Lavapavimenti Tineco: offerta lampo e prezzo in picchiata: sconto speciale

L'aspirapolvere e lavapavimenti Tineco FLOOR ONE i6 Stretch è in offerta al minimo storico con uno sconto del 36%. Versatile e con tante funzioni utili.

Tineco

Avere in casa un aspirapolvere in grado anche di lavare i pavimenti semplifica di molto le faccende domestiche e oramai sul mercato se ne trovano a centinaia. Tra le aziende che hanno investito fin da subito in questo settore c’è sicuramente Tineco che in questi anni ha lanciato diversi modelli. E uno di questo è tra le migliori promo che puoi trovare oggi. Si tratta della lavapavimenti e aspirapolvere Tineco Floor One i6 Stretch disponibile su Amazon con uno sconto del 36% e risparmi 100 euro su quello di listino. Parliamo di un elettrodomestico dotato di una grande potenza di aspirazione, design anti groviglio e può appiattirsi di 180 gradi per passare sotto i mobili, divani e letti. Un’occasione unica da non farsi sfuggire.

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Tineco FLOOR ONE i6 Stretch: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo al minimo per la lavapavimenti e aspirapolvere Tineco FLOOR ONE i6 Stretch. Su Amazon è disponibile in offerta con uno sconto del 36% e il prezzo scende a 179 euro, con un risparmio di 100 euro su quello di listino. Una spesa sostenibile per un elettrodomestico versatile e utilissimo da avere in casa.

Acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni, mentre per il reso gratuito hai i classici quattordici giorni assicurati da Amazon.

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Tineco FLOOR ONE i6 Stretch: le caratteristiche tecniche

Compatta e leggera l’aspirapolvere e lavapavimenti Tineco FLOOR ONE i6 Stretch è perfetta per chi è alla ricerca di un elettrodomestico maneggevole che permette di gestire con facilità ogni angolo di casa. Grazie alla presenza di una batteria di nuova generazione ad alta efficienza, l’utente gode di un’autonomia fino a 40 minuti che permette di completare intere sessioni di pulizia con una sola carica.

L’elettrodomestici 2 in 1 ha una straordinaria potenza di aspirazione che raggiunge i 20 kPa (20.000 Pa), capace di sollevare ed eliminare istantaneamente sporco secco, liquidi e macchie ostinate dai pavimenti duri in un unico passaggio. Per gestire gli spazi stretti è dotata del sistema Lay-Flat Design a 180°, che consente all’apparecchio di sdraiarsi completamente raggiungendo un’altezza di appena 13 cm per scivolare con facilità sotto letti, divani e mobili bassi senza perdere potenza aspirante. Completa la scheda tecnica una spazzola a doppio bordo che assicura una pulizia impeccabile a filo parete e lungo i battiscopa.

Grazie all’avanzato sistema di autopulizia FlashDry, l’elettrodomestico esegue il lavaggio integrato del rullo seguito da un’asciugatura rapida ad aria calda ad alta temperatura (85 °C) in soli 5 minuti, una soluzione ideata per igienizzare a fondo la spazzola, eliminare i cattivi odori e prevenire la formazione di batteri o muffe. Non manca un chiaro display per il controllo immediato delle funzioni e un sistema di filtraggio efficiente con filtro HEPA, per restituire ambienti splendenti e un’aria sempre fresca.

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