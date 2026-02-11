Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

TIM ha annunciato una nuova rimodulazione per alcuni clienti di telefonia mobile. Per chi ha una SIM TIM con un’offerta mobile attiva, infatti, nei prossimi giorni potrebbe arrivare (tramite SMS) un avviso con cui l’operatore comunicherà una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, con un rincaro del canone mensile. Questo provvedimento è dovuto a “esigenze economiche legate alle mutate condizioni di mercato“. L’aumento del canone non sarà uguale per tutti. Andiamo a scoprire i dettagli.

Cosa prevede la rimodulazione di TIM

La nuova rimodulazione sarà attiva dal primo rinnovo successivo al 14 marzo 2026 per alcuni clienti selezionati che riceveranno la comunicazione di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali nel corso dei prossimi giorni.

Per effetto di questa modifica, il canone aumenterà di un importo compreso tra 1,99 euro e 2,99 euro al mese (IVA inclusa). Di conseguenza, l’incremento della spesa annuale potrà arrivare fino a 35,88 euro.

La rimodulazione è accompagnata da un bonus concesso dall’operatore che ha lo scopo di “addolcire” il rincaro. Tale bonus, però, non è aumentato ma dovrà essere richiesto dall’utente. Le opzioni sono due.

I clienti rimodulati potranno inviare un messaggio gratuito al numero 40916 con testo 50GIGA ON per ottenere 50 GB extra per la propria offerta. In alternativa, si potrà inviare, sempre allo stesso numero, un messaggio con testo 5G ON in modo da accedere al 5G Ultra.

Ricordiamo che le offerte TIM con 5G incluso si distinguono in due categorie. Quelle con il bollino 5G hanno una velocità limitata a 250 Mbps mentre quelle indicate come 5G Ultra permettono di navigare fino a 2 Gbps.

C’è una terza opzione che permette di evitare il rincaro. In questo caso è necessario inviare, sempre al 40916, un messaggio con testo CONFERMO ON. Scegliendo quest’opzione, il canone non aumenterà e si riceveranno 2 GB in più di traffico dati. Tale messaggio dovrà essere inviato entro il 28 febbraio prossimo.

Le caratteristiche della rimodulazione, i bonus disponibili e la possibilità di evitare il rincaro potrebbero cambiare da cliente a cliente. Di conseguenza, è consigliabile leggere con molta attenzione il messaggio SMS inviato dall’operatore, in modo da valutare il da farsi.

Come esercitare il diritto di recesso

Come per tutte le rimodulazioni, i clienti hanno sempre la possibilità di esercitare il diritto di recesso, richiedendo la cessazione della linea o il passaggio ad altro operatore, sempre senza alcun costo o penale. La comunicazione dovrà essere inviata entro il 14 aprile 2026 utilizzando uno dei canali messi a disposizione da TIM (è possibile farlo anche chiamando al 119 oppure recandosi in un Negozio TIM).

Per chi ha una rateizzazione attiva, inoltre, c’è la possibilità di scegliere se pagare in un’unica soluzione oppure se continuare a saldare le rate mensili, sempre senza alcuna penale o costo aggiuntivo. Anche in questo caso, tutti i dettagli relativi alle opzioni disponibili per i clienti vengono forniti dall’operatore nella comunicazione di rimodulazione.