Tineco, lavapavimenti a prezzo stracciato: oggi costa pochissimo

La lavapavimenti Tineco Floor One S5 è in promo con uno sconto del 59% e il prezzo sprofonda: solo oggi risparmi 200 euro.

Tineco

Il Black Friday è stato ufficialmente annunciato e le prime offerte fanno capolino su Amazon. E una delle offerte shock riguarda la lavapavimenti Tineco Floor One S5, lavapavimenti e aspirapolvere che ti aiuta nelle pulizie domestiche. La promo è da cogliere al volo: sconto del 59% che fa crollare il prezzo a meno della metà e risparmi ben 200 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Una lavapavimenti multifunzione dotata di tecnologie avanzate che riconoscono la quantità di sporco che si annida sul pavimento e adattano la potenza. Raccoglie anche i peli degli animali e lava sempre con acqua pulita. Un elettrodomestico versatile e che a questo prezzo è un vero best-buy.

Tineco Floor One S5 139,99 € -59% 339,00 € Risparmi 199,01 € Acquista su Amazon

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Tineco Floor One S5: prezzo, offerta e sconto Amazon

Ecco la prima promo anticipata del Black Friday. Da oggi su Amazon trovi la lavapavimenti Tineco Floor One S5 in promo con uno sconto shock del 59% e il prezzo crolla a soli 139,99 euro, con un risparmio di 200 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 28 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La paghi meno di un caffè al giorno.

La lavapavimenti di Tineco è già disponibile nei magazzini Amazon e acquistandola oggi la ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Ti puoi già portare in avanti con i regali di Natale: per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2027.

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Tineco Floor One S5: lavapavimenti e aspirapolvere

Una lavapavimenti e aspirapolvere ideale per l’utilizzo quotidiano. Il cuore della Tineco FLOOR ONE S5 è il sensore iLoop Smart, una tecnologia proprietaria che rileva in tempo reale lo sporco secco e umido presente sul pavimento e regola automaticamente potenza di aspirazione, velocità del rullo e flusso d’acqua, ottimizzando sia i risultati di pulizia sia l’autonomia della batteria. Il tutto è visualizzato su un ampio display LED con un anello circolare che passa dal blu al rosso in base al livello di sporco rilevato, per capire a colpo d’occhio quando la superficie è davvero pulita.

Grazie al movimento ad alta velocità del rullo, il dispositivo è in grado di aspirare e lavare in un solo passaggio, senza lasciare aloni o striature, e di asciugare istantaneamente l’acqua in eccesso, per un pavimento pronto da calpestare in pochissimo tempo. Ogni fase dell’utilizzo è accompagnata da una voce guida in italiano, che segnala in ogni momento lo stato del dispositivo e le eventuali operazioni di manutenzione da compiere.

Una delle funzioni più comode è la pulizia automatica della spazzola: una volta posizionato sulla base di ricarica, basta premere un tasto per avviare un ciclo di circa 2 minuti che pulisce il rullo con acqua e detergente, convogliando lo sporco residuo direttamente nel serbatoio dell’acqua sporca, così da mantenere sempre igienico il dispositivo senza interventi manuali.

La batteria garantisce fino a 35 minuti di autonomia e una ricarica completa in circa 5 ore. Completa la dotazione la connettività Wi-Fi, che permette di collegare il dispositivo a un’app dedicata per personalizzare le impostazioni e monitorare lo stato di manutenzione, oltre a un raschietto integrato pensato per evitare che peli e capelli si aggroviglino attorno al rullo, rendendo la Tineco FLOOR ONE S5 adatto anche alle case con animali domestici.

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