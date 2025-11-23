Libero
Tineco, prezzo a picco per la scopa elettrica smart: oggi costa pochissimo

Prezzo mai così basso per la scopa elettrica lavapavimenti smart del marchio cinese. La promo di Amazon ti fa risparmiare centinaia di euro.

Pubblicato:

Tineco FLOOR ONE S5 Tineco

Leggera, maneggevole e versatile, la Tineco FLOOR ONE S5 diventerà ben presto la tua alleata principale per la pulizia dei pavimenti di casa. Con una sola passata potrai infatti spazzare e lavare il pavimento, ottenendo risultati impeccabili in pochissimo tempo.

Dotata di tecnologie smart per adattare la potenza di aspirazione e il livello di umidità del rullo allo sporco che "icontra" lungo il percorso, la scopa elettrica lavapavimenti del marchio cinese non avrà difficoltà a raggiungere anche gli angoli più difficili. Potrai pulire lungo i bordi con estrema semplicità, senza esser costretto a passare più volte sullo stesso punto.

Grazie all’offerta Amazon per il Black Friday, potrai acquistarla a un prezzo davvero basso: risparmi centinaia di euro e fai un vero affare.

Sconto esagerato per la scopa elettrica lavapavimenti smart: offerta e prezzo finale

Un’offerta da capogiro, quella che trovi oggi su Amazon per la scopa elettrica lavapavimenti del marchio cinese. La Tineco FLOOR ONE S5 è disponibile con uno sconto del 44% al prezzo più basso del web: non la troverai a un prezzo più basso da nessun’altra parte.

Comprandola adesso la paghi 189,00 euro anziché 339,00 euro come da listino: un risparmio di ben 150 euro rispetto al prezzo suggerito dal produttore.

Tineco FLOOR ONE S5 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Progettata per aspirare e lavare contemporaneamente, la Tineco Floor One S5 è un’innovativa lavapavimenti che semplifica drasticamente le pulizie domestiche offrendo una soluzione completa per pavimenti duri. Il design ergonomico e la manovrabilità migliorata, uniti a serbatoi d’acqua più capienti, ne fanno uno strumento pratico per le pulizie quotidiane e la gestione dei peli di animali.

Il punto di forza è la tecnologia iLoop Smart Sensor. Questo sistema proprietario rileva automaticamente il livello di sporco e regola in tempo reale la potenza di aspirazione, il flusso d’acqua e la velocità del rullo, ottimizzando risorse e autonomia. L’utente monitora il processo tramite un display LED intuitivo, che passa dal rosso al blu per indicare che la superficie è pulita. La batteria integrata garantisce fino a 35 minuti di autonomia in modalità automatica.

Non manca la "pulizia dei bordi migliorata (NEU)", una funzione cruciale che permette al rullo di raggiungere gli angoli e i battiscopa più difficili, eliminando la fastidiosa linea di sporco che spesso sfugge agli strumenti tradizionali. Il suo design è studiato per rendere il processo di pulizia più efficiente e accurato.

La Floor One S5 è anche pensata per la massima praticità d’uso e manutenzione. Il sistema a doppio serbatoio assicura di lavare sempre con acqua fresca e pulita, separando i liquidi sporchi. Nella confezione sono inclusi accessori essenziali come il rullo pennello e un filtro secco, oltre a una soluzione di pulizia dedicata. È fornito anche il dock di ricarica e uno strumento di pulizia specifico per assicurare che la macchina sia sempre pronta all’uso per la prossima sessione di pulizia.

