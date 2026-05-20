Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

TIM Star è il nuovo programma fedeltà di TIM che offre premi, concorsi e offerte personalizzate: scopri come puoi vincere una PS5

iStock

Alcuni clienti TIM si saranno chiesti che fine avesse fatto TIM Party, ed ecco la risposta: è in pensione. Un servizio durato 8 anni, ora sostituito da TIM Star. Di fatto l’addio è stato dato lo scorso 12 maggio e, dopo appena 7 giorni, ecco l’arrivo di TIM Star.

Non un semplice cambio di nome, bensì una generale ristrutturazione del sistema dei premi per gli iscritti. Occorre però spiegare nel dettaglio come funziona, perché si parla di livelli, missioni, concorsi e non solo.

Cos’è TIM Star e come funziona

TIM Star è il nuovo programma fedeltà di TIM ed è totalmente gratuito. Tutti i clienti possono avervi accesso, sfruttando sito o app, accedendo a un sistema a quattro livelli progressivi:

Silver (clienti da meno di 3 anni);

Gold (clienti da meno di 6 anni o clienti TIM Unica);

Platinum (clienti da meno di 10 anni o clientiTIM Vision o con finanziamento TIMFin);

Diamond (clienti da oltre 10 anni o clienti TIMVision con Dazn o TIM Energia).

Va da sé che i premi aumentano con la scalata dei livelli, accedendo a offerte personalizzate ed esperienze esclusive. Per farlo, occorre accumulare punti e i modi sono quattro:

missioni, ovvero attività e sfide proposte dall’app;

giochi interattivi;

concorsi a premi;

attivazione di offerte specifiche e promozioni.

Sulla base del proprio profilo utente, inoltre, vengono poi proposte offerte personalizzate, così come dei vantaggi esclusivi per i partner. I nuovi iscritti in questa fase di lancio riceveranno un anno d’abbonamento digitale a GQ Italia e Vanity Fair Italia. Parteciperanno inoltre a concorsi per vincere un viaggio "all inclusive" in America, in tempo per i Mondiali. Questo è però il premio più ambito ma non l’unico. Spazio anche a PS5, Smart TV e un’esperienza gourmet in uno dei tanti rinomati ristoranti italiani del circuito TheFork.

Dettagli e cosa cambia

Per festeggiare il debutto di TIM Star, la compagnia ha messo a disposizione di alcuni clienti già attivi un’opzione speciale. Per sole 24 sarà possibile approfittare di Giga Illimitati 5G. Chi ha ricevuto questa notifica, ha tempo fino al 23 maggio 2026 per attivarla. Si disattiverà poi automaticamente alle 23:59 del giorno successivo. Ciò comprende, tra l’altro, un tetto massimo di 6GB in roaming Ue, il che è un bel regalo per chi attualmente è all’estero in vacanza o per lavoro.

Offerta a tempo a parte, ecco cosa cambia rispetto a TIM Party. Il vecchio programma funzionava sulla base di un sistema più semplice, che garantiva premi mensili, sconti direttamente sullo smartphone e degli sporadici concorsi.

TIM Star cambia le carte in tavola e introduce 4 livelli con premi specifici, punti accumulabili, sfide, giochi e attività che possono garantire promozioni interessanti, offerte su misura e una serie di giochi e sfide. Di fatto, cambia totalmente il rapporto con il cliente.

Come accede a TIM Star

Si inizia con l’aggiornare l’app MyTIM all’ultima versione disponibile, per essere sicuri che tutto sia al proprio posto. Ciò vale per le app e per i propri sistemi operativi.

Detto ciò, una volta aperta l’applicazione, non occorre far altro che individuare la nuova icona a stella, presente nella barra di navigazione. Questa dà accesso alla sezione specifica, dov’è indicato il vostro livello. Non avete l’app a portata di click? Andate sul sito e recatevi nell’Area Clienti dopo aver fatto il login. La procedura, da qui, sarà la stessa.