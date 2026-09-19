Tineco Floor One S5 oggi costa meno della metà: affare per tutti

Aspira sia detriti solidi sia liquidi e lava con acqua sempre pulita grazie al doppio serbatoio incorporato. Grazie alla promo Amazon, oggi è più conveniente che mai.

Tineco

Eliminare polvere e sporco dal pavimento e, allo stesso tempo, "tirarlo a lucido" con un rullo bagnato sempre da acqua pulita. Con Tineco Floor One S5 tutto ciò sarà possibile, e con il minimo sforzo. Leggera e maneggevole, questa aspirapolvere lavapavimenti senza fili diventerà ben presto il vostro più fedele alleato nella pulizia domestica.

E grazie alla doppia promo di oggi su Amazon, non solo potrai risparmiare centinaia di euro sull’acquisto ma potrai anche optare per il pagamento a rate senza interessi e senza spese di spedizione.

Tineco Floor One S5 149,00 € -56% 339,00 € Risparmi 190,00 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Tineco, la scopa elettrica lavapavimenti a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

La Tineco Floor One S5 è al minimo storico su Amazon grazie allo sconto del 56% garantito dal colosso del commercio elettronico. Oggi la paghi 149,00 euro anziché 339,00 euro come da listino, con un risparmio di ben 190 euro rispetto al prezzo suggerito dallo stesso produttore.

Gli iscritti ad Amazon Prime possono poi optare per il pagamento in 5 rate senza oneri aggiuntivi. In questo modo, la Tineco Floor One S5 costa solo 29,80 euro al mese per 5 mesi.

Tineco Floor One S5 149,00 € -56% 339,00 € Risparmi 190,00 € Acquista su Amazon

Tineco Floor One S5 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il cuore della Tineco Floor One S5 è il sensore iLoop Smart, che rileva in tempo reale la quantità e il tipo di sporco presente sul pavimento, regolando automaticamente potenza di aspirazione, velocità del rullo e flusso d’acqua per un risultato ottimale senza dover impostare nulla manualmente. Il display LED integrato mostra costantemente lo stato della pulizia, il livello della batteria e la potenza del segnale Wi-Fi, tenendo tutto sotto controllo a colpo d’occhio.

Il rullo rotante in microfibra lava e asciuga contemporaneamente, mentre il sistema di aspirazione raccoglie sia i liquidi che i detriti solidi in un solo passaggio, rendendolo adatto anche per igienizzare la casa quando ci sono bambini piccoli o animali domestici. Il design della testina riduce inoltre la formazione di aloni lungo i battiscopa e negli angoli più difficili da raggiungere.

I due serbatoi separati, da 0,8 litri per l’acqua pulita e 0,7 litri per quella sporca, permettono di utilizzare sempre acqua pulita per lavare i pavimenti. La batteria da 4.000 mAh garantisce un’autonomia fino a 35 minuti in modalità automatica, sufficiente per pulire un intero appartamento senza dover interrompere il lavoro a metà dell’opera.

La funzione di autopulizia lava automaticamente rullo e tubo interno al termine di ogni sessione, semplificando la manutenzione quotidiana senza dover smontare alcun componente a mano. Grazie all’app dedicata e all’assistente vocale integrato, disponibile anche in italiano, puoi personalizzare le impostazioni di pulizia e ricevere indicazioni passo dopo passo direttamente dal dispositivo, mentre la base di ricarica a parete lo mantiene sempre pronto all’uso in un angolo della casa.

Tineco Floor One S5 149,00 € -56% 339,00 € Risparmi 190,00 € Acquista su Amazon