One S5 Steam: le caratteristiche tecniche

Una lavapavimenti con un ottimo rapporto qualità-prezzo, ma soprattutto dotata di funzioni che rendono più semplice la vita di tutti i giorni. La Tineco Floor One S5 Steam è realizzata in modo che il serbatoio dell’acqua pulita sia separato da quello dell’acqua sporca (0,5 L), in modo che i pavimenti siano lavati sempre con acqua pulita.

L’elettrodomestico è dotato del sensore intelligente iLoop, capace di rilevare automaticamente il tipo di sporco umido o secco e di regolare in tempo reale la potenza di aspirazione e il flusso d’acqua. La massima efficienza di igienizzazione è garantita dalla sterilizzazione a vapore ad alta temperatura, che sfrutta il vapore continuo per sciogliere in pochi secondi anche le macchie e il grasso più ostinato ed eliminando fino al 99,9% dei batteri. L’esclusivo design della spazzola che assicura una pulizia precisa dei bordi a filo parete, senza tralasciare angoli o battiscopa

Per la massima igiene e sicurezza in presenza di bambini o animali domestici, l’apparecchio pulisce e sterilizza usando esclusivamente la forza del vapore ad alta temperatura, senza necessità di additivi chimici. Presente anche una utile funzione di autopulizia con un semplice tocco, che lava e igienizza automaticamente il rullo e i condotti interni con il vapore al termine dell’utilizzo. A completare la scheda tecnica c’è un display LED per il controllo dello stato di pulizia, il sistema di filtraggio efficiente e la guida con assistenza vocale integrata per un’esperienza d’uso sempre semplice e guidata. Infine, grazie a un cavo di alimentazione lungo ben 8 metri, hai la massima continuità di lavoro senza limiti di autonomia della batteria, potendo pulire anche ampie metrature senza alcuna interruzione.

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