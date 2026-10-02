Tineco Floor One i7 Fold, offerta lampo e fai un super affare: compra subito

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La lavapavimenti Tineco è in offerta su Amazon con uno sconto del 30% e risparmi 150 euro su quello di listino. La puoi anche pagare a rate a tasso zero. Lava e aspira contemporaneamente.

Amazon

Gli elettrodomestici sono tra i protagonisti delle offerte anticipate della Festa delle Offerte Prime. Tantissimi prodotti con sconti speciali e che ti permettono di fare anche grandi affari. Come nel caso della lavapavimenti e aspirapolvere Tineco Floor One i7 Fold disponibile da oggi su Amazon con un ottimo sconto del 30% che ti fa risparmiare ben 150 euro su quello di listino. Per questo modello si tratta di un’ottima occasione che non devi farti sfuggire. Elettrodomestico 2 in 1 che puoi utilizzare sia per lavare il pavimento sia per aspirare la polvere che si annida anche negli angoli più bui. Come si può intuire dal nome, una delle caratteristiche di questo modello è la possibilità di piegarlo a 180 gradi in modo da passare sotto i mobili. Inoltre, è anche molto leggera e maneggevole. Un’ottima soluzione se sei alla ricerca di un elettrodomestico versatile e che ti aiuti nelle pulizie quotidiane.

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Tineco Floor ONE i7 Fold: prezzo, offerta e sconto Amazon

Grazie alla promo di oggi, il prezzo della Tineco Floor ONE i7 Fold scende a 349 euro grazie allo sconto del 30% e risparmi 150 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Acquistandola oggi la ricevi direttamente a casa nel giro di qualche giorno. La puoi provare con tutta calma: hai ben quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

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Tineco Floor ONE i7 Fold: le caratteristiche tecniche

Le offerte anticipate della Festa delle Offerte Prime ci stanno riservando grandi soprese e l’aspirapolvere e lavapavimenti Tineco Floor ONE i7 Fold è una di queste. Un modello con caratteristiche avanzate e molto funzionale nella vita di tutti i giorni. Caratterizzata da un corpo sottile ed estremamente leggo che la rende agevole nelle pulizie quotidiane. La vera innovazione strutturale risiede nel tubo pieghevole a 180° e nel design Lay-Flat a 180° con uno spessore ultra piatto di soli 9,6 cm, che permette di raggiungere e pulire senza doversi accovacciare anche negli spazi più bassi e stretti sotto divani e letti. Inoltre, grazie alla possibilità di ripiegarsi, riduce l’ingombro del 35% occupando uno spazio di stoccaggio nettamente inferiore dopo l’uso.

L’elettrodomestico 2 in 1 è dotato di una potenza di aspirazione di 22.000 Pa affiancata da una spazzola a 450 giri/minuto per rimuovere istantaneamente sporco e macchie ostinate con il minimo sforzo. L’ottimizzazione del lavoro quotidiano è favorita dal sistema DualBlock Anti-Groviglio, capace di gestire peli e capelli senza inceppamenti, dalla pulizia dei bordi su due lati e dalla tecnologia MHCBS™ per un lavaggio costante con acqua pulita. Il sistema di separazione dell’acqua sporca a 3 camere isola i liquidi dal motore per mantenere la massima forza d’aspirazione anche da sdraiato, mentre un display LED dinamico visibile e la modalità di funzionamento silenziosa assicurano il totale controllo delle sessioni nel rispetto della tranquillità domestica.

Il dispositivo integra il sistema di autopulizia FlashDry ad acqua calda che igienizza e risciacqua accuratamente l’intero percorso interno. A questo segue un processo di asciugatura rapida in soli 5 minuti con aria calda a 85 °C e una rotazione bidirezionale a 720°, pensata per rendere i rulli soffici, perfettamente asciutti e pronti all’uso prolungando la durata dei componenti. Gli utenti beneficiano infine di modalità di asciugatura doppie per adattarsi a ogni esigenza, completando un ecosistema smart e privo di costi aggiuntivi.

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