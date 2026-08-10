Tineco, la lavapavimenti crolla di prezzo: solo oggi costa la metà
La lavapavimenti e aspirapolvere Tineco FLOOR One S5 è in offerta con uno sconto strepitoso del 50% e costa la metà. Elettrodomestico 2 in 1 insostituibile.
Pulire il pavimento della tua abitazione non è mai stato così semplice e soprattutto economico. Il merito è dell’offerta eccezionale disponibile da oggi su Amazon per la lavapavimento e aspirapolvere Tineco FLOOR One S5. Grazie allo sconto lampo del 50% il prezzo scende al minimo storico e il risparmio netto è di ben 170 euro. Non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 33,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon che si attiva in fase di check-out. Condizioni irripetibili e che non devi farti sfuggire. Questo elettrodomestico versatile assicura un’ottima pulizia del pavimento e ti permette di aspirare anche la polvere e i peli degli animali. Una soluzione all-in-one che solo per pochissimi giorni trovi a un prezzo eccezionale.
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Tineco FLOOR One S5: prezzo, offerta e sconto Amazon
Offerta lampo e prezzo dimezzato per l’aspirapolvere lavapavimenti di Tineco. Il FLOOR ONE S5 è disponibile su Amazon a 169 euro, con uno sconto del 50% sul prezzo di listino. Il risparmio è di 170 euro, e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 33,80 euro al mese. Lo paghi praticamente quando un caffè al giorno.
La disponibilità del prodotto è immediata e la spedizione richiede solamente pochi giorni. Essendo un dispositivo venduto e spedito da Amazon, hai quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito nel caso in cui cambiassi idea.
Tineco FLOOR One S5: le caratteristiche tecniche
Il prezzo contenuto non deve trarre in inganno: la Tinevo FLOOR ONE S5 è un ottimo elettrodomestico che ti permette di pulire efficacemente il pavimento della tua abitazione. La lavapavimenti è dotato del sensore iLoop Smart, una tecnologia proprietaria che rileva in tempo reale lo sporco secco e umido presente sul pavimento e regola automaticamente potenza di aspirazione, velocità del rullo e flusso d’acqua, ottimizzando sia i risultati di pulizia sia l’autonomia della batteria. Il tutto è visualizzato su un ampio display LED con un anello circolare che passa dal blu al rosso in base al livello di sporco rilevato, per capire a colpo d’occhio quando la superficie è davvero pulita.
Grazie al movimento ad alta velocità del rullo, il dispositivo è in grado di aspirare e lavare in un solo passaggio, senza lasciare aloni o striature, e di asciugare istantaneamente l’acqua in eccesso, per un pavimento pronto da calpestare in pochissimo tempo. Ogni fase dell’utilizzo è accompagnata da una voce guida in italiano, che segnala in ogni momento lo stato del dispositivo e le eventuali operazioni di manutenzione da compiere.
Una delle funzioni più comode è la pulizia automatica della spazzola: una volta posizionato sulla base di ricarica, basta premere un tasto per avviare un ciclo di circa 2 minuti che pulisce il rullo con acqua e detergente, convogliando lo sporco residuo direttamente nel serbatoio dell’acqua sporca, così da mantenere sempre igienico il dispositivo senza interventi manuali.
La batteria garantisce fino a 35 minuti di autonomia, utile per pulire tutta l’abitazione in un colpo solo. Completa la dotazione la connettività Wi-Fi, che permette di collegare il dispositivo a un’app dedicata per personalizzare le impostazioni e monitorare lo stato di manutenzione, oltre a un raschietto integrato pensato per evitare che peli e capelli si aggroviglino attorno al rullo, rendendo il Tineco FLOOR ONE S5 adatto anche a te che hai un animale domestico.
Ecco 5 aspirapolvere in promo da oggi su Amazon.
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